BIGTIME

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

АтыBIGTIME

ДәрежеNo.310

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1.64%

Айналымдағы мөлшер1,901,945,077.1562064

Макс. мөлшер5,000,000,000

Жалпы мөлшер5,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.3803%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.9827375371067537,2023-12-05

Ең төменгі баға0.04126017151234018,2025-03-11

Ашық блокчейнETH

КіріспеBig Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.