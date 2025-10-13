1.定義 自動デレバレッジメカニズム（ADL）とは、極端な市場環境や不可抗力によってリスク準備金が不足するか急激に減少した場合に、取引相手に適用される強制的な決済メカニズムのことです。プラットフォーム全体のリスクをコントロールするために実施されます。自動レバレッジの優先順位は、トレーダーのレバレッジと利回りに基づいて決定されます。 2.デレバレッジプロセス システムは、利回りと有効レバレッジに基づ1.定義 自動デレバレッジメカニズム（ADL）とは、極端な市場環境や不可抗力によってリスク準備金が不足するか急激に減少した場合に、取引相手に適用される強制的な決済メカニズムのことです。プラットフォーム全体のリスクをコントロールするために実施されます。自動レバレッジの優先順位は、トレーダーのレバレッジと利回りに基づいて決定されます。 2.デレバレッジプロセス システムは、利回りと有効レバレッジに基づ
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/先物取引における自...ム(ADL)とは？

先物取引における自動デレバレッジメカニズム(ADL)とは？

2025/10/13MEXC
0m
#先物


1.定義


自動デレバレッジメカニズム（ADL）とは、極端な市場環境や不可抗力によってリスク準備金が不足するか急激に減少した場合に、取引相手に適用される強制的な決済メカニズムのことです。プラットフォーム全体のリスクをコントロールするために実施されます。自動レバレッジの優先順位は、トレーダーのレバレッジと利回りに基づいて決定されます。

2.デレバレッジプロセス


システムは、利回りと有効レバレッジに基づいて損益（PNL）ランキングを計算します。アグレッシブな取引戦略を採用している、収益性が最も高いトレーダーがADLの優先対象となります。ADL発動後、システムはPNLランキングの高い取引相手アカウントを特定し、破産価格でそのアカウントと直接取引を行い、自動レバレッジ解消の目標を達成します。

3.自動デレバレッジ優先順位の計算式


自動デレバレッジの優先順位は、以下の計算式に基づいて決定されます：

優先順位 = 利益率 * 有効レバレッジ (利益の場合) = 利益率 / 有効レバレッジ (損失の場合)

内訳：

有効レバレッジ = (マーク価格) / (マーク価格 - 破産価格)
利益率 = (マーク価格 - 平均オープン価格) / (平均オープン価格)
マーク価格 = マーク価格でのポジション価格
破産価格 = 破産価格でのポジション価格
平均オープン価格 = 平均オープン価格でのポジション価格

注記：システムは、高値から安値まで双方を別々にランク付けします。

4.まとめ


自動デレバレッジメカニズム（ADL）は、暗号資産先物取引に効果的なリスク管理ツールを提供し、トレーダーが極端な市場環境下でのリスクを効果的に回避し、潜在的なリスクを軽減するのに役立ちます。暗号資産の先物取引に参加する場合、トレーダーは関連する取引ルールを理解し遵守することで、自動デレバレッジメカニズム(ADL)をより有効に活用し、投資を保護することができます。

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

MEXC先物Earnとは？

MEXC先物Earnとは？

1. MEXC先物Earnとは？先物Earnは、MEXCが先物ユーザー向けに提供する金融商品です。有効化すると、先物アカウント内の対象資金が自動的にこの専用Earn商品に登録され、通常の先物取引に影響を与えずに毎日利息を得られます。これにより、アカウントの資産を効率的に増やすことができます。2. MEXC先物Earnのルール解説2.1 先物Earnの基本ルール先物Earnの対象となる資産は元本と呼

MEXC株式先物の取引方法

MEXC株式先物の取引方法

暗号資産ベースの株式先物は、米国株式（米国上場企業の株式）と暗号資産市場を先物取引によって統合した金融デリバティブ商品です。この商品を利用することで、投資家は原資産を保有することなく、USDTなどの暗号資産を証拠金として使用し、米国株式の価格変動に対して取引を行うことが可能になります。1. MEXC株式先物の主な特徴1) 実際の取引時間については、取引ページに表示されている時間をご参照ください。2

MEXC先物取引における多様な注文タイプの使い方：迅速かつ低コストでポジションを構築

MEXC先物取引における多様な注文タイプの使い方：迅速かつ低コストでポジションを構築

暗号資産先物市場はスピードが求められる世界であり、ポジションをオープンすることは最初の一歩であると同時に、成功か失敗かを分ける重要な要素です。多くのトレーダー、特に初心者は、基本的な成行注文や指値注文だけに頼りがちです。その結果、チャンスを逃したり、スリッページによって取引コストが高くなることがあります。しかし実際には、MEXCのようなプラットフォームでは複数の注文タイプが用意されており、それぞれ

MEXC先物取引ページの主要機能をマスターして、よりスムーズな取引体験を

MEXC先物取引ページの主要機能をマスターして、よりスムーズな取引体験を

暗号資産市場において、先物取引は高いレバレッジや双方向取引といった特徴から、資本効率を高め、市場機会を捉えるための重要なツールとなっています。MEXCの先物取引ページでは、基本的な注文機能だけでなく、ポジションモード、通知リマインダー、クイック操作、データ表示など、実用的な補助機能も多数提供されています。本記事では、これらよく使われる機能を包括的に紹介し、より効率的な取引をサポートします。1. な

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得