MEXC先物Earnとは？





















先物Earnの対象となる資産は元本と呼ばれ、ユーザーの先物アカウントのウォレット残高に基づきます。

ユーザーは先物Earnを手動で一度だけ有効化する必要があります。有効化後、元本は自動的に利息計算に使用されます。元本は先物取引の証拠金として機能し続けながら、同時に利息を生み出します。

元本 = 利用可能残高 + 未約定注文でロックされた資産 + 使用中の証拠金 − 先物ボーナス

先物Earnで利用可能な暗号資産の詳細は、イベントページをご確認ください。

先物Earnにおける利息計算では、先物ボーナスは除外されます。

先物Earnで発生した利息は、手数料や費用なしで配布されます。参加は完全に無料です。









先物Earnで発生する利息は、先物ポジションの価値と先物アカウント内の元本額の両方によって決まります。先物ポジションの価値は利息計算に適用される年率（APR）に影響し、元本額は利息計算の基準となる金額を直接決定します。具体的なルールは以下の通りです：





1) USDT-M、USDC-M、USDE 先物証拠金

トークン 先物ポジション価値 運用元本 APR USDT < $100,000 無制限 3% ≥ $100,000 0-25,000 USDT 20% ≥ 25,000 USDT 3% USDC < $100,000 無制限 3% ≥ $100,000 0-25,000 USDC 20% ≥ 25,000 USDC 3% USDE — 無制限 5%





注：

APRおよび元本上限は、市況やプラットフォームの方針に応じて動的に調整されます。実際の利息は、先物Earnページに表示されている値に基づいて決定されます。最新情報は、MEXCの公式お知らせをご参照ください。

計算には、すべての未決済USDT-MおよびUSDC-M先物ポジションの価値が含まれます。Coin-M先物は対象外です。

先物ポジション価値は純額ベースで計算されます。同一原資産の取引ペアでは、ロングポジションとショートポジションを相殺し、純ポジションサイズを計算に使用します。具体的な計算式は以下の通りです

abs ( USDTロング数量 × 平均オープン価格 − USDTショート数量 × 平均オープン価格 + USDCロング数量 × 平均オープン価格 − USDCショート数量 × 平均オープン価格)

ポジション価値は1日3回スナップショットされ、その平均値が計算に使用されます。

先物アカウントのウォレット残高も1日3回スナップショットされ、利息計算の元本として最低値が採用されます。





2) 先物Earn利息計算の例





シナリオA：ユーザーは現在、80,000 USDTの先物ポジションを保有しており、元本は25,000 USDTです。日次利息は以下のように計算されます：

1日利息 = 25,000 × 3% ÷ 365 = 2.05 USDT

説明：先物ポジションが100,000 USDT未満のため、元本全額が3%のAPRで計算されます。





シナリオB：ユーザーは現在、100,000 USDTの先物ポジションを保有しており、元本は25,000 USDTです。日次利息は以下のように計算されます：

日次利息 = 25,000 × 15% ÷ 365 = 10.25 USDT

説明：先物ポジションが100,000 USDT以上の場合、元本25,000 USDTまでは高いAPR（15%）が適用されます。





シナリオC：ユーザーは現在、100,000 USDTの先物ポジションを保有しており、元本は85,000 USDTです。日次利息は以下のように計算されます：

日次利息 = 25,000 × 15% ÷ 365 + 60,000 × 3% ÷ 365 = 15.18 USDT

説明：元本総額85,000 USDTのうち、最初の25,000 USDTは15%のAPRで計算され、残りの60,000 USDTは3%のAPRで計算されます。





3) 先物Earnの利息配布ルール





先物Earnで発生した利息は、1日1回ユーザーの現物アカウントに配布されます。配布額は、前日に発生した利息に相当します。利息の詳細は、先物Earnページの [累積利息] で確認できます。









先物Earnの有効化： 先物アカウントに 先物アカウントに 先物Earn で対応している資産がある場合、いつでも機能を有効化できます。

先物Earnの無効化：先物Earnは、有効期間中であればいつでも無効化できます。ただし、有効期間中に先物Earnに割り当てられた資金を出金または送金すると、その資金は即座に利息の計算対象外となります。

















Earnメニューから先物Earnをクリックし、イベントページへお進みください。 MEXC公式ウェブサイトのホームページにアクセスし、ログインしてください。メニューからをクリックし、イベントページへお進みください。









先物Earnページで [今すぐEarn] をクリックします。









同意欄にチェックを入れ、[利息の獲得を開始する] ボタンをクリックすると、先物Earnの有効化が完了します。













1) MEXCアプリを開き、ホームページで [その他] をタップします。

2) [資産] セクションの中から [Earn] を選択します。

3) Earnページで [先物Earn] をタップします。

4) 先物Earnページで [今すぐEarn] をタップします。

5) 同意欄にチェックを入れ、[利息の獲得を開始する] ボタンをタップすると、先物Earnの有効化が完了します。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



