先物ボーナス、ポジションエアドロップおよびバウチャーの使用方法













1） 先物ボーナスは、先物取引にのみ使用できます。先物ボーナスから発生した利益は出金可能ですが、先物ボーナス自体は出金できず、有効期限が切れると自動的に失効します。

2） 先物ボーナスは、取引の必要証拠金または取引手数料、損失、資金調達手数料の控除に使用できます。

3） 先物ボーナスの控除は、ユーザー様の取引履歴に表示されます。手数料、損失、資金調達手数料は、1つにまとめて表示される場合があります。

例1：5 USDTの先物ボーナスがあり、2.5 USDTの損失と0.03 USDTの決済手数料が発生した場合、履歴には2.53 USDTの先物ボーナス控除として表示されます。

例2：2 USDTの先物ボーナスがあり、2.5 USDTの損失と0.03 USDTの決済手数料が発生した場合、履歴には–2 USDTの先物ボーナス控除として表示されます。

4） 先物ボーナスが完全に使用される前に先物ウォレットから資産を出金すると、残りの先物ボーナスはすべて失効します。

5） 先物ボーナスで控除された取引手数料は、キャッシュバックの対象にはなりません。









先物ボーナスの残高確認：先物ボーナスは、先物ウォレットに配布されます。





MEXCアプリを開き、ログインします。[資産]タブで[先物取引]をタップし、資産リストのUSDTの下に先物 [ボーナス]の残高が表示されます。









先物ボーナスの使用履歴：

1） MEXCアプリを開き、ログインして、左上隅の人型アイコンをタップします。

2） [取引履歴] を選択します。

3） [先物取引注文] を選択します。

4） [資金フロー] の [フィルター] で [ボーナス] を選択し、[確認] をタップして先物ボーナスの使用履歴を表示します。

































ポジションの受け取りが完了すると、すぐに先物取引ページでポジションを確認できます。









ポジションエアドロップを増やして利益を増やしたり、利確注文や損切り注文を設定したり、ポジションをすべて決済したりすることができます。決済後は、獲得した利益は出金可能になりますが、残りの証拠金は自動的に取り消され、出金や再利用はできなくなります。





配布されたポジションで損失が発生した場合（追加の証拠金がない場合）、最大損失額は配布された資金に制限され、その他の資産は影響を受けません。











