証拠金とは？誰が証拠金を移動しているのか――MEXC先物取引における証拠金を理解しよう

証拠金は先物取引の基礎であり、ポジションサイズ、リスクの大きさおよびポジションが強制決済されるタイミングを決定づける要素です。そのため、証拠金の仕組みと、それが変動する理由を理解することは、先物取引の成功に不可欠です。













必要証拠金とは、先物ポジションをオープンし維持するために必要な担保のことです。ユーザーは、契約額の全額を支払う代わりに、レバレッジ比率に応じた一定の証拠金を入金することで、レバレッジ取引を行うことができ、これにより利益も損失も拡大します。













分離マージンモードでは、各ポジションは、専用の証拠金残高を持つ完全に独立した取引単位として機能します。そのため、当該ポジションにおける損益は、対応する証拠金内に留まり、他のポジションに影響を与えることはありません。ポジションが強制決済された場合、損失は当該ポジションに割り当てられた証拠金に限定され、他のポジションやアカウント資金には一切影響しません。





この分離型のアプローチにより、リスクコントロールが向上し、初心者や複数の戦略を運用するトレーダーに最適です。たとえば、BTCUSDTとETHUSDTの両方のポジションを保有している際にBTCのポジションが強制決済された場合、ETHのポジションは証拠金に影響を受けることなくそのまま取引が継続されます。これにより、トレーダーは個々の資産についてより正確にリスクを管理することができます。









クロスマージンモードでは、先物アカウントのすべての利用可能資金が、すべてのポジションの証拠金として共有されます。このモードでは、より高いレバレッジが利用可能となる一方で、1つのポジションで大きな損失が発生した場合、アカウント残高全体や他のポジションにも影響を与える可能性があります。現在MEXCでは、既存のポジションについて、分離マージンモードからクロスマージンモードへの切り替えをサポートしていますが、その逆についてはサポートしていません。





クロスマージンは、利用可能な資金を最大限に活用したい、リスク許容度の高い上級トレーダーに適しています。市場の見通しに確信がもてる場合、クロスマージンによってレバレッジを高め、有利な価格変動の際に利益を増やすことができます。ただし、同時にリスクも増大します。









先物取引では、いくつかの要因によりポジションの証拠金が減少する場合があります。ここでは、最も一般的な7つの原因をご紹介します：









新しい先物契約ポジションをオープンする場合、その取引の担保として一定の証拠金を割り当てる必要があります。この証拠金は、利用可能残高から差し引かれ、損失をカバーできるようロックされます。ポジションを決済するか、損切り価格に達すると、ロックされた証拠金は利用可能残高に戻されます。





例：

$10,000相当のBTCUSDTポジションを、10%の証拠金率でオープンした場合。$1,000の必要証拠金が利用可能残高から差し引かれ、取引期間中の担保としてロックされます。ポジションを決済するか、損切りが発動すると、$1,000の必要証拠金は自動的に利用可能残高に戻されます。













先物取引は、市場の変動に非常に敏感です。価格変動がポジションの方向に反した場合、損失が発生し、それにより利用可能な証拠金が自動的に減少します。





例：









MEXCは市場最安値の手数料率ですが、取引のたびに利用可能な証拠金から自動的に差し引かれます。









資金調達手数料は、利用可能な証拠金残高から差し引かれます。ユーザーが十分な利用可能な証拠金をお持ちでない場合、資金調達手数料はポジションの必要証拠金から差し引かれ、強制決済価格が現在の市場価格に徐々に近づき、強制決済のリスクが大幅に高まります。





例：













例：

トレーダーのポジション必要証拠金が$1,000であっても、市場が大幅に下落し$500（取引所の維持証拠金要件を下回る）になった場合、取引所が定める維持証拠金要件を下回るため、システムはポジションを強制的に決済し、トレーダーは証拠金の一部または全額を失うことになります。









先物アカウントから他のアカウントに資金を振替えると、利用可能な先物残高が減少し、既存ポジションの証拠金に影響を与える可能性があります。





例：

トレーダーが先物アカウントから現物アカウントに$500を振り替えると、利用可能な先物証拠金が$500減少し、トレーダーの現在のポジション維持に影響を与える可能性があります。









アカウントの先物ボーナスが証拠金として使用されている場合、その有効期限が切れると、利用可能な証拠金の合計額が減少します。





例：













証拠金の減少は、市場の変動、過度なレバレッジ、損切りの未設定、リスク管理の甘さなど、いくつかの要因によって日常的に発生します。リスクを軽減するためのヒントをいくつかご紹介します：





損切り注文の使用：市場が不利な方向に動いた場合に早期に取引を終了できるよう、必ず損切りを設定してください。

レバレッジの抑制：ご自身のリスク許容度に見合ったレバレッジレベルを選択してください。レバレッジが高いほど、リスクも高くなります。

証拠金のチェック・追加：維持証拠金率を常にチェックし、警告水準に達する前に証拠金を追加してください。

分離マージンモードの選択：分離マージンモードでは、損失が特定のポジションに限定され、他の資産を保護することができます。









おすすめ記事：









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



