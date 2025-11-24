MEXC先物Earnとは？

トークン
先物ポジション価値
運用元本
APR
USDT
< $100,000
無制限
3%
≥ $100,000
0-25,000 USDT
20%
≥ 25,000 USDT
3%
USDC
< $100,000
無制限
3%
≥ $100,000
0-25,000 USDC
20%
≥ 25,000 USDC
3%
USDE
—
無制限
5%
1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。
暗号資産ベースの株式先物は、米国株式（米国上場企業の株式）と暗号資産市場を先物取引によって統合した金融デリバティブ商品です。この商品を利用することで、投資家は原資産を保有することなく、USDTなどの暗号資産を証拠金として使用し、米国株式の価格変動に対して取引を行うことが可能になります。1. MEXC株式先物の主な特徴1) 実際の取引時間については、取引ページに表示されている時間をご参照ください。2
1. 強制決済とは強制決済は、ユーザー様の証拠金が維持証拠金の水準に達し、ポジションを決済する必要がある場合に発生し、その結果、維持証拠金がすべて失われます。このプロセスは、公正価格が強制決済価格に達したときに発動されます。このプロセスのことを一般的に「強制決済」といいます。 強制決済は通常、市場のボラティリティが高い時期に先物取引において発生します。資産価格が大きく変動すると、トレーダーのアカウ
暗号資産の先物取引は、高いレバレッジと上昇・下落両方の市場で利益を狙える仕組みによって、数多くの投資家を惹きつけています。しかし、証拠金、レバレッジ、強制決済価格といった複雑な仕組みが初心者にとって大きな障壁となることもあります。そこでMEXCは、参入障壁を下げるために予測先物を導入しました。この機能は従来の先物取引の複雑さを排除し、「価格が上昇するか下落するかを予測する」という本質的な仕組みに戻
暗号資産の先物取引において、証拠金管理はすべてのトレーダーが習得すべき重要なスキルです。これは、収益性とリスクコントロールの両方を直接左右するからです。MEXCが提供するさまざまなツールの中でも、自動証拠金追加機能は特に重要な役割を果たします。この機能は、必要に応じてポジションに自動的に証拠金を追加することで、強制決済リスクを低減し、取引戦略の柔軟性を強化します。*BTN-先物取引の旅を始めよう&