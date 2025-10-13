先物取引における自動デレバレッジメカニズム(ADL)とは？

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、
ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。
1. MEXC先物Earnとは？先物Earnは、MEXCが先物ユーザー向けに提供する金融商品です。有効化すると、先物アカウント内の対象資金が自動的にこの専用Earn商品に登録され、通常の先物取引に影響を与えずに毎日利息を得られます。これにより、アカウントの資産を効率的に増やすことができます。2. MEXC先物Earnのルール解説2.1 先物Earnの基本ルール先物Earnの対象となる資産は元本と呼
暗号資産ベースの株式先物は、米国株式（米国上場企業の株式）と暗号資産市場を先物取引によって統合した金融デリバティブ商品です。この商品を利用することで、投資家は原資産を保有することなく、USDTなどの暗号資産を証拠金として使用し、米国株式の価格変動に対して取引を行うことが可能になります。1. MEXC株式先物の主な特徴1) 実際の取引時間については、取引ページに表示されている時間をご参照ください。2
暗号資産先物市場はスピードが求められる世界であり、ポジションをオープンすることは最初の一歩であると同時に、成功か失敗かを分ける重要な要素です。多くのトレーダー、特に初心者は、基本的な成行注文や指値注文だけに頼りがちです。その結果、チャンスを逃したり、スリッページによって取引コストが高くなることがあります。しかし実際には、MEXCのようなプラットフォームでは複数の注文タイプが用意されており、それぞれ
暗号資産市場において、先物取引は高いレバレッジや双方向取引といった特徴から、資本効率を高め、市場機会を捉えるための重要なツールとなっています。MEXCの先物取引ページでは、基本的な注文機能だけでなく、ポジションモード、通知リマインダー、クイック操作、データ表示など、実用的な補助機能も多数提供されています。本記事では、これらよく使われる機能を包括的に紹介し、より効率的な取引をサポートします。1. な