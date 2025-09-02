必読！3分でわかる先物取引の基本

この記事では、MEXC学ぶを活用して、先物取引の基本を学びます。シンプルなガイドを通じて、デリバティブ市場の基礎を理解し、MEXCが提供する先物取引商品についてもわかりやすく学べます。

1. 先物契約は、デリバティブ契約の一種であり、現代の金融市場においては、リスク管理手段として多くのトレーダーに利用されています。

2. 先物市場の起源は17世紀のオランダにさかのぼり、最も有名な例としてチューリップ先物が挙げられます。1848年には、82人の商人がシカゴ商品取引所（CBOT）を設立し、そこから誕生したシカゴ先物取引所が、世界初の正式な先物取引所となりました。

3. MEXCは、暗号資産市場をリードする先物取引所であり、ビットコインやイーサリアムの無期限先物をはじめとする1,200以上の取引ペアを提供しています。ユーザー様は、MEXCのウェブサイトおよびアプリを通じて柔軟に取引が可能です。また、最大500倍のレバレッジが利用できるため、資本効率を大幅に高めることができます。

4. 先物取引は、投資家に多くの収益機会をもたらす一方で、相応の専門知識と判断力が求められる取引形態です。そのため、すべての投資家が成熟したリスク管理意識を持つことが重要です。

先物契約とは、特定の資産を将来のあらかじめ定められた日時と価格で取引する義務を、双方が負うデリバティブ契約の一種です。買い手と売り手は、契約締結時に設定された価格に従って取引を行わなければなりません。つまり、将来その資産の市場価格がどう変動していても、契約で定められた価格で取引が実行されることになります。

契約には、あらゆる実物商品や金融商品が含まれます。これらの契約は、対象となる原資産の数量を詳細に定めることが可能です。また、原資産の価格変動をヘッジする手段として広く利用されています。

先物取引は古代に起源を持ち、徐々に現代の形態へと発展した金融商品です。その主な目的は、事前に価格を固定することで商品価格の変動リスクを軽減することにあります。現代の先物契約は17世紀のヨーロッパで誕生し、商人たちが市場で羊毛、香辛料、金属鉱石などの商品を類似の契約を通じて売買するようになったことに由来します。これらの契約が、現代の先物取引の基盤を築きました。

1848年にシカゴ商品取引所（CBOT）が設立され、世界初の正式な先物取引所となりました。19世紀後半にはCBOTが、取引対象商品の種類、数量、品質、引渡日を明確に規定した標準化された先物契約の導入を開始しました。この標準化により取引効率が向上し、コスト削減が進み、先物市場の発展が促進されました。

契約により、トレーダーは将来の資産価格をあらかじめ固定することができます。この資産は、石油、ゴールド、銀、トウモロコシ、砂糖、綿花など、一般的に取引されるあらゆる商品が対象となります。原資産には、株式、通貨ペア、暗号資産、国債なども含まれます。

契約はこれらの資産の価格を将来の特定の日に固定します。標準的な契約には満期日と固定価格が設定されており、満期日や満期月は通常、先物契約の識別に使われます。例えば、1月に満期を迎えるトウモロコシの先物契約は「1月トウモロコシ契約」と呼ばれます。ここで、トウモロコシを商品とした先物取引の事例を用いて、その仕組みを分かりやすく説明します：

アリスはトウモロコシの生産者、キャンディはトウモロコシの購入者だとします。実際の生産では、トウモロコシの生育期間は長く、異常気象や害虫など多くの要因に影響されるため、収穫量が不安定になります。アリスにとっては、最終的な販売価格が生産コストを下回らないことが非常に重要です。一方、キャンディの目標は、できるだけ低い価格で十分な量のトウモロコシを確保することです。これが先物取引の基礎となります。

さらに、アリスの1トンあたりの生産コストを$100、キャンディの購入希望価格を1トンあたり$110以下と仮定します。アリスとキャンディは、トウモロコシの収穫前に以下の条件で先物契約を結ぶことができます：

人物 取引資産 生産コスト価格 購入価格 合意価格 理論上の利益 アリス トウモロコシ $100/トン $105/トン $5/トン キャンディ トウモロコシ $105/トン $5/トン

アリスとキャンディが契約を交わした後、収穫時には以下の3つのケースが発生する可能性があります：

シナリオ トウモロコシの最終収穫量 トウモロコシの最終市場価格 アリスのコスト価格 キャンディの購入価格 アリスの最終利益 シナリオ 1 予想より多い $100/トン未満 $100/トン $105/トン $5/トンより多い シナリオ 2 予想通り 約$100/トン $100/トン $105/トン $5/トン シナリオ 3 予想より少ない $100/トンより多い $100/トン $105/トン $5/トンより少ない

この単純な例からわかるように、先物契約の買い手であるキャンディは、契約満期時に1トンあたり$105という合意価格でトウモロコシの所有権を取得する権利を持っています。現物市場の価格より高く購入してしまうリスクはありますが、重要なのは、必要な商品を事前に確保できる点です。さらに、買い手は契約を他者に売却することで、契約上の義務から解放されることも可能です。

暗号資産市場における先物契約の基本的なルールは、従来の先物市場から派生しています。以下は、その簡単な比較表です：

契約取引の種類 原資産 取引時間 現物受け渡しの有無 国境を越えた取引の制限 ボラティリティ 伝統的な先物 コモディティ、貴金属、株式指数、為替など 取引所の営業時間に制限される（一般に24時間ではない） 現物受け渡しが必要なものもあれば不要なものもある 多い 比較的低い 暗号資産先物 暗号資産 24時間365日取引が可能 現物の受け渡しは不要 比較的少ない 比較的高い

上記の比較からもわかるように、暗号資産市場の全体的な規模は依然として比較的小さいと言えます。2025年7月3日時点で、暗号資産の名目時価総額は約$3.8兆であり、たとえばゴールドの時価総額（約$20兆）と比べると、依然として非常に小規模です。そのため、暗号資産はゴールドや株価指数、その他のコモディティと比べて、ボラティリティが大きくなる傾向があります。

一方で、暗号資産先物には多くの利点もあります。たとえば、24時間365日取引が可能であること、地理的制限がほとんどないこと、現物の受渡しが不要であること、そして高いボラティリティによりトレーダーに多くの取引機会がもたらされることなどが挙げられます。

先物取引は、すべての投資家に多くのメリットをもたらします。金融資産や実物資産の価値に基づく金融デリバティブである先物は、暗号資産のマイニングや取引におけるリスク管理やヘッジ手段として非常に効果的です。このようなリスク軽減により、先物取引はより高いリスク効率を実現します。

MEXC先物では、ビットコイン無期限先物をはじめとする主要な暗号資産に加えて、PEPEUSDTやTRUMPUSDTといった高ボラティリティの注目銘柄もスピーディーに取り扱いを開始しています。現在、1,000種類以上の取引ペアを提供しており、ユーザーに対して豊富で柔軟な取引機会を提供しています。

さらに、MEXCは非常に競争力のある低手数料が投資家から高く評価されています。現在、MEXC先物市場では143種類の取引ペアが提供されており、手数料はすべて0（メイカー手数料とテイカー手数料ともにゼロ）です。

もちろん、先物取引は比較的高度な知識とスキルを必要とする取引形態であり、トレーダーには高いレベルの経験とリスク管理能力が求められます。暗号資産先物を取引する投資家は、暗号資産特有の高いボラティリティがもたらす潜在的なリスクを十分に理解しておくことが不可欠です。先物取引のリスク管理について詳しく知りたい方は、「高レバレッジ取引戦略：資本効率とリスク管理のバランス」をご参照ください。

5.1 MEXCユーザー様がウェブ上で取引を行う場合は、以下の手順に従ってMEXCサイトから暗号資産先物を購入してください：

MEXCのトップページを開き、トップメニューバーの先物取引セクションにカーソルを合わせ、ドロップダウンメニューからご希望の先物取引の種類を選択するか、このリンクをクリックしてください

5.2 MEXCユーザー様がモバイル端末で取引を行う場合は、以下の手順に従ってMEXC アプリから暗号資産先物を購入してください：

MEXCアプリをタップし、下部のメニューにある先物取引セクションに移動します。

MEXCの先物取引インターフェースは、すべてのトレーダーにとって必要不可欠なツールを無料で提供しています。取引画面は直感的に操作でき、必要な情報を一目で確認できるようにわかりやすく表示されています。

MEXCウェブサイト：

MEXCアプリ：

上の画像に示されているように：

1：上部のメニューバーでは、取引したい先物契約の取引ペアを選択できます。

2：画面の下部には、現在のポジションと注文の詳細が表示されます。

3：画面左側の注文板には、他のトレーダーが出している買い注文や売り注文が表示されており、現在の市場状況を把握するのに役立ちます。

4：画面右側には注文ボタンが配置されています。

MEXCで先物取引を始めるには、まず現物アカウントから先物アカウントに資金を振り替える必要があります。先物取引では、取引したい資産の価格と数量を指定し、「購入/ロング」または「売却/ショート」のオプションを選択して注文を確定します。

MEXCでは、先物取引の取引ペアごとに異なるレバレッジ倍率を提供しています。

MEXC取引所では、最大500倍のレバレッジ取引をサポートしています。最大レバレッジは、必要証拠金および維持証拠金の要件によって異なります。

この取引所では、クロスマージンモードにおいてロングポジションとショートポジションのレバレッジを個別に設定できます。例えば、ロングポジションを30倍、ショートポジションを90倍に設定することが可能です。リスクヘッジのために、トレーダーはレバレッジを90倍から30倍に調整することもできます。

このプラットフォームは、さまざまなマージンモードを提供することで、多様な証拠金設定を好むトレーダーをサポートしています：

クロスマージンモードでは、同じ暗号資産で保有する複数のポジション間で証拠金が共有されます。一方のポジションの利益や損失は、もう一方の取引の残高調整に利用できます。

分離マージンモードでは、特定のオープンポジションにのみ証拠金が割り当てられます。損失が発生した場合、そのポジションに割り当てられた証拠金だけが影響を受けるため、暗号資産の他の残高は保護されます。これは暗号資産のメイン残高を守るのに役立つため、すべての新規トレーダーに最適なオプションです。

なお、すべてのトレーダーはデフォルトで分離マージンモードからスタートします。

暗号資産先物取引は、レバレッジやデリバティブを活用して市場価格の変動を予測し、ロングポジションやショートポジションを狙う取引手法です。高い利益が期待できる反面、リスクも大きいため、適切な取引手法を習得することが重要です。

成功する先物取引は、明確に定義された取引計画から始まります：

目標設定：目標を明確に定め、期待する利益や許容可能な最大損失を含めます。

利確／損切り（TP／SL）：各取引前に、利確と損切りの水準を設定します。例として、利益は10%を目標にし、最大損失は5％に設定します。

ポジション管理：資金を一度の取引に全額投入せず、1取引あたりのリスクはアカウント残高の1〜2％以内に抑えることが推奨されます。

アカウント残高が$10,000の場合、1取引あたりの最大リスクは$200（2％）です。損切りを5％に設定すると、ポジションサイズは$4,000（200 ÷ 0.05）となります。

テクニカル分析は、市場動向を予測するための重要なツールです。一般的な手法には以下があります：

サポートラインとレジスタンスラインの理解：

サポートライン：価格が下落する中で反発しやすいとされる水準。

レジスタンスライン：価格が上昇する中で反落しやすいとされる水準。

ポイント：サポートではロング、レジスタンスではショートを狙うのが基本ですが、必ず他のテクニカル指標と併用して判断しましょう。

代表的なテクニカル指標：

移動平均線（MA）：トレンドの方向性を判断する際に役立ちます。例：短期MAが長期MAを上抜ける「ゴールデンクロス」は買いシグナル、逆に下抜ける「デッドクロス」は売りシグナルとなります。

相対力指数（RSI）：市場が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断する指標です。RSIが70以上であれば買われ過ぎ、30以下であれば売られ過ぎと判断されることが一般的です。

ボリンジャーバンド：価格のボラティリティと、ブレイクアウトの可能性を判断するのに役立ちます。

暗号資産市場は非常にボラティリティが高く、トレーダーは感情に左右されやすい傾向があります。以下は、冷静な判断を保つための重要なポイントです：

欲望や恐怖に流されない：価格が上昇しているからといって闇雲にポジションを増やしたり、下落時に慌てて決済したりするのは避けましょう。

高値追いや安値売りをしない：明確な取引シグナルが出るまでは辛抱強く待ち、短期的な値動きに衝動的に反応しないよう心がけましょう。

こまめに休憩を取る：長時間画面を見続けると判断力が鈍ってしまいます。心身のバランスを保ち、健全な精神状態を維持しましょう。

高いレバレッジは利益を拡大できる反面、強制決済リスクも大きくなります。初心者の方は、市場の変動に徐々に慣れるために、まずは低レバレッジ（例：3倍）から始めることをおすすめします。

資金を1つの取引ペアに集中させるのは避けましょう。分散投資を行うことで、特定市場のボラティリティによる影響を抑えることができます。

市況に応じて、ポジションサイズを柔軟に見直しましょう。たとえば、市場が不透明な場合は、リスクを抑えるためにポジションを縮小するのが有効です。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。