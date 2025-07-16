ビットコインの半減期とは何か？









ビットコインの半減期とは、ビットコインのブロックチェーンにおけるブロック報酬が半分になるイベントのことです。つまり、ビットコインのブロックチェーン上で21万ブロックが生成される度に、ブロック報酬が半分になります。このイベントはおよそ4年ごとに発生し、4回目のビットコインの半減期は、2024年4月23日に、ブロック高840,000で起こると予想されています。





半減期の度に、ビットコインのブロック報酬は減少します。1ブロックあたり50BTCでしたが、現在のブロック報酬は6.25BTCです。2024年の半減期イベントの後、ブロック報酬は3.125BTCに減少します。この半減期のメカニズムはビットコインの発行率を減らし、価格に影響を与えます。歴史的に、ビットコインの半減期は暗号資産市場全体の強気相場サイクルと密接に関連しています。









最初のビットコインの半減期は2012年11月28日に発生し、ビットコインの歴史における重要な節目となりました。この半減期のサイクルは2016年7月まで続きました。この半減期の前、ビットコインの売値は1ビットコインあたり12ドルでした。半減期の到来により、ビットコインのブロック報酬は1ブロックあたり50BTCから25BTCに減少しました。この半減期は市場に興奮の波を巻き起こし、ビットコインの価格を225ドルまで押し上げました。その後、1242ドルまで高騰し、全体で100倍の上昇を記録しました。





2回目のビットコインの半減期は2016年7月10日に行われ、ビットコインのブロックチェーン上で42万ブロックが完成したことをもって発生しました。このイベントの間、ビットコインのブロック報酬はブロックあたり25BTCから12.5BTCに減少しました。驚くべきことに、その後1年の間にビットコインの価格は647ドルから2973ドルに急騰し、358％という驚異的な上昇を記録しました。





3回目のビットコインの半減期は2020年5月11日、ビットコインのブロックチェーン上で3回目の21万ブロックが完成したことを持って発生しました。この半減期の後、ビットコインのマイナーの報酬は再び半減し、1ブロックあたりの報酬は6.25BTCに減少しました。半減期のイベントから1年以内に、ビットコインの価格は9,851ドルから65,145ドルに急騰し、約561％という驚異的な急上昇を記録しました。その後、ビットコインの価格は上昇を続け、ピーク時には約69,000ドルに到達しました。





まもなく4回目の半減期を迎えるにあたり、投資家や業界アナリストたちはこのイベントを注視し、その影響や潜在的な機会を探っています。2024年3月28日現在、BTCの価格は73,000ドルを上回っています。ビットコインの半減期は、ビットコインネットワーク内の重要なイベントであるだけでなく、ビットコインの価格や市場パフォーマンスに影響を与え、さらには暗号資産業界全体の発展の方向性にも影響を与えます。







