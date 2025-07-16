



MEXC、Binance、Coinbaseなどの有名な取引所は中央集権型取引所（以下、CEX）のカテゴリーに入ります。一方で、一般的にDEXと呼ばれる分散型取引所も存在します。









1.1 資産管理： CEXでは、ユーザーの資産は取引所が管理し、ユーザーは取引所のウォレットに資産を預けます。ユーザーは自分の資産を取引所に預け、取引所は資産を管理・保護します。一方DEXでは、ユーザーは自分の資産を自分で管理します。DEXはトークン交換サービスを提供し、取引手数料を得るだけで、資産の保管サービスは提供しません。





1.2 トランザクションの効率性： CEXのトランザクションはオフチェーンで行われるため、実行スピードが極めて速く、十分な流動性がある限りコストは増えません。DEXのデータはブロックチェーン・ネットワーク上に記録され、各トランザクションとステータスの変化が記録されるため、相対的にスピードが遅く、コストが高くなります。





1.3 セキュリティ： 大量のユーザー資産を集中管理するため、CEXは「Mt.Gox事件」に見られるようなハッキング攻撃を受けやすいです。DEXはトランザクションのマッチングにのみ責任を負い、資産の管理はユーザーが行います。





1.4 トークン取引： CEXは通常、主流のトークンや一定の人気があるトークンを選んで取引所に上場します。しかし、DEXはこの選別プロセスに制限されず、誰でもトークンに流動性を提供できるため、DEXではほぼすべてのトークンが利用可能になります。









オンチェーン実行： すべてのトランザクションはスマートコントラクトを通じて実行され、ブロックチェーンの確認後に初めて完了したとみなされます。従来の取引所は中央集権化されたデータベースにデータを記録し、いつでもロールバックできます。





本人確認不要： ユーザーは分散型ウォレットのアカウントさえあれば、複雑な登録やKYC認証を必要とせず、異なるDEXプラットフォームに直接ログインして取引を行うことができます。





資産の保管が不要： 分散型取引所では、暗号資産はユーザーのウォレットに直接保管されるため、ユーザーは自分の資産を完全に管理することができます。このため、取引所が予期せず運営を停止したり、不正行為に及んだりするリスクが大幅に軽減されます。









2014年、ビットコイン・ブロックチェーンに基づくトークン・クラウドファンディング・プラットフォームであるCounterpartyが設立され、すべてのCounterpartyトークンがビットコインベースのDEXで取引できるようになりました。





2017年、IDEXがイーサリアム・ネットワーク上に登場し、Counterpartyを模倣し、その年の取引総額は500万ドル未満でした。





2018年、Bancorは自動マーケットメイカー（AMM）構築のコンセプトを導入しました。しかし、同プラットフォームの取引高減少は流動性プロバイダーの収益に影響を与え、結果として魅力が弱まりました。





2018年11月、Uniswapがローンチし、よりユーザーフレンドリーなデザインを提供し、暗号資産のパーミッションレスな上場をサポートしました。





DEXの取引高が初めて爆発的に増加し、28億ドルに達したのも2018年でした。





2020年、忘れられないDeFi サマーが歴史に刻まれました。





この年、Curveがオンラインに登場し、ステーブルコインの取引に注力しました。AAVEはデザインを一新し、ETHLendから再スタートしました。Uniswap V2、Bancor V2、AAVE V2が相次いでローンチされました。Balancer、Compound、Sushiswapが流動性マイニングを開始し、Uniswapトークンのエアドロップが流動性を競い始めました。





2020年末までに、DeFi市場の取引高は290億ドルを超えました。









現在のところ、DEXには大きく分けて注文板をベースとしたものと流動性プールをベースとしたものの2種類があリます。









注文板とは、異なる価格水準における特定の資産に対する買い注文と売り注文のリストのことで、CEXの運営方法に似ています。このアプローチを具体化したプラットフォームの例としては、dYdXやLoopringなどがあります。資産が取引所のウォレットに保管されるCEXとは異なり、DEXの資産はユーザーのウォレットに保管されます。





DEXの注文板はオンチェーンにもオフチェーンにも存在します。イーサリアムのガス代が高いため、イーサリアムベースのDEXのオンチェーン注文板は、すべての注文がオンチェーンに記録されるため、ブロックチェーンへの負荷が大きく、問題となっています。レイヤー2ソリューションやSolanaのような高いTPSを持つブロックチェーンなどの代替手段を模索することで、実行可能な選択肢を提示できる可能性があります。





オフチェーン注文板ベースのDEXでは、取引注文はオフチェーンで発注され、実際の約定はオンチェーンで行われます。このアプローチは半中央集権型とみなされます。









自動マーケットメイカー（AMM）は、最近のDeFiの歴史の中で最も革新的な発明の一つであり、流動性プールをベースとするDEXのほとんどがAMMを利用しています。AMMは資本利用の効率を大幅に高めます。





流動性プールは、DEXのスマートコントラクト内に保管され、ユーザーがいつでも取引できる2つ以上のトークンの貯蔵庫として機能します。流動性プールは、取引可能なトークンのプールだと考えてください。ETHをUSDTと交換したい場合、ETHをプールに供給し、アルゴリズム的な手順によって指定された量のUSDTをプールから引き出すことで、ETH/USDT流動性プールに参加することになります。









DeFiの爆発的な成長は、暗号資産コミュニティにおけるDEXの可能性を浮き彫りにした。Mt.Gox事件の永続的な影響と、FTXの巨大な暗号資産帝国が10日足らずで急速に崩壊したことで、CEXの領域で繰り返し発生するリスクのため、中央集権型の取引所におけるユーザー資産の安全性に関する懸念が高まりました。



