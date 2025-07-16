MEXC DEX+ よくある質問









はい。MEXC取引所（CEX）とDEX+ 間で資産を移動する場合、オンチェーンでの確認・記録・パッケージ化が必要となるため、ネットワーク手数料が発生します。手数料の額は、ネットワークの混雑状況や市場環境などにより変動します。





送金制限はありません。ただし、CEXからDEX+ へ送金する際は、CEX側で定められている最低出金額を満たす必要があります。





資産ページでは、0.1 USDT未満の資産は表示されません。 オンチェーン解析の不具合により、一部のトークンで送金履歴や資金詳細が表示されない場合がありますが、実際のアドレス残高には影響ありません。 いずれのケースでも、実際の残高は正常で、売却画面で利用可能数量を確認および取引が可能です。





現在、サポート対象外のトークンの返還や入金処理は対応しておりません。資産の損失を避けるため、DEX+ でサポートされているメインネットのトークンのみを入金してください。









現物取引とDEX+ は異なる市場データに基づいています。現物取引の価格は、ユーザーが取引所に注文を出すことで形成されるオーダーブック情報（マーケットデプス）に由来します。一方、DEX+ の価格はオンチェーンの流動性プールによって提供される市場デプスに基づいているため、両者の価格に差異が生じる可能性があります。





流動性不足：プールからの出金等で流動性がなくなると、取引ができなくなります。現在、MEXCは流動性プールの統合を進めています。

ガス代不足：取引手数料をカバーするために十分なメインネットトークンの残高を維持してください。





ユーザー様のDEX+ アドレスに、ガス代として使用されるメインネットワークの暗号資産を少額ご入金いただくことをおすすめいたします。以下のような理由により、ユーザー様のアカウントに保有されているメインネット資産が取引に必要なガス代として不十分である場合、取引が失敗する可能性があります。

ブロックチェーンの混雑 ：処理待ちが増えると手数料も上昇

ガス代の変動 ：EthereumやBNB Chainなどではガス代が頻繁に変動

複雑な取引 ：低流動性トークンや複数スマートコントラクトを含む取引では高い手数料が必要

スリッページ対策機能： 一部の取引では、価格変動のある状況下でも正常に実行されるように、追加のガスが使用される場合があります。

複数ステップの処理：承認やプールとの連携などがある場合、各ステップに追加手数料が発生





利確/損切り注文は、トリガー価格に達すると市場価格で直ちに約定処理されます。そのため、価格変動の激しい状況では、注文価格と約定価格に差が出る可能性があります。取引の際はご注意ください。





現在、DEX+ の取引手数料は取引当たり1%で、都度清算されます。手数料はメインネットトークンで支払います。

計算式：約定金額 × 手数料率（現在1%）





ガス代：ブロックチェーン上での計算・ブロック記録のために支払う手数料（Ethereum、BNB Chainなど）

取引手数料：現在1%。取引の都度清算

サンドイッチ対策手数料：サンドイッチ攻撃防止のため、プライベートプールへの提出で発生（速度に影響する場合あり）

購入・売却税：流動性維持や価格操作防止のため、プロジェクトが課す手数料

その他オンチェーン手数料：アカウント作成費、承認費など





ガス代に備えて、メインネットトークンの一部が保留されているためです。資産を出金する際には、全額の出金が可能ですが、ガス代として保留された残額はアドレスに残ります。









MEXC DEX+ は、各トークンに関する情報を提供しており、安全性に関する注意喚起も含まれています。各トークンの取引ページにあるローソク足アイコンをクリックすると、Kラインページの [市場] タブ下に、そのトークンの安全性認証情報が表示されます。また、[コントラクト検証] ページでは、該当トークンに関するより詳細な情報をご確認いただけるため、取引の参考にしていただけます。









DEX+ の取引ページでローソク足アイコンクリックし、 [情報] を選択すると、現在の取引対象トークンの詳細情報を確認できます。









評価の前に、以下のような基本的な点を確認してください：

トークンには十分な流動性があるか

トークンは広く認知・言及されているか

インフルエンサーやユーザーによる共有・トラフィックがあるか









現在、秘密鍵のエクスポートには対応していません。鍵の紛失による資産損失を防ぐため、秘密鍵管理方式を採用しています。





DEX+ は現在、成行注文、指値注文、クイック購入/売却、高度な指値注文、自動売却（利確/損切）といった注文タイプに対応しています。ユーザー様はご自身のニーズに最も適した注文方法を選択できます。





現在、手動での上場申請には対応しておりません。対象のネットワークをサポートしており、DEX+ がそのトークンの流動性プールを統合している場合は、自動的に取引が可能になります。





DEX+ は分散型取引サービスのみを提供しており、収益や元本保証は一切行っていません。すべての判断はユーザー様ご自身の責任で行われます。ご自身のリスク許容度を慎重に評価し、仕組みやリスクを十分に理解した上で取引を行ってください。



