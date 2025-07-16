MEXC、Binance、Coinbaseなどの有名な取引所は中央集権型取引所（以下、CEX）のカテゴリーに入ります。一方で、一般的にDEXと呼ばれる分散型取引所も存在します。 1. DEXとCEXの違い 1.1 資産管理： CEXでは、ユーザーの資産は取引所が管理し、ユーザーは取引所のウォレットに資産を預けます。ユーザーは自分の資産を取引所に預け、取引所は資産を管理・保護します。一方DEXでは、MEXC、Binance、Coinbaseなどの有名な取引所は中央集権型取引所（以下、CEX）のカテゴリーに入ります。一方で、一般的にDEXと呼ばれる分散型取引所も存在します。 1. DEXとCEXの違い 1.1 資産管理： CEXでは、ユーザーの資産は取引所が管理し、ユーザーは取引所のウォレットに資産を預けます。ユーザーは自分の資産を取引所に預け、取引所は資産を管理・保護します。一方DEXでは、
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/「DeFi」とは/分散型取引所とは？

分散型取引所とは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#DeFi#業界最新ニュース#初心者#イーサリアム#基本概念
IDEX
IDEX$0.02449+1.24%
DeFi
DEFI$0.001695-1.56%
AaveToken
AAVE$275.34+0.07%
dYdX
DYDX$0.5694-0.35%
イーサリアム
ETH$4,325.9-0.33%

MEXC、Binance、Coinbaseなどの有名な取引所は中央集権型取引所（以下、CEX）のカテゴリーに入ります。一方で、一般的にDEXと呼ばれる分散型取引所も存在します。

1. DEXとCEXの違い


1.1 資産管理： CEXでは、ユーザーの資産は取引所が管理し、ユーザーは取引所のウォレットに資産を預けます。ユーザーは自分の資産を取引所に預け、取引所は資産を管理・保護します。一方DEXでは、ユーザーは自分の資産を自分で管理します。DEXはトークン交換サービスを提供し、取引手数料を得るだけで、資産の保管サービスは提供しません。

1.2 トランザクションの効率性： CEXのトランザクションはオフチェーンで行われるため、実行スピードが極めて速く、十分な流動性がある限りコストは増えません。DEXのデータはブロックチェーン・ネットワーク上に記録され、各トランザクションとステータスの変化が記録されるため、相対的にスピードが遅く、コストが高くなります。

1.3 セキュリティ： 大量のユーザー資産を集中管理するため、CEXは「Mt.Gox事件」に見られるようなハッキング攻撃を受けやすいです。DEXはトランザクションのマッチングにのみ責任を負い、資産の管理はユーザーが行います。

1.4 トークン取引 CEXは通常、主流のトークンや一定の人気があるトークンを選んで取引所に上場します。しかし、DEXはこの選別プロセスに制限されず、誰でもトークンに流動性を提供できるため、DEXではほぼすべてのトークンが利用可能になります。

2. DEXの特徴


オンチェーン実行： すべてのトランザクションはスマートコントラクトを通じて実行され、ブロックチェーンの確認後に初めて完了したとみなされます。従来の取引所は中央集権化されたデータベースにデータを記録し、いつでもロールバックできます。

本人確認不要： ユーザーは分散型ウォレットのアカウントさえあれば、複雑な登録やKYC認証を必要とせず、異なるDEXプラットフォームに直接ログインして取引を行うことができます。

資産保管が不要： 分散型取引所では、暗号資産はユーザーのウォレットに直接保管されるため、ユーザーは自分の資産を完全に管理することができます。このため、取引所が予期せず運営を停止したり、不正行為に及んだりするリスクが大幅に軽減されます。

3. DEXの発展


2014年、ビットコイン・ブロックチェーンに基づくトークン・クラウドファンディング・プラットフォームであるCounterpartyが設立され、すべてのCounterpartyトークンがビットコインベースのDEXで取引できるようになりました。

2017年、IDEXがイーサリアム・ネットワーク上に登場し、Counterpartyを模倣し、その年の取引総額は500万ドル未満でした。

2018年、Bancorは自動マーケットメイカー（AMM）構築のコンセプトを導入しました。しかし、同プラットフォームの取引高減少は流動性プロバイダーの収益に影響を与え、結果として魅力が弱まりました。

2018年11月、Uniswapがローンチし、よりユーザーフレンドリーなデザインを提供し、暗号資産のパーミッションレスな上場をサポートしました。

DEXの取引高が初めて爆発的に増加し、28億ドルに達したのも2018年でした。

2020年、忘れられないDeFi サマーが歴史に刻まれました。

この年、Curveがオンラインに登場し、ステーブルコインの取引に注力しました。AAVEはデザインを一新し、ETHLendから再スタートしました。Uniswap V2、Bancor V2、AAVE V2が相次いでローンチされました。Balancer、Compound、Sushiswapが流動性マイニングを開始し、Uniswapトークンのエアドロップが流動性を競い始めました。

2020年末までに、DeFi市場の取引高は290億ドルを超えました。

4. DEXの種類


現在のところ、DEXには大きく分けて注文板をベースとしたものと流動性プールをベースとしたものの2種類があリます。

4.1 注文板をベースにしたDEX


注文板とは、異なる価格水準における特定の資産に対する買い注文と売り注文のリストのことで、CEXの運営方法に似ています。このアプローチを具体化したプラットフォームの例としては、dYdXやLoopringなどがあります。資産が取引所のウォレットに保管されるCEXとは異なり、DEXの資産はユーザーのウォレットに保管されます。

DEXの注文板はオンチェーンにもオフチェーンにも存在します。イーサリアムのガス代が高いため、イーサリアムベースのDEXのオンチェーン注文板は、すべての注文がオンチェーンに記録されるため、ブロックチェーンへの負荷が大きく、問題となっています。レイヤー2ソリューションやSolanaのような高いTPSを持つブロックチェーンなどの代替手段を模索することで、実行可能な選択肢を提示できる可能性があります。

オフチェーン注文板ベースのDEXでは、取引注文はオフチェーンで発注され、実際の約定はオンチェーンで行われます。このアプローチは半中央集権型とみなされます。

4.2 流動性プールをベースにしたDEX


自動マーケットメイカー（AMM）は、最近のDeFiの歴史の中で最も革新的な発明の一つであり、流動性プールをベースとするDEXのほとんどがAMMを利用しています。AMMは資本利用の効率を大幅に高めます。

流動性プールは、DEXのスマートコントラクト内に保管され、ユーザーがいつでも取引できる2つ以上のトークンの貯蔵庫として機能します。流動性プールは、取引可能なトークンのプールだと考えてください。ETHをUSDTと交換したい場合、ETHをプールに供給し、アルゴリズム的な手順によって指定された量のUSDTをプールから引き出すことで、ETH/USDT流動性プールに参加することになります。

5. DEXはCEXに取って代わるか？


DeFiの爆発的な成長は、暗号資産コミュニティにおけるDEXの可能性を浮き彫りにした。Mt.Gox事件の永続的な影響と、FTXの巨大な暗号資産帝国が10日足らずで急速に崩壊したことで、CEXの領域で繰り返し発生するリスクのため、中央集権型の取引所におけるユーザー資産の安全性に関する懸念が高まりました。

中央集権化の欠点は長年の批判にさらされてきたが、DEXは現在、低い取引効率と高い手数料の問題に直面しています。したがって、現在のところ、CEXとDEXは共存しており、CEXが依然として主流を占めています。しかし、暗号資産市場が拡大・発展を続け、DEXがブロックチェーン上で直面する課題の解決策が現れるにつれ、DEXがCEXに取って代わる、あるいはCEXから大きなシェアを獲得する可能性がある未来が予見されます。


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

分散型金融（DeFi）とは？

分散型金融（DeFi）とは？

2020年、DeFiが盛んになり始め、2021年にはDeFi Summerが市場に火をつけました。2022年には、ロックされた総額は2,194億7,000万ドルという歴史的な高水準に達しました。では、分散型金融とは一体どういうものなのでしょうか？1. 分散型金融（DeFi）とは何か？DeFiとは、Decentralized Financeの略で、スマートコントラクトを通じてブロックチェーンネットワ

スマートコントラクトとは？

スマートコントラクトとは？

スマートコントラクトという概念は、もともとブロックチェーンの文脈で生まれたものではなく、コンピュータ科学者で暗号学の専門家であるNick Szabo氏が1994年にデジタル形式での一連の約束、つまり関係者がプロトコルに従って実行する一連のプロトコルとして定義したものです。しかし、その当時はあまり注目されず、分散型のピアツーピア伝送システムであるビットコインの誕生や、プログラム可能で不変性のあるブロ

マイナー手数料、ガス代とは？

マイナー手数料、ガス代とは？

1. マイナー手数料、ガス代とは？ガスは、イーサリアムのプロトコルにおける計測単位です。これは、イーサリアムのブロックチェーン上で特定の操作を実行するために必要な計算能力とストレージ容量を表したものです。簡単に言うと、文字通りの意味での「ガス」と同じように、道路を走るすべての車が絶えずガソリンを消費しているように、イーサリアムやその他のスマートコントラクトプラットフォームのようなプラットフォーム上

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは？

分散型レンディングとは、DEXと同様に、DeFiの重要な構成要素の一つです。2020年のDeFiサマーは、さまざまなDEX間の競争が繰り広げられたことで、流動性競争が引き起こされたのに対し、CompoundレンディングとDEXの統合は、エキサイティングなトレンドの序章と言えるでしょう。1. 分散型レンディングとは？伝統的な金融システムでは、ユーザーは銀行口座を持ち、本人確認を完了する必要があります

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得