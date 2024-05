さまざまな種類の先物注文タイプを使用して注文を出す方法

MEXCは先物トレーダーに対し、指値注文、成行注文、トリガー注文、トレーリング逆指値注文、POST ONLYを含む、5種類の注文タイプを提供しています。それぞれの注文方法には異なる特徴があります。トレーダーは個人の好みや取引目的に応じて注文方法を選択することができます。













指値注文とは、特定の価格で売買する注文のことを指します。ユーザー様が注文価格を設定することができ、注文は注文価格または注文価格より有利な価格で約定されます。





指値注文を発注する際、指定した注文価格と一致または上回る注文が注文板にある場合、指値注文は最良の価格で即座に約定されます。指定した価格に一致または上回る注文が注文板にない場合、指値注文は注文板に追加され、約定されるのを待ちます。これにより、市場の深さを高めることができます。









指値注文の利点:指定した価格以上での約定を保証します。





指値注文の欠点:指値注文が約定される保証はなく、マッチングと約定に待ち時間が発生する場合があります。









指値注文は通常、特定の価格で売買したいユーザー様に適しています。以下は、指値注文を使用した2つの一般的なシナリオです。





シナリオ 1:Aは先物トレーダーです。現在のBTCの無期限先物価格を40,000 USDTと仮定します。Aが39,000USDTで購入したいと考えている場合、指値注文を利用することで、価格が39,000USDT以下になった際に注文がトリガーされ、約定されます。





シナリオ 2:現在のBTCの無期限先物価格を40,000 USDTと仮定します。Aが41,000USDTで売却したいと考えている場合、指値注文を利用することで、価格が41,000 USDT以上になった際に注文がトリガーされ、約定されます。









指値注文を使用する場合、3つの有効期間があることにご留意ください: GTC (Good 'til Cancelled)、IOC (Immediate or Cancel)、FOK (Fill or Kill)。





GTC (Good 'til Cancelled):この注文は、すべて約定されるかキャンセルされるまで有効です。





IOC (Immediate or Cancel):この注文は、指定された価格ですぐに注文が約定されない場合、未約定の部分はキャンセルされます。





FOK (Fill or Kill):この注文は、すべての注文が即座に約定されない場合、それらがすべてキャンセルされます。









ウェブサイト

先物取引のページにアクセスします。[指値]を選択し、[価格]と[数量]を入力します。次に[ロング]または[ショート]をクリックします。









アプリ





先物取引のページにアクセスします。[指値注文]を選択し、[価格]と[数量]を入力します。次に[ロングをオープン]または[ショートをオープン]をタップします。

















成行注文は、現在の市場で入手可能な最良の価格で迅速に売買を行う注文のことを指します。









成行注文の利点:ユーザー様自身で価格を設定する必要がないため、迅速に注文を約定させることができます。





成行注文の欠点:成行注文は迅速に注文を約定させることができますが、市場が急激に変動する可能性があるため、約定価格を保証することができません。そのため、想定していた価格と実際の約定価格が乖離する可能性があります。ユーザー様は価格保護機能を有効にすることで、このような状況に対処することができます。MEXCの価格保護機能は、市場のボラティリティが高い時に利確注文や損切り注文が不本意にトリガーされるのを防ぎ、潜在的な損失を軽減するように設計されています。









成行注文は一般的に、現在の成行価格ですばやく売買するのに適しています。以下は、成行注文を使用した2つの一般的なシナリオです。





シナリオ 1:現在のBTCの無期限先物価格が40,000USDTを急激に上回り、Aが市場価格レートで即座に購入したいと考えている場合、成行注文を選択することで、トランザクションを迅速に実行することができます。





シナリオ 2:現在のBTCの無期限先物価格が39,000USDTを急激に下回り、Aが即座に売却してBTC無期限先物の成行価格で約定することを望んでいる場合、成行注文を選択することで、即座に売却をすることができます。









ウェブサイト





先物取引ページを開き、[成行]を選択し、数量を入力します。次に[ロング]または[ショート]をクリックします。









アプリ





先物取引のページで[成行注文]を選択し、数量を入力して[ロングをオープン]または[ショートをオープン]をタップします。

















ユーザー様は、トリガー価格、注文価格、数量を事前に設定することができます。成行価格がトリガー価格に達すると、システムは注文価格で注文を自動的に約定します。トリガー注文が正常にトリガーされるまで、ポジションや証拠金が凍結されることはありません。









トリガー注文の利点:取引中に市場を監視する時間を省けるだけでなく、ユーザー様は事前に売買ポイントを設定することができるため、取引における利益を確保したり、損失を最小限に抑えたりすることができます。





トリガー注文の欠点:トリガー注文が正常にトリガーされる保証はなく、ポジション制限や証拠金不足などの理由により注文が約定しない場合があります。









トリガー注文は通常、エントリーまたは決済価格を事前に設定するために使用されます。ここでは、トリガー注文を使用した2つの一般的なシナリオをご紹介します。





シナリオ 1:Aは損切りを設定して決済したいと考えています。Aは平均オープン価格が40,000 USDTのBTC無期限先物のロングポジションを保有しています。そしてAは、39,000 USDT付近がサポートラインであり、価格がサポートラインを下回った場合、さらに下落すると予測しています。そこで、この注文の損切り価格を39,000 USDTに設定することにしました。Aは「トリガー価格」を39,000 USDTに設定し、「価格」を39,000 USDTの成行価格または39,000 USDT以下の価格に設定しました。価格が39,000 USDTまで下落した場合、損切りが発動され、39,000 USDTでロングポジションが決済されます。





シナリオ 2:Aはロングポジションをオープンしたいと考えています。現在のBTC先物の成行価格が39,000 USDTであるため、価格が40,000 USDTを上回れば、強気トレンドに転換するとAは考えています。この場合、トリガー注文を使用してロングポジションをオープンすることができます。「トリガー価格」を40,000 USDTに設定し、「価格」を40,000 USDTの成行価格または40,000 USDTを上回る価格に設定します。価格が40,000 USDTまで上昇すると、トリガー注文がトリガーされ、成行価格でロングがオープンされます。









トリガー注文を使用する場合、トリガー価格が3種類あることにご留意ください:直近価格、公正価格、インデックス価格。





直近価格:MEXC先物取引の注文板におけるリアルタイムの約定価格のことを指します。





公正価格:公正価格は、単一のプラットフォームの異常な市場変動によるMEXCer様の損失を防ぐために導入されたメカニズムです。主要取引所の価格データを加重平均して算出され、実際の成行価格をより公正に反映します。





インデックス価格:MEXCは、複数の主要な取引所の現物市場から価格を選択し、異なるウェイトを各構成要素に割り当て、それに応じてインデックス価格を算出します。









ウェブサイト





先物取引ページにアクセスし、[トリガー]を選択し、[トリガー価格]、[価格]、[数量]を入力します。次に[ロング]または[ショート]をクリックします。









アプリ





先物取引ページにアクセスし、[トリガー]を選択し、[トリガー価格]、[価格]、[数量]を入力します。次に[ロングをオープン]または[ショートをオープン]をタップします。

















トレーリング逆指値注文は、市場が反発した際に、トレーダーが事前に設定した注文を市場に提出する戦略的な注文方法です。先物市場価格がユーザー様が設定した発動条件とあや戻しの幅を満たすと、注文がトリガーされます。





具体的なトリガー価格の計算方法:





売却の場合、実際のトリガー価格 = 過去最高値(ATH) - あや戻しの幅(価格乖離)またはATH * (1 - あや戻しの幅%)(比率)。





購入の場合、実際のトリガー価格 = 過去最低値(ATL) + あや戻しの幅またはATL * (1 + あや戻しの幅%)。





同時に、ユーザー様は注文の発動価格を設定することができます。発動価格は、トレーリング逆指値注文の発動条件となります。指定したタイプの価格が発動価格に達するか、それを上回ると、注文が有効になります。システムは注文が有効化された後に実際のトリガー価格の計算を開始します。発動価格が空白の場合、注文は発注後すぐに有効になります。トレーリング逆指値注文の発動価格は、直近価格、公正価格、インデックス価格に分類されます。









トレーリング逆指値注文の利点:収益モデルのコントロール性と取引モデルの再現性にあります。





トレーリング逆指値注文の欠点:暗号資産市場のボラティリティが大きいため、あや戻しの幅を設定することが難しい点にあります。









トレーリング逆指値注文は、安値からの反発時に購入したり、高値に達した後の反発時に売却したりする際によく使用されます。以下は、トレーリング逆指値注文を使用した2つの一般的なシナリオです。





シナリオ 1:Aが反発時に購入をしたと仮定します。現在のBTC無期限先物の成行価格が39,000 USDTまで下落した場合、Aは市場の継続的な下落および37,000 USDT付近で反発する可能性を予測しています。Aは反発が1%に達したときに特定の数量を購入したいと考えており、トレーリング逆指値注文の発動価格を37,000 USDTに設定し、あや戻しの幅を1%に設定しました。トレーリング逆指値注文でロングポジションをオープンするため、注文方向は購入として設定されています。





シナリオ 2:市場が高値に達した後の反発時にAが売却をしたと仮定します。現在のBTC無期限先物の成行価格が40,000 USDTまで上昇した場合、Aは市場の持続的な上昇および42,000 USDT付近で反発する可能性を予測しています。Aは反発が1%に達したときに特定の数量を売却したいと考えており、トレーリング逆指値注文の発動価格を42,000 USDTに設定し、あや戻しの幅を1%に設定しました。トレーリング逆指値注文でショートポジションをオープンするため、注文方向は売却として設定されています。









ウェブサイト





先物取引のページに入り、[トレーリング逆指値注文]を選択し、[あや戻しの幅]と[数量]を入力し、[ロング]または[ショート]をクリックします。









アプリ





先物取引のページに入り、[トレーリング逆指値注文]を選択し、[比率]と[数量]を入力します。次に[ロングをオープン]または[ショートをオープン]をタップします。

















POST ONLYとは、その注文が市場で即座に約定しないことを意味します。注文が既存の注文と即座に約定した場合、その注文は自動的にキャンセルされます。





メイカーとは、価格と数量を指定して指値注文を出し、他のユーザー様がそれに約定するのを待つ人のことを指します。メイカーは市場に流動性をもたらします。一方、テイカーとは、既存の指値注文や成行注文を積極的に約定させ、市場の流動性を奪う人のことを指します。









POST ONLYの利点:MEXCの先物取引では、メイカー注文の取引手数料率はテイカー注文の取引手数料率よりも大幅に低く設定されています。POST ONLYをご利用いただくと、取引手数料が0%になります。





POST ONLYの欠点:既存の注文を積極的に受けることなく発注するため、すぐに約定する保証はありません。









POST ONLY注文は通常、流動性プロバイダーが手数料収入を得るための手段として使用されます。以下は、POST ONLY注文を使用した一般的な2つのシナリオです。





シナリオ 1:AがBTC価格をポジティブに評価しており、現在の成行注文価格が40,000 USDTであるとします。Aが購入価格を現在価格の40,000 USDTより低い39,000 USDTに設定した場合、注文はすぐには約定されません。このシナリオでは、Aの注文は正常に発注され、Aはメイカーとなります。しかし、Aが購入価格を41,000 USDTに設定し、現在価格の40,000 USDTを上回った場合、注文は即座にキャンセルされます。そしてAは常にメイカーであることが保証されます。





シナリオ 2:AがBTC価格をネガティブに評価しており、現在の成行注文価格が40,000 USDTであるとします。Aが売却価格を現在価格の40,000 USDTを上回る41,000 USDTに設定した場合、注文はすぐには約定されません。この場合、Aの注文は正常に発注され、Aはメイカーとなります。しかし、Aが売却価格を39,000 USDTに設定し、現在価格の40,000 USDTを下回ると、注文は即座にキャンセルされます。そしてAは常にメイカーであることが保証されます。









ウェブサイト





先物取引のページに入り、[POST ONLY]を選択します。[価格]と[数量]を入力し、[ロング]または[ショート]をクリックします。









アプリ





先物取引のページに入り、[POST ONLY]を選択し、[価格]と[数量]を入力し、[ロングをオープン]または[ショートをオープン]をタップします。









ここまでMEXCの先物取引における5つの異なる注文タイプ、それらの定義、利点と欠点、使用例と具体的な手順についてご紹介しました。ユーザー様のニーズに応じて最適な注文タイプを選択することができます。ぜひ今すぐお試しください!