1. ビットコインの半減期とは何か？ ビットコインの半減期とは、ビットコインのブロックチェーンにおけるブロック報酬が半分になるイベントのことです。つまり、ビットコインのブロックチェーン上で21万ブロックが生成される度に、ブロック報酬が半分になります。このイベントはおよそ4年ごとに発生し、4回目のビットコインの半減期は、2024年4月23日に、ブロック高840,000で起こると予想されています。
ビットコインの半減期とは何か？

1. ビットコインの半減期とは何か？


  • ビットコインの半減期とは、ビットコインのブロックチェーンにおけるブロック報酬が半分になるイベントのことです。つまり、ビットコインのブロックチェーン上で21万ブロックが生成される度に、ブロック報酬が半分になります。このイベントはおよそ4年ごとに発生し、4回目のビットコインの半減期は、2024年4月23日に、ブロック高840,000で起こると予想されています。

  • 半減期の度に、ビットコインのブロック報酬は減少します。1ブロックあたり50BTCでしたが、現在のブロック報酬は6.25BTCです。2024年の半減期イベントの後、ブロック報酬は3.125BTCに減少します。この半減期のメカニズムはビットコインの発行率を減らし、価格に影響を与えます。歴史的に、ビットコインの半減期は暗号資産市場全体の強気相場サイクルと密接に関連しています。

2. ビットコインの半減期による価格への影響


  • 最初のビットコインの半減期は2012年11月28日に発生し、ビットコインの歴史における重要な節目となりました。この半減期のサイクルは2016年7月まで続きました。この半減期の前、ビットコインの売値は1ビットコインあたり12ドルでした。半減期の到来により、ビットコインのブロック報酬は1ブロックあたり50BTCから25BTCに減少しました。この半減期は市場に興奮の波を巻き起こし、ビットコインの価格を225ドルまで押し上げました。その後、1242ドルまで高騰し、全体で100倍の上昇を記録しました。

  • 2回目のビットコインの半減期は2016年7月10日に行われ、ビットコインのブロックチェーン上で42万ブロックが完成したことをもって発生しました。このイベントの間、ビットコインのブロック報酬はブロックあたり25BTCから12.5BTCに減少しました。驚くべきことに、その後1年の間にビットコインの価格は647ドルから2973ドルに急騰し、358％という驚異的な上昇を記録しました。

  • 3回目のビットコインの半減期は2020年5月11日、ビットコインのブロックチェーン上で3回目の21万ブロックが完成したことを持って発生しました。この半減期の後、ビットコインのマイナーの報酬は再び半減し、1ブロックあたりの報酬は6.25BTCに減少しました。半減期のイベントから1年以内に、ビットコインの価格は9,851ドルから65,145ドルに急騰し、約561％という驚異的な急上昇を記録しました。その後、ビットコインの価格は上昇を続け、ピーク時には約69,000ドルに到達しました。

まもなく4回目の半減期を迎えるにあたり、投資家や業界アナリストたちはこのイベントを注視し、その影響や潜在的な機会を探っています。2024年3月28日現在、BTCの価格は73,000ドルを上回っています。ビットコインの半減期は、ビットコインネットワーク内の重要なイベントであるだけでなく、ビットコインの価格や市場パフォーマンスに影響を与え、さらには暗号資産業界全体の発展の方向性にも影響を与えます。

ビットコインの購入方法については、こちらの記事をご参照ください：「1分でビットコインを購入する」。またはMEXCの公式ウェブサイトでリアルタイムのBTC価格を確認することができます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

ビットコインのRunes（ルーンズ）とは？

ビットコインのRunes（ルーンズ）とは？

ビットコインのRunes（ルーンズ）は、Runesプロトコルとも呼ばれます。これはビットコインネットワーク上で直接代替性トークンを発行するためのプロトコルです。Runesプロトコルは、2023年9月にOrdinalsプロトコルの創設者であるCasey Rodarmor氏によって提案されました。ビットコインのRunesは、ビットコインの半減期イベントに合わせて正式に公開されました。1. ビットコイン

ビットコイン半減期に関するよくある質問

ビットコイン半減期に関するよくある質問

1. ビットコインを発明したのは誰ですか？ビットコインの生みの親として知られる「サトシ・ナカモト」の正体は、今もなお明らかにされていません。サトシ・ナカモトは一個人であると推測する人もいれば、組織である可能性を指摘する人もいます。サトシ・ナカモトは2010年12月12日にフォーラムに最後のメッセージを投稿した後、忽然と姿を消しました。2. ビットコインの発行は誰が管理しているのですか？いかなる個人

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

Bitlayer（BTR）とは？次世代ビットコインレイヤー2ソリューション解説

ビットコインは最も安全で分散化されたブロックチェーンネットワークとして確立されていますが、スケーラビリティとプログラマビリティの面での制約も次第に明らかになってきました。ビットコインのメインネットは、セキュリティと分散性において業界標準を築いた一方で、トランザクション処理速度とコスト効率が犠牲となり、承認時間の遅延や高額な手数料といった課題が発生しています。また、ビットコインは本来スマートコントラ

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

AI × ブロックチェーン × データサイエンス：CodattaがWeb3データエコノミーを変革する方法

ブロックチェーンとAI技術の融合が加速する中、Codattaは革新的な分散型データプロトコルとして登場し、Web3の大きな課題の一つである「高品質なデータインフラの構築・管理・収益化」に取り組んでいます。AIが膨大で信頼性の高い検証可能なデータを必要とする中で、Codattaはデータ作成者とAI開発者をつなぎ、生の情報を価値ある資産裏付け型リソースへと変換するパーミッションレスのマーケットプレイス

