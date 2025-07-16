パスキーとは、新しい本人認証技術であり、ユーザーが手動でパスワードを入力することなく、ウェブサイトやアプリのオンラインアカウントにアクセスできるようにするものです。パスキーを使用すると、ユーザーは指紋認証、顔認証、端末の画面ロック設定（PINコードなど）などの方法を使用してアカウントにログインできます。パスキーは強力かつ効果的な保護メカニズムを提供しているため、フィッシング攻撃などの脅威からユーザパスキーとは、新しい本人認証技術であり、ユーザーが手動でパスワードを入力することなく、ウェブサイトやアプリのオンラインアカウントにアクセスできるようにするものです。パスキーを使用すると、ユーザーは指紋認証、顔認証、端末の画面ロック設定（PINコードなど）などの方法を使用してアカウントにログインできます。パスキーは強力かつ効果的な保護メカニズムを提供しているため、フィッシング攻撃などの脅威からユーザ
パスキーとは？

パスキーとは、新しい本人認証技術であり、ユーザーが手動でパスワードを入力することなく、ウェブサイトやアプリのオンラインアカウントにアクセスできるようにするものです。パスキーを使用すると、ユーザーは指紋認証、顔認証、端末の画面ロック設定（PINコードなど）などの方法を使用してアカウントにログインできます。パスキーは強力かつ効果的な保護メカニズムを提供しているため、フィッシング攻撃などの脅威からユーザーのアカウントを保護することができます。

1. パスキーの利点


1.1 パスワードを使用しない効率的なログイン：ユーザーは、指紋認証や顔認証などの方法を使用してアカウントに直接アクセスすることができます。これにより、ログインプロセスが簡素化され、パスワードの重複入力や誤入力などの問題を回避することができます。

1.2 セキュリティの強化：FIDOアライアンスとW3C標準に基づいたパスキーは、パスワードの代わりに暗号化されたキーペアを使用しているため、セキュリティが大幅に強化されています。パスキーは、関連アプリやウェブサイトと密接に結びついているため、誤ってパスキーを使用して不正なアプリやウェブサイトにログインしてしまうことはありません。

1.3 パスワードと併用：パスキーでログインすることで、自動入力、顔認証、指紋認証などの生体認証技術を利用することができ、パスワードからパスキーへのシームレスな移行が実現します。このような設計により、ユーザーはパスワードとパスキーの両方を同時に使用することができます。

2. パスキーの設定および削除方法


パスキー機能は現在、MEXCアプリでのみ利用可能であり、iOS 16.0.0またはAndroid 9.0以上でサポートされています。ここではiOS版アプリでの出金手順を例にとってご説明します。

注：地域制限やGoogleサービス未対応などの端末制限によって、一部の端末ではパスキー機能をご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

2.1 パスキーの設定方法


1）MEXCアプリを開いてログインし、アプリのトップページの左上にある人型アイコンをタップします。

2）[セキュリティ]をタップします。

3）[パスキー]をタップします。

4）パスキーページで[パスキーを追加]をタップします。

5）電子メールまたは携帯電話の認証コードを入力し、Google Authenticatorコードを入力した後、[確認]をタップします。生体認証が完了すると、パスキーが正常に作成されます。


2.2 パスキーの確認、変更、削除方法


1）MEXCアプリを開いてログインし、アプリのトップページの左上にある人型アイコンをタップします。

2）[セキュリティ]をタップします。

3）[パスキー]をタップします。

4）パスキーページには、現在設定されているすべてのパスキーが表示されます。下部にある[パスキーを追加]ボタンをタップすることで、引き続き新しいパスキーを追加することができます。パスキーは最大で10個まで作成できます。

パスキーが複数ある場合は、鉛筆型の編集ボタンをタップすることで、パスキーの名前を変更することができます。これによって管理が容易になります。

不要になった、または削除したいパスキーがある場合は、右端の削除ボタンをタップして、選択したパスキーを削除してください。


2.3 パスキーの適用シナリオを設定する方法


1) パスキーのページで、右上にある ⚙️ アイコンをタップします。
2) 使用したい適用シナリオを選択し、[保存] をタップします。
3) 必要な認証コードを入力して2段階認証を完了し、[確認] をタップして設定を完了します。


3. パスキーの使用方法


3.1 出金時にパスキーを使用する方法


引き続きiOS版アプリを使用して、出金を例にご説明します。

1）MEXCアプリを開いてアカウントにログインし、右下の[資産]ボタンをタップします。
2）資産ページで[出金]を選択します。
3）USDTなど、出金したい暗号資産を選択し、上部の検索ボックスに「USDT」と入力します。
4）検索結果からUSDTトークンをタップします。
5）出金方法として[オンチェーン出金]を選択します。
6）[出金アドレス]と[出金数量]を入力し、出金ネットワークを選択します。
7）間違いがないことを確認した後、[確認]をタップします。
8）出金情報を再度ご確認の上、[出金を確認]をタップしてください。


事前にパスキーの設定が完了している場合は、[出金を確認]をタップした後、生体認証またはパスワードの入力のみで出金が完了します。

パスキーを一度も設定したことがない場合、[出金を確認]をタップすると、[出金用のパスキーを追加する]ポップアップウィンドウが表示されます。

9）[パスキーを追加]をタップします。
10）電子メールまたは携帯電話の認証コードを入力し、Google Authenticatorコードを入力した後、[確認]をタップします。生体認証が完了すると、パスキーが正常に作成されます。

パスキーの作成に成功すると、出金操作時に2段階認証を行う必要がなくなります。生体認証またはパスワードの入力のみで出金が完了します。


3.2 アカウントにログインする際のパスキーの使用方法


1）MEXCアカウントに紐づけられたメールアドレスまたは電話番号を入力し、[次へ] をタップします。
2）スライド認証を完了します。
3）生体認証を完了して、MEXCアプリにログインします。



パスキーを使用してログインや出金することにより、手続きが簡素化され、効率が向上するほか、セキュリティが強化されることで、ネットワーク攻撃を効果的に防止し、ユーザー様の資産を保護することができます。パスキーはユーザー様ご自身の端末に保存されるため、万が一端末を紛失された場合でも資産の損失を防止できるよう、端末の管理には十分ご注意ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


