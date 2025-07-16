フィボナッチリトレースメントとは？





より良い取引へのあくなき追求により、トレーダーは「科学的」なアプローチでトレンドを予測しようとさまざまなテクニカル分析理論を考案してきました。フィボナッチリトレースメントは、市場のサポートラインとレジスタンスラインを判断するために使用される一般的なテクニカル分析手法です。サポートラインとは、下降トレンド中に価格が安定し、価格が下げ止まる可能性が高い価格水準を指します。レジスタンスラインは、プレッシャーレベルとしても知られ、上昇トレンド中に価格が抵抗に遭って、上昇トレンドから反転する可能性が高い価格水準を指します。





フィボナッチリトレースメントは数学者レオナルド・フィボナッチ氏が発見した数列に由来しています。この数列はフィボナッチ数列または黄金比数列と呼ばれます。





レオナルド・フィボナッチ氏は優れた数学者で、1202年にアラビア数字を西洋世界に紹介した『算盤の書（Liber Abaci）』という本を書いています。この本の中で彼は興味深い問題を提起しています。一組の大人のうさぎがいて、毎月一組の子うさぎを産んだとします。子うさぎは生後1カ月を過ぎるとまた別のペアの子うさぎを産むことができます。それぞれのうさぎのペアがこのような出産・成熟・繁殖の過程を経て、決して死なない場合、Nか月後には何組のうさぎのペアがいますか？





これを数列で表すと、0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...という有名なフィボナッチ数列になります。数列の後続の各数値は前の2つの数値の和であり、これらの数値は特定の比率関係を示します： 0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%と100%。50%はフィボナッチ比ではありませんが、現在でも多くの人が重要視しています。





1611年、ある学者がフィボナッチ数列が黄金比（1.618033987）に収束することを発見しました。その後、人々は様々な分野でフィボナッチ数列を発見しました。日常生活では、花の花びらの総数がフィボナッチ数と一致することがよくあります。現代物理学では、フィボナッチ数列に基づいて黄金比や白金比の3次元物理空間の準周期性を計算することができます。建築では、ピラミッドの三角形の面の高さと底辺の半分の長さの比など、多くの謎めいた構造がフィボナッチ比に従っています。フィボナッチ数列は、価格の上昇とあや戻しの謎を解明するために、取引でも使用されています。





市場価格のトレンドは、方向転換を繰り返しながら変動しています。大きなトレンドの中で二次的な小さなトレンドが反転することがありますが、その後元のトレンドに戻ります。フィボナッチリトレースメントはフィボナッチ比率を採用しています： 0％、23.6％、38.2％、50％、61.8％、78.6％と100％。これらの比率の関係に基づいて相場のあや戻しおよびリバウンドの変動率を判断します。





したがってフィボナッチリトレースメントを使用して市場の潜在的な抵抗線または支持線を判断することで、トレーダーのエントリー（売り買い）およびイグジットポイントの指針となることができます。市場が上昇トレンドでプルバックしている場合、フィボナッチリトレースメントを描くことで価格が安定し、その後上昇トレンドに戻る可能性のある潜在的な支持線を確認することができます。下降トレンドでは、市場がリバウンドし上昇した際にフィボナッチリトレースメントを描くことで、潜在的な抵抗線を確認することができます。そして、価格がこの抵抗線に達すると、市場は下落を続ける可能性が高いことを示します。





上記はあくまで理論的な説明に過ぎません。実際の取引において暗号資産の価格は、需給、プロジェクトのファンダメンタルズ、ニュースなど、さまざまな要因の影響を受けます。これらによってフィボナッチリトレースメントインジケーターが変動する可能性があります。したがって厳格なリスク管理をする必要性があります。





テクニカル分析においてKラインチャート上で直近の高値と安値（通常、ある期間の暗号資産の最安値と最高値）を選択し、フィボナッチリトレースメントを描いていきます。始値と終値は、上昇トレンドと下降トレンドで異なります。上昇トレンドの場合、最安値である1（または100%）から開始し、最高値である0（または0%）で終了します。下降トレンドでは、最高値から始まり、最安値で終わります。





MEXCの公式ウェブサイトでは以下の手順でフィボナッチリトレースメントを使用することができます：

①例としてMXの現物取引で説明します（先物取引も操作方法は同じです）。取引画面に入った後、鉛筆のアイコンをクリックします。









②Kラインチャートの左側にあるフィボナッチリトレースメントのアイコンを選択します。









③始値と終値を確認すると、MXが上昇トレンドにあることが分かります。2023年9月の最安値を始値とし、2023年6月の最高値を終値として描画します。最安値にカーソルを合わせ、上方向にドラックすると完成します。











