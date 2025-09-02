



暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。





現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。









本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説明します。アプリの取引インターフェイスはシンプルなため、ここではウェブ版を例として詳細な説明を行います。アプリ版については説明を割愛させていただきます。









MEXCプラットフォームの現物取引のインターフェイスは、注文板エリア、Kラインチャートエリア、注文パネル、取引ペア選択エリア、取引エリア、注文状況エリアの6つのパートに分かれています。













注文板エリアには、現物取引市場における選択した暗号資産の買い注文と売り注文の数量と金額が表示されます。また、双方の累積データを表示するように設定することもできます。さらに、小数点以下の桁数に基づいて表示する注文を絞り込むことができます。

















また、[通貨情報]セクションで暗号資産の関連情報を確認することで、取引したいトークンについてより深く理解することができます。

























MEXC現物取引インターフェイスの右側には、取引ペア選択エリアがあります。このエリアでは2段階のフィルタリングが可能で、1段階目はお気に入り、USDT、USDC、その他の取引ペアタイプによるフィルタリング、2段階目はゾーン（メイン、イノベーション、審査など）によるフィルタリングです。これにより、MEXCプラットフォーム上の異なる取引暗号資産が分類されます。異なるレベルで絞り込むか、あるいは直接検索するかでご希望の取引ペアを見つけることができます。

















このエリアには、価格、数量、時間など、現在の現物取引の暗号資産に関する最新の取引データが表示されます。





































MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。トップページのナビゲーションバーの[現物取引]にカーソルを合わせ、ドロップダウンメニューから[現物取引]を選択し、現物取引ページに移動します。









MXの現物取引ページで、ページを下にスクロールすると注文パネルが表示されます。ここでは、MXの指値売り注文を例にご説明します。





例えば、3 USDTの価格で20 MXトークンを売却したいとします。売却セクションで[価格]欄に売却価格として3 USDT、[数量]欄に売却数量として20 MXを入力します。その後、システムが自動的に合計金額を計算し、「合計」欄に表示します。[MXを売却]をクリックすると、MXの指値売り注文が完了します。





発注後、[現在の注文]セクションに注文が表示されます。指値注文は、取引がトリガーされ約定した場合、または手動でキャンセルした場合にのみ完了します。













MEXCの公式アプリを開いてログインした後、右下の[MX/USDT]取引ペアをタップします。または、上部の検索バーでMXを検索してMX取引のKラインページに移動します。[売却]をタップすると注文発注画面に遷移します。





注文画面で[売却]をタップし、注文タイプとして[指値注文]を選択します。売却価格として3 USDT、売却数量として20 MXを入力します。その後、システムが自動的に合計金額を計算します。[MXを売却]をタップすると、MXの指値売り注文が完了します。





発注後、[現在の注文]セクションに注文が表示されます。指値注文は、取引がトリガーされ約定した場合、または手動でキャンセルした場合にのみ完了します。













ぜひMEXCプラットフォームで初めての現物取引をお試しください。現物取引に加え、MEXCは先物取引や様々な取引イベントも提供しています。具体的な取引方法や参加方法については、関連のおすすめ記事をクリックしてご確認ください。



