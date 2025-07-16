ビットコイン半減期に関するよくある質問





ビットコインの生みの親として知られる「サトシ・ナカモト」の正体は、今もなお明らかにされていません。サトシ・ナカモトは一個人であると推測する人もいれば、組織である可能性を指摘する人もいます。サトシ・ナカモトは2010年12月12日にフォーラムに最後のメッセージを投稿した後、忽然と姿を消しました。





いかなる個人や組織も、ビットコインの発行をコントロールすることはできません。ビットコインの発行は、あらかじめ定められたコードルールに従って行われています。





ビットコインのマイナーは、ハッシュアルゴリズムを採用して乱数を探索します。この乱数を最初に見つけたマイナーはビットコイン報酬を受け取ることができます。このプロセスはマイニング（採掘）として知られています。時間が経つにつれて、新ビットコインの作成はより難しくなっています。そのため、サトシ・ナカモトはビットコインの創設と同時に、総供給量を2100万枚に設定し、およそ4年ごとにトークンを半減させるデフレモデルを導入して、その有用性を調整しています。

ビットコインはこれまで3回の半減期イベントを経験し、ブロック報酬を当初の1ブロックあたり50枚から現在の1ブロックあたり6.25枚にまで減少させています。ビットコインは4回目の半減期イベントを迎えようとしており、ブロック報酬は1ブロックあたり3.125枚に減少する予定です。





ビットコインのネットワークルールによると、ブロック報酬は21万ブロックごとに半減します。各ブロックのマイニングに要する目標時間は約10分ですが、これは変動する可能性があります。ブロックによってはマイニングに10分以上かかるものもあれば10分未満のものもあり、それによって次の半減期のタイミングが変わる可能性があります。「4年おきの半減期」というコンセプトは理論的なもので、実際はマイニング時間によって変わる可能性があります。次の半減期は2024年4月の予定です。





ビットコインが半減すると、新しいブロックをマイニングすることで得られる報酬が半減します。これにより、新ビットコインがマイニングされる速度が低下し、市場に流入する新ビットコインの流通速度に直接影響を与えます。半減期イベントはおよそ4年ごとに発生し、ビットコイン供給量のコントロールメカニズムの一部となっています。







時間 半減期ブロック高 半減期後のブロック報酬 マイニング前のビットコイン残存率 (%) 第1回半減期 2012/11/28 210,000 25 50% 第2回半減期 2016/7/9 420,000 12.5 25% 第3回半減期 2020/5/11 630,000 6.25 12.5% 第4回半減期 2024/4/？ 840,000 3.125 6.3%





ビットコインの総供給量は2,100万枚と制限されているため、半減期のメカニズムは新ビットコインの流入を減らし、ビットコインをさらに希少価値の高いものへと変化させます。ビットコインの希少性は、ビットコイン半減期イベント時の価格上昇を示す過去のデータと相まって、今後の半減期のイベントにおいてビットコイン価格にさらなる上昇が見られる可能性を示唆しています。





影響はありません。ビットコインのトランザクション速度は主にブロックサイズとネットワークの混雑度によります。新ビットコインの生産速度が半減しても、トランザクション速度に直接的な影響を与えることはありません。





ビットコインの半減期イベントは、アルトコインを含む暗号資産市場への注目を集めると思われます。投資家は他のトークンの潜在的な成長力に期待を寄せるかもしれません。このような熱意がアルトコインへの投資増加につながり、価格が上昇する可能性があります。さらに、ビットコインのマイニング報酬が減少すると、報酬の高いアルトコインのマイニングに切り替えるマイナーが現れるかもしれません。



