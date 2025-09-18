先物ボーナス、ポジションエアドロップおよびバウチャーの使用方法

1. 先物ボーナスの使用方法 1.1 先物ボーナスのルール 1） 先物ボーナスは、先物取引にのみ使用できます。先物ボーナスから発生した利益は出金可能ですが、先物ボーナス自体は出金できず、有効期限が切れると自動的に失効します。 2） 先物ボーナスは、取引の必要証拠金または取引手数料、損失、資金調達手数料の控除に使用できます。 3） 先物ボーナスの控除は、ユーザー様の取引履歴に表示されます。手数料、損1. 先物ボーナスの使用方法 1.1 先物ボーナスのルール 1） 先物ボーナスは、先物取引にのみ使用できます。先物ボーナスから発生した利益は出金可能ですが、先物ボーナス自体は出金できず、有効期限が切れると自動的に失効します。 2） 先物ボーナスは、取引の必要証拠金または取引手数料、損失、資金調達手数料の控除に使用できます。 3） 先物ボーナスの控除は、ユーザー様の取引履歴に表示されます。手数料、損
1. 先物ボーナスの使用方法


1.1 先物ボーナスのルール


1） 先物ボーナスは、先物取引にのみ使用できます。先物ボーナスから発生した利益は出金可能ですが、先物ボーナス自体は出金できず、有効期限が切れると自動的に失効します。
2） 先物ボーナスは、取引の必要証拠金または取引手数料、損失、資金調達手数料の控除に使用できます。
3） 先物ボーナスの控除は、ユーザー様の取引履歴に表示されます。手数料、損失、資金調達手数料は、1つにまとめて表示される場合があります。
例1：5 USDTの先物ボーナスがあり、2.5 USDTの損失と0.03 USDTの決済手数料が発生した場合、履歴には2.53 USDTの先物ボーナス控除として表示されます。
例2：2 USDTの先物ボーナスがあり、2.5 USDTの損失と0.03 USDTの決済手数料が発生した場合、履歴には–2 USDTの先物ボーナス控除として表示されます。
4） 先物ボーナスが完全に使用される前に先物ウォレットから資産を出金すると、残りの先物ボーナスはすべて失効します。
5） 先物ボーナスで控除された取引手数料は、キャッシュバックの対象にはなりません。

1.2 先物ボーナスの確認方法


先物ボーナスの残高確認：先物ボーナスは、先物ウォレットに配布されます。

MEXCアプリを開き、ログインします。[資産]タブで[先物取引]をタップし、資産リストのUSDTの下に先物 [ボーナス]の残高が表示されます。


先物ボーナスの使用履歴：
1） MEXCアプリを開き、ログインして、左上隅の人型アイコンをタップします。
2） [取引履歴] を選択します。
3） [先物取引注文] を選択します。
4） [資金フロー] の [フィルター] で [ボーナス] を選択し、[確認] をタップして先物ボーナスの使用履歴を表示します。


2. ポジションエアドロップの使用方法


2.1 ポジションエアドロップを受け取る方法


1) 特別招待ユーザー様は、イベントの特設ページにアクセスするか、アプリ内のポップアップをタップして報酬を受け取ることで参加できます。
2) $10,000を獲得などのイベントに参加して、ポジションエアドロップ報酬を受け取りましょう。

注：一部のイベントでは、ユーザー様の条件に基づき、参加資格が毎日確認されます。報酬受け取り日に要件を満たしていない場合、報酬を受け取れない可能性があります。

2.2 ポジションエアドロップイベントへの参加方法


ポジションエアドロップの受け取りが完了すると、メールで通知が送信されます。レバレッジ、ポジション価値、取引ペアは固定されていませんので、詳細はメールの内容をご確認ください。多くのポジションエアドロップでは取引方向がランダムに割り当てられますが、$10,000を獲得イベントでは、ユーザー様ご自身で取引方向を選択できます。

2.3 受け取ったポジションの確認方法


ポジションの受け取りが完了すると、すぐに先物取引ページでポジションを確認できます。

2.4 受け取ったエアドロップポジションの使用方法


ポジションエアドロップを増やして利益を増やしたり、利確注文や損切り注文を設定したり、ポジションをすべて決済したりすることができます。決済後は、獲得した利益は出金可能になりますが、残りの証拠金は自動的に取り消され、出金や再利用はできなくなります。

配布されたポジションで損失が発生した場合（追加の証拠金がない場合）、最大損失額は配布された資金に制限され、その他の資産は影響を受けません。

3. バウチャーの使用方法


3.1 バウチャーのルール


1） バウチャーは先物取引の手数料の控除のみに使用でき、証拠金としては使用できません。また、出金もできません。有効期限が切れたバウチャーは自動的に回収されます。
2） バウチャーは、手数料が発生すると自動的に適用されます。手動で選択する必要はありません。
3） バウチャーは、手数料の控除において最優先されます。控除の順序は、バウチャー > 先物ボーナス > MX 控除となります。
4） バウチャーは、取引手数料を全額カバーする場合にのみ利用可能です。取引手数料の一部に対しては使用できません。
5） バウチャーで相殺された取引手数料は、キャッシュバックの対象にはなりません。

