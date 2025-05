BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

АтыBONK

ДәрежеNo.58

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0004%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер79,378,111,827,053.88

Макс. мөлшер88,872,433,754,423.19

Жалпы мөлшер88,808,666,680,694.16

Айналым жылдамдығы0.8931%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.000059156192429551,2024-11-20

Ең төменгі баға0.000000091971686428,2022-12-30

Ашық блокчейнSOL

