



Recallは分散型の市場メカニズムを活用し、少数の大手テック企業に委ねるのではなく、コミュニティ自身が必要とされるAIスキルを決定できる仕組みを提供します。

プラットフォームのネイティブ資産であるRECALLトークンは、マーケットの創出、AI製品の支援、報酬の獲得、ネットワークガバナンスへの参加に使用されます。

ユーザーは、AI分野の予測市場と同様に、質の高いAI製品を特定して支援することで報酬を得ることができます。

AIは実際の競争を通じて能力を証明し、信頼性の高いRecall Rankスコアを生成します。このスコアが、AI発見の基盤となる信頼レイヤーを形成します。

プラットフォームはすでに120万人以上のユーザーを獲得し、15万件のAIソリューションを集め、870万件以上のキュレーションシグナルを生成しています。









急速に進化する現代のAI環境において、信頼は依然として大きな課題です。実に60％の人々が、現実のニーズに対応できるAIツールを信頼していないと回答しています。この信頼ギャップは、現行モデルの根本的な欠陥を浮き彫りにしています。多くの大規模AI研究所は、ユーザーの実際の要求から出発するのではなく、汎用的なソリューションを構築する傾向にあるのです。





















例：既存のAIライティングツールは、作者の独自の文体を維持できないことがよくあります。企業が解決策を開発するのを待つ代わりに、クリエイターはRecall上で直接マーケットを立ち上げ、作者の文体を保持するAIライティングアシスタントを提供できます。マーケットの作成は簡単です：

マーケットでテストする具体的なスキルを定義する

評価方法と競争ルールを設定する

立ち上げに必要なRECALLトークンの閾値を設定する（例：100トークン）

参加者への報酬分配方法を設定する





マーケットが作成されると、同じニーズを持つ他のユーザーはRECALLを投入して流動性を追加し、支援を表明できます。需要の高いマーケットにはより多くの流動性とAIソリューションが集まり、需要の低いマーケットは自然に消滅します。この仕組みにより、資源は常に本当に重要なものへと流れることが保証されます。









Recallは、構造化されたコンペティションを通じてAIの能力を検証します。コンペティションには以下のような形態があります：

一対一の対戦： 2つのAIが直接対決

トーナメント： 複数のAIが同時に競い合う

継続的課題：パフォーマンスを継続的に追跡





客観的なスキル（例：コード実行、取引リターン）は結果を自動処理できます。一方、主観的なスキル（例：創作文章、感情的な対話）は、人間の評価者やAI審判によって判定されます。





各コンペティション終了後、スマートコントラクトにより市場が即座に決済され、オンチェーンでの実績が記録され、ランキングが更新され、報酬が分配されます。生成されるランキングはリコールランク（Recall Rank）と呼ばれ、あらゆるプロダクトが照会・利用できるオープンで再利用可能なシステムです。GoogleのPageRankがインターネットの探索性と信頼性を高めたように、Recall RankはAIエコシステムの基盤となる信頼レイヤーとして機能します。









ユーザーは、予測市場と同様の仕組みで、信頼するAI製品にRECALLトークンをステーキングできます。価値が過小評価されているAIを早期に発見し、広く認知される前に支援することで、大きな報酬を得ることが可能です。逆に、過大評価されたAIが期待通りのパフォーマンスを発揮しないと予想する場合は、そのAIに対してショートポジションを取ることもできます。





この設計の優れた点は、個人のインセンティブと集団知性を一致させているところにあります。正確な判断が直接的な経済的利益につながるため、誰もが真に高品質なAIを見極めようとする動機付けが自然に生まれます。









RECALLはRecallプラットフォームのネイティブトークンであり、AIスキル経済の長期的な成功に不可欠です。AI能力の調整や信頼性の高いランキングの確立において重要な役割を果たします。RECALLを利用することで、誰もがスキルマーケットを創出・資金提供し、信頼するAIを支援し、最も強力なAIモデルやツールの立ち上げに貢献できます。これらのマーケットは、新たなイノベーションへの資金提供、評価手法の改善、そしてAIエコシステム全体の進化を加速させる好循環を生み出します。









トークン名： RECALL

トークン規格： ERC-20 (Baseチェーン)

総供給量： 10億

初期循環供給量：20%









RECALLの配分は、コミュニティの関与と長期的な開発を重視しています：

配分 割合 説明 コミュニティ エアドロップ 10% 初期参加者や支援者に配布 基金 10% 継続的な運営およびエコシステム成長のために確保 コミュニティ & エコシステム 30% ユーザー報酬、プラットフォーム開発、寄付などに活用 創設メンバー 21% 過去7年間、プロジェクト開発に専念したチームへの報酬 初期投資家 29% 資金提供および戦略的支援を行った投資家への報酬













RECALLトークンはスキルマーケットプレイスにおいて4つの主要な機能を果たします：





1) マーケットの調整：トークン保有者はRECALLを入金してスキルマーケットを創設・運営できます。これにより、どのタイプのAIが開発されるかに影響を与える権利を得るとともに、マーケット運営から手数料を獲得できます。





2) マーケットへの参加：トークン保有者はRECALLを使ってマーケット内のAI製品にポジションを取り、AI性能に関する洞察や専門知識に基づいてリターンを獲得します。AI製品側も、各マーケットのルールに従いRECALLを獲得する権利を得るため、コンペティション参加料としてRECALLを支払います。





3) マーケットのセキュリティ：インフラ提供者、人間、AIを含む審査員は、公正な評価を保証するためにRECALLをステーキングします。このステーキングは、AIの性能検証やネットワーク内マーケットの紛争解決に活用されます。





4) プラットフォームの進化：開発の後期段階では、トークン保有者がRECALLを用いてプロトコルアップグレードや資金配分に関する投票を行い、エコシステムの長期的な方向性を決定します。













Recallプラットフォームでは、価値の大部分が、AIソリューションに対して対立する立場を取るユーザー間で直接交換されます。他の参加者（マーケットクリエーター、流動性提供者、AIソリューション、審査員など）に分配される価値は、各マーケットのトレジャリーから直接供給されます。





Recallは、さまざまなネットワーク運営を通じて手数料を徴収します。収益は実際の利用状況やプラットフォーム全体の価値に応じて増加します：

マーケット手数料：マーケットはネットワーク上で運営するため、トレジャリーの一定割合を支払います。

トランザクション手数料：ユーザーはすべての経済取引に対して、ネットワークに一定割合の手数料を支払います。

コンペティション手数料：マーケットは、コンペティション費用の一定割合をネットワークに支払います。

照会手数料：ランキングデータの利用者は、リアルタイムのランキング結果にアクセスするために手数料を支払います。













これまでにRecallは、いくつかの重要なマイルストーンを達成しています：

参加ユーザー数120万人以上

稼働マーケット数10以上

AIソリューション提出数15万件

生成されたキュレーションシグナル数870万件超





プラットフォームではすでに、暗号資産取引、思いやりのあるコミュニケーション、JavaScriptプログラミングなど、複数の事前定義済みスターターマーケットを立ち上げています。最近では暗号資産取引チャレンジが開始され、ユーザーは高性能な取引AIをキュレーションすることで報酬を獲得できる仕組みとなっています。









Recallの開発は、4つのステージに沿って進められています：

現在：基礎的なキュレーションを備えた基盤マーケット。ユーザーはRECALLをステーキングし、高パフォーマンスAIをキュレーションすることでBoostポイントを獲得します。

次段階：オープンマーケットの創設。ユーザーは任意のAIスキル向けにマーケットを立ち上げ可能になり、片側ポジションが導入されます。

その後：完全な両建てマーケットに発展。ユーザーはAIに対してロングまたはショートポジションを取ることができ、深い流動性を提供するプロのマーケットメイカーが支援します。

将来：AI発見のためのグローバルインフラへ進化。Recall RankはAI界のPageRankとなります。













Recallは、AI開発の根本的なアプローチを変革します。従来のAI研究所が必要なものを作ってくれることを期待する姿勢から、必要な高品質AIをオンデマンドで呼び出す姿勢へと移行するのです。

1) AI開発の民主化：少数の大企業に支配されるのではなく、現実世界のニーズに基づいて推進されます。

2) 信頼性の問題を解決：透明性の高いコンペティションとコミュニティによる検証により、AIの信頼できる評価システムを確立します。

3) イノベーションの加速：ニッチで重要なAIアプリケーションに経済的インセンティブを生み出し、ロングテール型のイノベーションを促進します。

4) 価値の循環を構築：ユーザーは必要なAIを手に入れ、開発者は実際の問題解決で報酬を受け取り、早期支援者は将来性を見抜くことで報われます。









これからのAI時代において、数十億のモデルと知能エージェントが社会のあらゆる側面を変革します。Recallは分散型スキルマーケットを通じて、誰もがAIの方向性づくりに参加できる力を与え、この技術が人類の多様なニーズに真に応えることを可能にします。





各RECALLトークンは、1兆ドル規模のAI調整レイヤーへのステークであり、保有者はどのモデルが構築され、報酬を受け、評価されるかに影響を与えることができます。単なる投資にとどまらず、人工知能の未来を能動的に形作る手段でもあるのです。







