先物取引における自動デレバレッジメカニズム(ADL)とは？









自動デレバレッジメカニズム（ADL）とは、極端な市場環境や不可抗力によってリスク準備金が不足するか急激に減少した場合に、取引相手に適用される強制的な決済メカニズムのことです。プラットフォーム全体のリスクをコントロールするために実施されます。自動レバレッジの優先順位は、トレーダーのレバレッジと利回りに基づいて決定されます。









システムは、利回りと有効レバレッジに基づいて損益（PNL）ランキングを計算します。アグレッシブな取引戦略を採用している、収益性が最も高いトレーダーがADLの優先対象となります。ADL発動後、システムはPNLランキングの高い取引相手アカウントを特定し、破産価格でそのアカウントと直接取引を行い、自動レバレッジ解消の目標を達成します。









自動デレバレッジの優先順位は、以下の計算式に基づいて決定されます：





優先順位 = 利益率 * 有効レバレッジ (利益の場合) = 利益率 / 有効レバレッジ (損失の場合)





内訳：





有効レバレッジ = (マーク価格) / (マーク価格 - 破産価格)

利益率 = (マーク価格 - 平均オープン価格) / (平均オープン価格)

マーク価格 = マーク価格でのポジション価格

破産価格 = 破産価格でのポジション価格

平均オープン価格 = 平均オープン価格でのポジション価格





注記：システムは、高値から安値まで双方を別々にランク付けします。









自動デレバレッジメカニズム（ADL）は、暗号資産先物取引に効果的なリスク管理ツールを提供し、トレーダーが極端な市場環境下でのリスクを効果的に回避し、潜在的なリスクを軽減するのに役立ちます。暗号資産の先物取引に参加する場合、トレーダーは関連する取引ルールを理解し遵守することで、自動デレバレッジメカニズム(ADL)をより有効に活用し、投資を保護することができます。





免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。