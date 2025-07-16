







プレマーケットは、将来のイベントの可能性に対して参加者が取引を行う場です。イベントとは、暗号資産の価格変動から特定のプロトコルのアップグレードに至るまで、さまざまなものが含まれます。





プレマーケットは、参加者の取引行動が特定のイベントが発生する確率に対する意見を反映するため、情報を集約する効果的な手段と見なされています。暗号資産市場において、プレマーケットは投資家やトレーダーが市場参加者の将来の動向に対する期待をより深く理解し、それによって投資判断を下す手助けとなります。









プレマーケットプロトコルは、スマートコントラクトを使用して、イベントの作成、取引、解決を管理するブロックチェーンベースのプロトコルです。これにより、すべてのトランザクションが透明かつ自動的に行われることが保証されます。この分散型設計により、プレマーケットはより公平で透明性が高くなるとともに、情報を効果的に集約し、市場の動向を予測するための効果的な手段を提供します。





プレマーケットプロトコルには通常、以下の4つのステップがあります：





イベントの作成：誰でもプレマーケットプラットフォーム上でイベントを作成できます。このイベントは、BTCの価格がこの強気市場で100,000ドルに到達するかどうかなど、さまざまな予測を含むことができます。作成者は、イベントの説明、成立条件、および考えられる結果を設定する必要があります。





市場での取引：イベントが作成されると、参加者は市場でさまざまな結果に対して取引を行うことができます。





イベントの結果確定：イベントが終了した後、プラットフォームにはその結果を判断するためのメカニズムが必要です。





結果の決済：イベントの結果に基づき、正しい予測を行った参加者は報酬を受け取り、誤った予測を行った参加者は投入した資金を失います。













透明性と公平性：分散型プレマーケットはブロックチェーン技術を使用し、すべての取引やイベントの処理プロセスが透明化され、誰でも閲覧および検証できるようになっています。これにより、システム全体の公平性と透明性が向上します。





トラストレス：スマートコントラクトは仲介者に依存することなく自動的に取引を実行し、イベントを解決するため、信頼にかかるコストを削減します。





グローバル化とボーダーレス：誰でも、どこからでも、いつでも参加できるため、より広範な参加と流動性が提供されます。





情報集約：プレマーケットは参加者のイベント結果に対する期待を集約し、参加者のイベント結果に対する期待を集約し、有益な情報を提供することで、より正確な予測を可能にします。









トランザクションコスト: ブロックチェーン技術に基づく分散型プレマーケットは、特にネットワークが混雑しているときに、高いトランザクションコストやトランザクションの速度低下に直面する可能性があります。





ユーザー体験：初心者ユーザーは分散型プレマーケットを使用する際に学習のハードルに直面する可能性があります。





データソースの信頼性：プレマーケットの結果はしばしば外部データソースに依存しており、それらが信頼性が高く正確である必要があります。





市場の流動性問題：新規市場やあまり人気のない市場では、流動性の問題に直面する可能性があり、ユーザーの取引体験や潜在的なリターンに影響を与えることがあります。









CoinGeckoの最新データによると、時価総額でトップ10にランクインしているプレマーケットプロジェクトには、Gnosis、SX Network、Azuro Protocol、Kleros、Prosper、Augur、HILO、Polkamarkets、Zeitgeist、およびPlotXが含まれます。









実際の運用では、市場の流動性の不足や参加者の非合理的な行動などの課題に直面し、多くのプロジェクトが閉鎖や方向転換を選択しています。ここでは、異なるブロックチェーン上での代表的なプロジェクトについて紹介します。













Polymarketは、ブロックチェーンベースの分散型プレマーケットプラットフォームであり、ユーザーが暗号資産を使用してさまざまなイベントの未来の結果に予測することを可能にします。これには、米国選挙やオリンピックの結果など、現在の人気トピックが含まれます。Polymarketのスマートコントラクトはポリゴンネットワーク上で稼働しており、トランザクション手数料を大幅に削減し、トランザクション処理速度を向上させています。





高い透明性とユーザーフレンドリーな操作性で知られるPolymarketは、多くのユーザーやフォロワーを引き付けています。最近では、米国大統領候補ドナルド・トランプ氏のプロモーションにより、Polymarketは最大級の暗号資産プレマーケットプラットフォームの一つとなっています。













Augurは、オープンソースの分散型プレマーケットを探索する最も初期のプロジェクトの1つであり、イーサリアムブロックチェーン上に構築されています。ユーザーがイベント結果を予測して取引を行うことを可能にするだけでなく、自分自身の市場を作成することもできます。プラットフォームのネイティブトークンであるREPは、インセンティブ、マーケット作成、およびトラブル解決に使用されます。





Augurのビジョンは、スマートコントラクトと分散型メカニズムを通じて、ユーザーがさまざまなイベント結果を予測し、取引できるようにすることです。イーサリアムのスケーラビリティの課題に対処するため、Augurはトランザクションの効率とスケーラビリティを向上させるためにポリゴンネットワークを活用したTurboバージョンをリリースしました。





現在、Augurの公式ウェブサイトや関連するソーシャルメディアは更新されておらず、プロジェクトは閉鎖されています。













Gnosisは、当初はAugurに似たプレマーケットプラットフォームとして設計されましたが、初期の目標を達成できなかったため、方向転換しました。Gnosisチームは、Gnosis Safe（マルチシグネチャーおよびプログラム可能なアカウント）、Gnosis Chain、Gnosis Protocol（CowSwap）、プレマーケット用の条件付きトークン、Gnosis Auction、Composable DAOのための標準およびツールであるZodiacなど、さまざまな製品を開発しています。













Hedgehogは、ソラナネットワーク上に構築された分散型プレマーケットです。このプラットフォームの特徴は、すべての予測がリスクフリーであることです。つまり、元本を失うことがないということです。





取引に参加する前に、ユーザーはUSDCをステーキングして、取引に使用する一定量のゲームトークンを取得する必要があります。ゲームトークンは譲渡不可であり、取引に参加するためだけに使用されます。取引が成功した場合、ユーザーはゲームトークンの形で報酬を受け取ります。なお、すべての報酬はゲームトークンで受け取り、支払われます。





プレマーケットは、ユーザーに潜在的な収益とエンターテインメントを提供するだけでなく、ユーザーがより賢明な判断を下すための重要な情報源としても機能します。この二重の性質により、プレマーケットは暗号資産業界において独自の地位と価値を持っています。



