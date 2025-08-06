証拠金は先物取引の基礎であり、ポジションサイズ、リスクの大きさおよびポジションが強制決済されるタイミングを決定づける要素です。そのため、証拠金の仕組みと、それが変動する理由を理解することは、先物取引の成功に不可欠です。 1. 必要証拠金とは 必要証拠金とは、先物ポジションをオープンし維持するために必要な担保のことです。ユーザーは、契約額の全額を支払う代わりに、レバレッジ比率に応じた一定の証拠金を証拠金は先物取引の基礎であり、ポジションサイズ、リスクの大きさおよびポジションが強制決済されるタイミングを決定づける要素です。そのため、証拠金の仕組みと、それが変動する理由を理解することは、先物取引の成功に不可欠です。 1. 必要証拠金とは 必要証拠金とは、先物ポジションをオープンし維持するために必要な担保のことです。ユーザーは、契約額の全額を支払う代わりに、レバレッジ比率に応じた一定の証拠金を
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/証拠金とは？誰が...金を理解しよう

証拠金とは？誰が証拠金を移動しているのか――MEXC先物取引における証拠金を理解しよう

2025/8/6MEXC
0m
#初級#先物#初心者
ビットコイン
BTC$91,022.55-0.44%
イーサリアム
ETH$3,044.75+0.28%
MemeCore
M$1.26812-2.28%

証拠金は先物取引の基礎であり、ポジションサイズ、リスクの大きさおよびポジションが強制決済されるタイミングを決定づける要素です。そのため、証拠金の仕組みと、それが変動する理由を理解することは、先物取引の成功に不可欠です。

*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT *

1. 必要証拠金とは


必要証拠金とは、先物ポジションをオープンし維持するために必要な担保のことです。ユーザーは、契約額の全額を支払う代わりに、レバレッジ比率に応じた一定の証拠金を入金することで、レバレッジ取引を行うことができ、これにより利益も損失も拡大します。

MEXCでは、分離マージンとクロスマージンの2種類の証拠金モードに対応しています。

1.1 分離マージン


分離マージンモードでは、各ポジションは、専用の証拠金残高を持つ完全に独立した取引単位として機能します。そのため、当該ポジションにおける損益は、対応する証拠金内に留まり、他のポジションに影響を与えることはありません。ポジションが強制決済された場合、損失は当該ポジションに割り当てられた証拠金に限定され、他のポジションやアカウント資金には一切影響しません。

この分離型のアプローチにより、リスクコントロールが向上し、初心者や複数の戦略を運用するトレーダーに最適です。たとえば、BTCUSDTとETHUSDTの両方のポジションを保有している際にBTCのポジションが強制決済された場合、ETHのポジションは証拠金に影響を受けることなくそのまま取引が継続されます。これにより、トレーダーは個々の資産についてより正確にリスクを管理することができます。

1.2 クロスマージン


クロスマージンモードでは、先物アカウントのすべての利用可能資金が、すべてのポジションの証拠金として共有されます。このモードでは、より高いレバレッジが利用可能となる一方で、1つのポジションで大きな損失が発生した場合、アカウント残高全体や他のポジションにも影響を与える可能性があります。現在MEXCでは、既存のポジションについて、分離マージンモードからクロスマージンモードへの切り替えをサポートしていますが、その逆についてはサポートしていません。

クロスマージンは、利用可能な資金を最大限に活用したい、リスク許容度の高い上級トレーダーに適しています。市場の見通しに確信がもてる場合、クロスマージンによってレバレッジを高め、有利な価格変動の際に利益を増やすことができます。ただし、同時にリスクも増大します。

2. 証拠金が減少する7つの主要理由


先物取引では、いくつかの要因によりポジションの証拠金が減少する場合があります。ここでは、最も一般的な7つの原因をご紹介します：

2.1 新規ポジションのオープン


新しい先物契約ポジションをオープンする場合、その取引の担保として一定の証拠金を割り当てる必要があります。この証拠金は、利用可能残高から差し引かれ、損失をカバーできるようロックされます。ポジションを決済するか、損切り価格に達すると、ロックされた証拠金は利用可能残高に戻されます。

例：
$10,000相当のBTCUSDTポジションを、10%の証拠金率でオープンした場合。$1,000の必要証拠金が利用可能残高から差し引かれ、取引期間中の担保としてロックされます。ポジションを決済するか、損切りが発動すると、$1,000の必要証拠金は自動的に利用可能残高に戻されます。

*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT *

2.2 未実現損失


先物取引は、市場の変動に非常に敏感です。価格変動がポジションの方向に反した場合、損失が発生し、それにより利用可能な証拠金が自動的に減少します。

例：
BTCUSDTのロングポジションをオープンしたあとにBTC価格が継続的に下落した場合、ポジションの価値は下落し、証拠金残高も比例して減少します。市場の変動は予測不可能なため、トレーダーは市場の動きを積極的に監視し、適切な損切りや利確戦略を実行してリスクを管理する必要があります。詳細については「先物取引における利確と損切り」をご覧ください。

2.3 取引手数料


MEXCは市場最安値の手数料率ですが、取引のたびに利用可能証拠金から自動的に差し引かれます。

2.4 資金調達手数料の決済


資金調達手数料は、利用可能な証拠金残高から差し引かれます。ユーザーが十分な利用可能な証拠金をお持ちでない場合、資金調達手数料はポジションの必要証拠金から差し引かれ、強制決済価格が現在の市場価格に徐々に近づき、強制決済のリスクが大幅に高まります。

例：
トレーダーAはBTCUSDTポジションを保有しており、現在の資金調達手数料をカバーするのに十分な利用可能な証拠金がない場合、システムはポジションの必要証拠金から手数料を自動的に差し引きます。これにより安全バッファが縮小し、強制決済価格が上昇し、強制決済リスクを大幅に高めます。

2.5 強制決済


強制決済は、極端な市場変動により、トレーダーの証拠金がポジションを維持するために必要な維持証拠金水準を下回った場合に発生します。強制決済が発生すると、ユーザーの証拠金に損失が発生します。

例：
トレーダーのポジション必要証拠金が$1,000であっても、市場が大幅に下落し$500（取引所の維持証拠金要件を下回る）になった場合、取引所が定める維持証拠金要件を下回るため、システムはポジションを強制的に決済し、トレーダーは証拠金の一部または全額を失うことになります。

2.6 資金振替


先物アカウントから他のアカウントに資金を振替えると、利用可能な先物残高が減少し、既存ポジションの証拠金に影響を与える可能性があります。

例：
トレーダーが先物アカウントから現物アカウントに$500を振り替えると、利用可能な先物証拠金が$500減少し、トレーダーの現在のポジション維持に影響を与える可能性があります。

2.7 先物ボーナスの有効期限切れ


アカウントの先物ボーナスが証拠金として使用されている場合、その有効期限が切れると、利用可能な証拠金の合計額が減少します。

例：
トレーダーが$50の先物ボーナスを受け取り、それを追加証拠金として使用していた場合、先物ボーナスが有効期限切れになると、$50は証拠金残高から自動的に差し引かれ、ポジションの証拠金が減少します。

*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT *

3. 証拠金の減少を回避する方法


証拠金の減少は、市場の変動、過度なレバレッジ、損切りの未設定、リスク管理の甘さなど、いくつかの要因によって日常的に発生します。リスクを軽減するためのヒントをいくつかご紹介します：

損切り注文の使用：市場が不利な方向に動いた場合に早期に取引を終了できるよう、必ず損切りを設定してください。
レバレッジの抑制：ご自身のリスク許容度に見合ったレバレッジレベルを選択してください。レバレッジが高いほど、リスクも高くなります。
証拠金のチェック・追加：維持証拠金率を常にチェックし、警告水準に達する前に証拠金を追加してください。
分離マージンモードの選択：分離マージンモードでは、損失が特定のポジションに限定され、他の資産を保護することができます。

*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL=https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT *

おすすめ記事：

MEXCの先物取引が選ばれる理由：MEXCで先物取引を行う独自のメリットを発見し、デリバティブ市場で一歩先を行く方法を学びましょう。
M-Dayへの参加方法は？：M-Dayイベントへの参加手順と戦略をマスターして、毎日配布される70,000 USDTを超える先物ボーナスのエアドロップを見逃さないようにしましょう。
MEXC 先物取引チュートリアル（アプリ）：MEXCモバイルアプリでの先物取引のステップバイステップ解説を利用し、自信を持って取引を始めましょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

アカウントに関するよくある質問

アカウントに関するよくある質問

1. ログイン1.1 携帯電話番号もメールアドレスも使用できない場合のログイン方法アカウントのログインパスワードを覚えている場合：ウェブサイト：公式ログインページで、ユーザー様のアカウントとパスワードを入力し、[ホーム] ページの右上にある [人型アイコン] - [セキュリティ] に進みます。モバイル認証またはメール認証右側の [変更] をクリックし、[セキュリティ認証のリセット] をクリックし、

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金方法は？完全なステップバイステップガイド

ビットコインの送金は最初は複雑に見えるかもしれませんが、基本を理解すれば実際には非常にシンプルです。 このガイドでは、ビットコインを安全かつ効率的に送金するために知っておくべきすべてのことを説明します。 必要なツール、取引を段階的に完了する方法、および資金を保護するための重要な安全対策について学びます。 重要なポイント ビットコインを送金する前に、ビットコインウォレット、受取人のアドレス、および取

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

ビットコイン vs ゴールド:価値保存手段としてどちらの資産が優れているか?

2025年に両資産が歴史的な評価額に達したことで、ビットコイン vs ゴールドの議論が激化しています。 ゴールドは1オンスあたり3,000ドルを超えて大幅に上昇し、ビットコインは100,000ドルを超えて取引されており、投資家はどちらの資産が本当にポートフォリオに値するのか疑問に思っています。 本ガイドでは、パフォーマンス、ボラティリティ、アクセシビリティ、投資ポテンシャルの観点から、ビットコイン

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインはなぜ価値があるのか?価格の背後にある5つの主要な理由

ビットコインは数セントから数万ドルまで上昇しましたが、物理的な裏付けのないデジタル通貨がどのようにして価値を持つのか、多くの人が疑問に思っています。 本記事では、固定供給量から機関投資家による採用の増加まで、ビットコインに価値をもたらす核心的な要因を説明します。 世界中の何百万人もの人々がBTCを正当な価値保存手段として見なす理由と、それが従来の通貨とどのように比較されるかを理解できるでしょう。

関連記事

強制決済とは？

強制決済とは？

1. 強制決済とは強制決済は、ユーザー様の証拠金が維持証拠金の水準に達し、ポジションを決済する必要がある場合に発生し、その結果、維持証拠金がすべて失われます。このプロセスは、公正価格が強制決済価格に達したときに発動されます。このプロセスのことを一般的に「強制決済」といいます。 強制決済は通常、市場のボラティリティが高い時期に先物取引において発生します。資産価格が大きく変動すると、トレーダーのアカウ

予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

予測先物とは？シンプルでわかりやすい先物取引方法

暗号資産の先物取引は、高いレバレッジと上昇・下落両方の市場で利益を狙える仕組みによって、数多くの投資家を惹きつけています。しかし、証拠金、レバレッジ、強制決済価格といった複雑な仕組みが初心者にとって大きな障壁となることもあります。そこでMEXCは、参入障壁を下げるために予測先物を導入しました。この機能は従来の先物取引の複雑さを排除し、「価格が上昇するか下落するかを予測する」という本質的な仕組みに戻

強制決済を回避する方法：ポジションを守るための自動証拠金追加機能の活用法

強制決済を回避する方法：ポジションを守るための自動証拠金追加機能の活用法

暗号資産の先物取引において、証拠金管理はすべてのトレーダーが習得すべき重要なスキルです。これは、収益性とリスクコントロールの両方を直接左右するからです。MEXCが提供するさまざまなツールの中でも、自動証拠金追加機能は特に重要な役割を果たします。この機能は、必要に応じてポジションに自動的に証拠金を追加することで、強制決済リスクを低減し、取引戦略の柔軟性を強化します。*BTN-先物取引の旅を始めよう&

リードトレーダー向けコピートレードガイド

リードトレーダー向けコピートレードガイド

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の1つで、経験豊富なトレーダーの取引を自動的にコピーできるものです。コピートレードを利用すれば、暗号資産取引の知識や経験が浅い初心者の方でも、簡単に市場にアクセスすることができます。経験豊富なトレーダーの方は、リードトレーダーになることで、フォロワーが取引から得た利益の一部を獲得できます。1. リードトレーダーになるにはMEXC公式ウェブサイトで、[

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得