暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。 現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。 MEXCで現物取引を行う方法 本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。 現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。 MEXCで現物取引を行う方法 本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説
学ぶ/初心者向けガイド/現物取引/現物取引を理解する

現物取引を理解する

2025/9/2MEXC
0m
#初級#現物#基本概念
MX Token
MX$2.2189+1.77%
ユーエスディーシー
USDC$1-0.01%

暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。

現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。

MEXCで現物取引を行う方法


本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説明します。アプリの取引インターフェイスはシンプルなため、ここではウェブ版を例として詳細な説明を行います。アプリ版については説明を割愛させていただきます。

1. 取引インターフェイスの紹介


MEXCプラットフォームの現物取引のインターフェイスは、注文板エリア、Kラインチャートエリア、注文パネル、取引ペア選択エリア、取引エリア、注文状況エリアの6つのパートに分かれています。


1.1 注文板エリア（市場の深さエリア）


注文板エリアには、現物取引市場における選択した暗号資産の買い注文と売り注文の数量と金額が表示されます。また、双方の累積データを表示するように設定することもできます。さらに、小数点以下の桁数に基づいて表示する注文を絞り込むことができます。


1.2 Kラインチャートエリア


Kラインチャートエリアでは、主に現物取引における選択した暗号資産の価格の変動データを表示します。ユーザー様の使用習慣やニーズに応じて、表示する時間帯を選択することができます。Kラインに関する詳細な設定については、こちらの記事をご参照ください：Kラインチャートの色とテクニカル指標のカスタマイズ方法

また、[通貨情報]セクションで暗号資産の関連情報を確認することで、取引したいトークンについてより深く理解することができます。


1.3 注文パネル


現物取引の注文を行う場合、すべての操作は注文パネルで行います。MEXCでは、指値注文、成行注文、ストップリミット、OCO（One-Cancels-the-Other）注文の4種類の現物注文を利用することができます。異なる注文モードについては、こちらの記事をご参照ください：現物取引注文の種類


1.4 取引ペア選択エリア


MEXC現物取引インターフェイスの右側には、取引ペア選択エリアがあります。このエリアでは2段階のフィルタリングが可能で、1段階目はお気に入り、USDT、USDC、その他の取引ペアタイプによるフィルタリング、2段階目はゾーン（メイン、イノベーション、審査など）によるフィルタリングです。これにより、MEXCプラットフォーム上の異なる取引暗号資産が分類されます。異なるレベルで絞り込むか、あるいは直接検索するかでご希望の取引ペアを見つけることができます。

また、このセクションのデータ表示では、変動率別、または取引高別に表示するかを選択することができます。取引ペア選択エリアの詳細については、こちらの記事をご参照ください：MEXC現物取引ゾーンの紹介


1.5 取引エリア


このエリアには、価格、数量、時間など、現在の現物取引の暗号資産に関する最新の取引データが表示されます。


1.6 注文状況エリア


MEXC現物取引ページの下部には、現在および過去の取引履歴が表示されます。[現在の注文]、[注文履歴]、[取引履歴]、[オープンポジション]で対応する取引履歴を確認することができます。このエリアに関する各種用語について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご参照ください：現物取引履歴における概要の説明


現物取引ページ全体のレイアウト、数字の表示形式、その他の設定を調整したい場合は、こちらの記事をご参照ください：取引画面のカスタマイズ方法

2. 現物取引注文の発注方法


ここでは、指値注文を例に、現物取引注文の発注方法をご説明します。他の現物取引注文タイプについて詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご参照ください：現物取引注文の種類

2.1 ウェブサイト


MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。トップページのナビゲーションバーの[現物取引]にカーソルを合わせ、ドロップダウンメニューから[現物取引]を選択し、現物取引ページに移動します。


MXの現物取引ページで、ページを下にスクロールすると注文パネルが表示されます。ここでは、MXの指値売り注文を例にご説明します。

例えば、3 USDTの価格で20 MXトークンを売却したいとします。売却セクションで[価格]欄に売却価格として3 USDT、[数量]欄に売却数量として20 MXを入力します。その後、システムが自動的に合計金額を計算し、「合計」欄に表示します。[MXを売却]をクリックすると、MXの指値売り注文が完了します。

発注後、[現在の注文]セクションに注文が表示されます。指値注文は、取引がトリガーされ約定した場合、または手動でキャンセルした場合にのみ完了します。


2.2 アプリ


MEXCの公式アプリを開いてログインした後、右下の[MX/USDT]取引ペアをタップします。または、上部の検索バーでMXを検索してMX取引のKラインページに移動します。[売却]をタップすると注文発注画面に遷移します。

注文画面で[売却]をタップし、注文タイプとして[指値注文]を選択します。売却価格として3 USDT、売却数量として20 MXを入力します。その後、システムが自動的に合計金額を計算します。[MXを売却]をタップすると、MXの指値売り注文が完了します。

発注後、[現在の注文]セクションに注文が表示されます。指値注文は、取引がトリガーされ約定した場合、または手動でキャンセルした場合にのみ完了します。


3. 結び


ぜひMEXCプラットフォームで初めての現物取引をお試しください。現物取引に加え、MEXCは先物取引や様々な取引イベントも提供しています。具体的な取引方法や参加方法については、関連のおすすめ記事をクリックしてご確認ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

ビットコインマイニングはまだ利益を上げられるか?知っておくべきこと

ビットコインマイニングはまだ利益を上げられるか?知っておくべきこと

ビットコインマイニングは、2009年以来、寝室での趣味から数十億ドル規模の産業へと変貌を遂げました。 多くの初心者は、一般の人々がまだマイニングに参加できるのか、それとも大企業専用になってしまったのか疑問に思っています。 このガイドでは、2025年にまだビットコインをマイニングできるのか、どのような機器が必要か、そして個人マイナーにとってマイニングが依然として利益を上げられるのかを検証します。 実

関連記事

利確/損切り注文とは？リスク管理と利益確定のための自動化ツール

利確/損切り注文とは？リスク管理と利益確定のための自動化ツール

1. 利確/損切り注文とは何ですか？ 利確/損切り注文では、トリガー価格と、トリガー価格に達した後の売買価格および数量を事前に設定できます。市場の最新価格がトリガー価格に達すると、システムは自動的に設定された注文を送信します。MEXC現物でのこの機能には2種類の条件付き注文（指値利確/損切りと成行利確/損切り）が含まれています。これらの注文は、市場が有利に動いた際に利益を確定し、不利に動いた際に損

プレマーケット取引とは？

プレマーケット取引とは？

1. プレマーケット取引とは？プレマーケット取引は、MEXCが提供する店頭取引（OTC）サービスです。ユーザー様は新トークンが取引所に公式に上場する前にトークンを売買することができます。このサービスにより、売り手と買い手は希望価格を設定し、マッチングする取引を見つけ、競争力のある価格での取引が可能になります。また、MEXCプレマーケット取引に参加することで、ユーザー様は、トークンが公式に上場する前

MEXC変換とは

MEXC変換とは

MEXC変換は、マッチングのために注文板に頼ることなく、暗号資産を即座に交換する簡単な方法です。手軽さをもたらし、迅速な取引を保証し、市場のマッチングを待つ必要がなくなります。これにより、MEXCプラットフォーム上のすべてのユーザー様に、シームレスな暗号資産交換を可能にする、効率的でユーザーフレンドリーな体験を提供します。1. 主な機能1.1 即時実行：MEXC変換では、ユーザー様は暗号資産を即時

MEXCローン、スタート！

MEXCローン、スタート！

MEXCローンは、MEXCによって導入された暗号資産貸付サービスです。MEXCローンを利用することで、ユーザー様は暗号資産をステーキングして別の暗号資産を借りることができ、それを現物取引、デリバティブ、高利回り投資、出金に利用することができます。MEXCローンのサービスが正式に開始されました。MEXCの公式ウェブページからご利用いただけます。安全で便利な借り入れを通じて、資金運用や投資に限らず、暗

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得