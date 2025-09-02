ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取
2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン
ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。
ビットコインマイニングは、2009年以来、寝室での趣味から数十億ドル規模の産業へと変貌を遂げました。 多くの初心者は、一般の人々がまだマイニングに参加できるのか、それとも大企業専用になってしまったのか疑問に思っています。 このガイドでは、2025年にまだビットコインをマイニングできるのか、どのような機器が必要か、そして個人マイナーにとってマイニングが依然として利益を上げられるのかを検証します。 実
1. 利確/損切り注文とは何ですか？ 利確/損切り注文では、トリガー価格と、トリガー価格に達した後の売買価格および数量を事前に設定できます。市場の最新価格がトリガー価格に達すると、システムは自動的に設定された注文を送信します。MEXC現物でのこの機能には2種類の条件付き注文（指値利確/損切りと成行利確/損切り）が含まれています。これらの注文は、市場が有利に動いた際に利益を確定し、不利に動いた際に損
1. プレマーケット取引とは？プレマーケット取引は、MEXCが提供する店頭取引（OTC）サービスです。ユーザー様は新トークンが取引所に公式に上場する前にトークンを売買することができます。このサービスにより、売り手と買い手は希望価格を設定し、マッチングする取引を見つけ、競争力のある価格での取引が可能になります。また、MEXCプレマーケット取引に参加することで、ユーザー様は、トークンが公式に上場する前
MEXC変換は、マッチングのために注文板に頼ることなく、暗号資産を即座に交換する簡単な方法です。手軽さをもたらし、迅速な取引を保証し、市場のマッチングを待つ必要がなくなります。これにより、MEXCプラットフォーム上のすべてのユーザー様に、シームレスな暗号資産交換を可能にする、効率的でユーザーフレンドリーな体験を提供します。1. 主な機能1.1 即時実行：MEXC変換では、ユーザー様は暗号資産を即時
MEXCローンは、MEXCによって導入された暗号資産貸付サービスです。MEXCローンを利用することで、ユーザー様は暗号資産をステーキングして別の暗号資産を借りることができ、それを現物取引、デリバティブ、高利回り投資、出金に利用することができます。MEXCローンのサービスが正式に開始されました。MEXCの公式ウェブページからご利用いただけます。安全で便利な借り入れを通じて、資金運用や投資に限らず、暗