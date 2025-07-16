より良い取引へのあくなき追求により、トレーダーは「科学的」なアプローチでトレンドを予測しようとさまざまなテクニカル分析理論を考案してきました。フィボナッチリトレースメントは、市場のサポートラインとレジスタンスラインを判断するために使用される一般的なテクニカル分析手法です。サポートラインとは、下降トレンド中に価格が安定し、価格が下げ止まる可能性が高い価格水準を指します。レジスタンスラインは、プレッシより良い取引へのあくなき追求により、トレーダーは「科学的」なアプローチでトレンドを予測しようとさまざまなテクニカル分析理論を考案してきました。フィボナッチリトレースメントは、市場のサポートラインとレジスタンスラインを判断するために使用される一般的なテクニカル分析手法です。サポートラインとは、下降トレンド中に価格が安定し、価格が下げ止まる可能性が高い価格水準を指します。レジスタンスラインは、プレッシ
学ぶ/初心者向けガイド/テクニカル指標/フィボナッチリトレースメントとは？

フィボナッチリトレースメントとは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#技術分析
MX Token
MX$2.6464+0.58%


より良い取引へのあくなき追求により、トレーダーは「科学的」なアプローチでトレンドを予測しようとさまざまなテクニカル分析理論を考案してきました。フィボナッチリトレースメントは、市場のサポートラインとレジスタンスラインを判断するために使用される一般的なテクニカル分析手法です。サポートラインとは、下降トレンド中に価格が安定し、価格が下げ止まる可能性が高い価格水準を指します。レジスタンスラインは、プレッシャーレベルとしても知られ、上昇トレンド中に価格が抵抗に遭って、上昇トレンドから反転する可能性が高い価格水準を指します。

フィボナッチリトレースメントは数学者レオナルド・フィボナッチ氏が発見した数列に由来しています。この数列はフィボナッチ数列または黄金比数列と呼ばれます。

フィボナッチ数列

レオナルド・フィボナッチ氏は優れた数学者で、1202年にアラビア数字を西洋世界に紹介した『算盤の書（Liber Abaci）』という本を書いています。この本の中で彼は興味深い問題を提起しています。一組の大人のうさぎがいて、毎月一組の子うさぎを産んだとします。子うさぎは生後1カ月を過ぎるとまた別のペアの子うさぎを産むことができます。それぞれのうさぎのペアがこのような出産・成熟・繁殖の過程を経て、決して死なない場合、Nか月後には何組のうさぎのペアがいますか？

これを数列で表すと、0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...という有名なフィボナッチ数列になります。数列の後続の各数値は前の2つの数値の和であり、これらの数値は特定の比率関係を示します： 0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%と100%。50%はフィボナッチ比ではありませんが、現在でも多くの人が重要視しています。

1611年、ある学者がフィボナッチ数列が黄金比（1.618033987）に収束することを発見しました。その後、人々は様々な分野でフィボナッチ数列を発見しました。日常生活では、花の花びらの総数がフィボナッチ数と一致することがよくあります。現代物理学では、フィボナッチ数列に基づいて黄金比や白金比の3次元物理空間の準周期性を計算することができます。建築では、ピラミッドの三角形の面の高さと底辺の半分の長さの比など、多くの謎めいた構造がフィボナッチ比に従っています。フィボナッチ数列は、価格の上昇とあや戻しの謎を解明するために、取引でも使用されています。

フィボナッチリトレースメントの意味と目的

市場価格のトレンドは、方向転換を繰り返しながら変動しています。大きなトレンドの中で二次的な小さなトレンドが反転することがありますが、その後元のトレンドに戻ります。フィボナッチリトレースメントはフィボナッチ比率を採用しています： 0％、23.6％、38.2％、50％、61.8％、78.6％と100％。これらの比率の関係に基づいて相場のあや戻しおよびリバウンドの変動率を判断します。

したがってフィボナッチリトレースメントを使用して市場の潜在的な抵抗線または支持線を判断することで、トレーダーのエントリー（売り買い）およびイグジットポイントの指針となることができます。市場が上昇トレンドでプルバックしている場合、フィボナッチリトレースメントを描くことで価格が安定し、その後上昇トレンドに戻る可能性のある潜在的な支持線を確認することができます。下降トレンドでは、市場がリバウンドし上昇した際にフィボナッチリトレースメントを描くことで、潜在的な抵抗線を確認することができます。そして、価格がこの抵抗線に達すると、市場は下落を続ける可能性が高いことを示します。

上記はあくまで理論的な説明に過ぎません。実際の取引において暗号資産の価格は、需給、プロジェクトのファンダメンタルズ、ニュースなど、さまざまな要因の影響を受けます。これらによってフィボナッチリトレースメントインジケーターが変動する可能性があります。したがって厳格なリスク管理をする必要性があります。

フィボナッチリトレースメントの使い方

テクニカル分析においてKラインチャート上で直近の高値と安値（通常、ある期間の暗号資産の最安値と最高値）を選択し、フィボナッチリトレースメントを描いていきます。始値と終値は、上昇トレンドと下降トレンドで異なります。上昇トレンドの場合、最安値である1（または100%）から開始し、最高値である0（または0%）で終了します。下降トレンドでは、最高値から始まり、最安値で終わります。

MEXCの公式ウェブサイトでは以下の手順でフィボナッチリトレースメントを使用することができます：
①例としてMXの現物取引で説明します（先物取引も操作方法は同じです）。取引画面に入った後、鉛筆のアイコンをクリックします。


②Kラインチャートの左側にあるフィボナッチリトレースメントのアイコンを選択します。


③始値と終値を確認すると、MXが上昇トレンドにあることが分かります。2023年9月の最安値を始値とし、2023年6月の最高値を終値として描画します。最安値にカーソルを合わせ、上方向にドラックすると完成します。


MEXCアプリでもフィボナッチリトレースメントを使用することができます。Kラインチャート描画ページに入り、フィボナッチリトレースメントのアイコンを選択すれば、それ以降の描画方法はウェブサイトと同じです。Kラインチャート描画ページへのアクセス方法は、こちらの記事をご参照ください：「描画ツールの使い方（オリジナルKライン）

免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

MEXC先物アカウント資産とポジションの確認方法：取引効率を向上させるために

MEXC先物アカウント資産とポジションの確認方法：取引効率を向上させるために

暗号資産先物取引は、その柔軟性と幅広い取引ペアにより、多くの投資家から人気を集めています。特にMEXC先物は、1,300以上の取引ペアと最低水準の手数料（メイカー手数料は最大0%、テイカー手数料は最大0.02%）を提供している点で高く評価されています。ただし、先物取引には一定のリスクが伴います。MEXCで取引する際には、健全なリスク管理戦略を構築することが不可欠です。アカウント資産やポジションをリ

暗号資産取引インジケーターで市場動向をマスター：完全ガイド

暗号資産取引インジケーターで市場動向をマスター：完全ガイド

暗号資産取引においてテクニカル指標分析とは、市場のトレンドを評価するために数学的および統計的な数式を用いる定量的手法を指します。価格や出来高データを特定の計算式で処理することで、市場の方向性について投資家に直感的な洞察を提供します。MEXCは、移動平均線（MA）、指数平滑移動平均線（EMA）、移動平均収束拡散（MACD）、ボリンジャーバンド（BOLL）、相対力指数（RSI）といったクラシックなイン

初心者向けガイド：暗号資産のテクニカル分析徹底解説

初心者向けガイド：暗号資産のテクニカル分析徹底解説

テクニカル分析は、金融投資で広く使われている手法で、過去の価格変動や取引データを研究することで将来の市場動向を予測することを目的としています。本記事では、テクニカル分析の根本的な前提、4つの主要な影響要因、そしていくつかの代表的な理論について解説し、投資家が暗号資産取引においてテクニカル分析をより理解し活用できるようにします。1. テクニカル分析の歴史的起源：日本の江戸時代からテクニカル分析の歴史

暗号資産のデプスチャート完全ガイド：注文板の比較と市場への影響

暗号資産のデプスチャート完全ガイド：注文板の比較と市場への影響

暗号資産取引において、デプスチャートは市場の買い注文と売り注文の状況を視覚的に示すものであり、トレーダーにとって貴重な判断材料となります。これは取引所におけるアクティブユーザー数や過去の取引高そのものを直接示すものではなく、市場の深さや流動性を評価するための重要な指標でもあります。*BTN-MEXCで現物取引を体験&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/exc

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得