1. 送金（入金・出金）に関するよくある質問 1.1 CEXとDEX+ 間の送金に手数料はかかりますか？ はい。MEXC取引所（CEX）とDEX+ 間で資産を移動する場合、オンチェーンでの確認・記録・パッケージ化が必要となるため、ネットワーク手数料が発生します。手数料の額は、ネットワークの混雑状況や市場環境などにより変動します。 1.2 CEXとDEX+ 間の送金に制限はありますか？ 送金制限はあ1. 送金（入金・出金）に関するよくある質問 1.1 CEXとDEX+ 間の送金に手数料はかかりますか？ はい。MEXC取引所（CEX）とDEX+ 間で資産を移動する場合、オンチェーンでの確認・記録・パッケージ化が必要となるため、ネットワーク手数料が発生します。手数料の額は、ネットワークの混雑状況や市場環境などにより変動します。 1.2 CEXとDEX+ 間の送金に制限はありますか？ 送金制限はあ
学ぶ/Learn/DEX+/MEXC DEX+ よくある質問

MEXC DEX+ よくある質問

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初心者
バイナンスコイン
BNB$1,259.01-1.31%

1. 送金（入金・出金）に関するよくある質問


1.1 CEXとDEX+ 間の送金に手数料はかかりますか？

はい。MEXC取引所（CEX）とDEX+ 間で資産を移動する場合、オンチェーンでの確認・記録・パッケージ化が必要となるため、ネットワーク手数料が発生します。手数料の額は、ネットワークの混雑状況や市場環境などにより変動します。

1.2 CEXとDEX+ 間の送金に制限はありますか？

送金制限はありません。ただし、CEXからDEX+ へ送金する際は、CEX側で定められている最低出金額を満たす必要があります。

1.3 オンチェーンの資産とDEX+ アカウントの資産が一致しないのはなぜですか？

資産ページでは、0.1 USDT未満の資産は表示されません。 オンチェーン解析の不具合により、一部のトークンで送金履歴や資金詳細が表示されない場合がありますが、実際のアドレス残高には影響ありません。 いずれのケースでも、実際の残高は正常で、売却画面で利用可能数量を確認および取引が可能です。

1.4 外部からサポート対象外のトークンを入金した場合はどうなりますか？

現在、サポート対象外のトークンの返還や入金処理は対応しておりません。資産の損失を避けるため、DEX+ でサポートされているメインネットのトークンのみを入金してください。

2. 取引に関するよくある質問


2.1 同じトークンでも、現物取引とDEX+ で価格が異なるのはなぜですか？

現物取引とDEX+ は異なる市場データに基づいています。現物取引の価格は、ユーザーが取引所に注文を出すことで形成されるオーダーブック情報（マーケットデプス）に由来します。一方、DEX+ の価格はオンチェーンの流動性プールによって提供される市場デプスに基づいているため、両者の価格に差異が生じる可能性があります。

2.2 注文が失敗する原因はなんですか？注文が失敗する原因はいくつか考えられます。主な例：

ハニーポットトークン（売却不可）：警告が表示されます。取引には十分ご注意ください。
流動性不足：プールからの出金等で流動性がなくなると、取引ができなくなります。現在、MEXCは流動性プールの統合を進めています。
ガス代不足：取引手数料をカバーするために十分なメインネットトークンの残高を維持してください。

2.3 表示されたガス代と実際のメインネット残高が近いのに注文が失敗するのはなぜですか？

ユーザー様のDEX+ アドレスに、ガス代として使用されるメインネットワークの暗号資産を少額ご入金いただくことをおすすめいたします。以下のような理由により、ユーザー様のアカウントに保有されているメインネット資産が取引に必要なガス代として不十分である場合、取引が失敗する可能性があります。
  • ブロックチェーンの混雑：処理待ちが増えると手数料も上昇
  • ガス代の変動：EthereumやBNB Chainなどではガス代が頻繁に変動
  • 複雑な取引：低流動性トークンや複数スマートコントラクトを含む取引では高い手数料が必要
  • スリッページ対策機能：一部の取引では、価格変動のある状況下でも正常に実行されるように、追加のガスが使用される場合があります。
  • 複数ステップの処理：承認やプールとの連携などがある場合、各ステップに追加手数料が発生

2.4 利確/損切りまたは指値注文で、約定価格と注文価格に大きな差が出るのはなぜですか？

利確/損切り注文は、トリガー価格に達すると市場価格で直ちに約定処理されます。そのため、価格変動の激しい状況では、注文価格と約定価格に差が出る可能性があります。取引の際はご注意ください。

2.5 DEX+ の取引手数料はいくらですか？

現在、DEX+ の取引手数料は取引当たり1%で、都度清算されます。手数料はメインネットトークンで支払います。
計算式：約定金額 × 手数料率（現在1%）

2.6 DEX+ の取引で発生する手数料には何がありますか？

ガス代：ブロックチェーン上での計算・ブロック記録のために支払う手数料（Ethereum、BNB Chainなど）
取引手数料：現在1%。取引の都度清算
サンドイッチ対策手数料：サンドイッチ攻撃防止のため、プライベートプールへの提出で発生（速度に影響する場合あり）
購入・売却税：流動性維持や価格操作防止のため、プロジェクトが課す手数料
その他オンチェーン手数料：アカウント作成費、承認費など

2.7 資産全額で注文できないのはなぜですか？

ガス代に備えて、メインネットトークンの一部が保留されているためです。資産を出金する際には、全額の出金が可能ですが、ガス代として保留された残額はアドレスに残ります。

3. トークン情報に関するよくある質問


3.1 トークンの安全性はどうやって確認できますか？

MEXC DEX+ は、各トークンに関する情報を提供しており、安全性に関する注意喚起も含まれています。各トークンの取引ページにあるローソク足アイコンをクリックすると、Kラインページの [市場] タブ下に、そのトークンの安全性認証情報が表示されます。また、[コントラクト検証] ページでは、該当トークンに関するより詳細な情報をご確認いただけるため、取引の参考にしていただけます。


3.2 トークンの詳細情報を確認するには？

DEX+ の取引ページでローソク足アイコンクリックし、 [情報] を選択すると、現在の取引対象トークンの詳細情報を確認できます。


3.3 トークン情報から、トークンの将来性やリスクをどう評価できますか？

評価の前に、以下のような基本的な点を確認してください：
  • トークンには十分な流動性があるか
  • トークンは広く認知・言及されているか
  • インフルエンサーやユーザーによる共有・トラフィックがあるか

4. その他のよくある質問


4.1 DEX+ アカウントの秘密鍵はエクスポートできますか？

現在、秘密鍵のエクスポートには対応していません。鍵の紛失による資産損失を防ぐため、秘密鍵管理方式を採用しています。

4.2 DDEX+ はどの注文タイプに対応していますか？

DEX+ は現在、成行注文、指値注文、クイック購入/売却、高度な指値注文、自動売却（利確/損切）といった注文タイプに対応しています。ユーザー様はご自身のニーズに最も適した注文方法を選択できます。

4.3 DEX+ でトークンの上場申請は可能ですか？

現在、手動での上場申請には対応しておりません。対象のネットワークをサポートしており、DEX+ がそのトークンの流動性プールを統合している場合は、自動的に取引が可能になります。

4.4 DEX+ 取引に関するリスク通知

DEX+ は分散型取引サービスのみを提供しており、収益や元本保証は一切行っていません。すべての判断はユーザー様ご自身の責任で行われます。ご自身のリスク許容度を慎重に評価し、仕組みやリスクを十分に理解した上で取引を行ってください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得