MXを保有して受動的に収入を得る方法

2025/7/16
MX Token
MXは、MEXCが発行したネイティブユーティリティトークンであり、様々な方法で受動的な収入を得ることができます。MXトークンの保有者にとっての受動的な収入の機会はどのようなものがあるのでしょうか？

1. トークンの価値上昇


トークンが価値を生み出す最も直接的な方法は、トークンそのものの価格の変動によるもので、MXも例外ではありません。2023年第1四半期には、MXは最高成長率を記録し、330%に達しました。長期的にMXを保有していた人は、第1四半期の価格上昇によって利益を得ました。保有するMXトークンが多ければ多いほど、平均取得単価は低くなり、利益は高くなります。

2. Launchpool イベントの特典


MEXCのLaunchpoolは、ユーザー様が指定のトークンをステーキングし、人気トークンや新規上場トークンのエアドロップを獲得できるイベントです。ステーキングされたトークンはいつでも換金することができ、ユーザー様はステーキングの割合に応じてトークン報酬を山分けすることができます。

Launchpoolは、MX、USDT、プロジェクトトークンなど、様々なトークンのステーキングをサポートしています。ステーキングプールは特定のプロジェクトに基づいて設定されます。このイベントは、ユーザー様が質の高いプロジェクトを発見し、より多くの無料配布特典を獲得することを目的としています。

注： Launchpoolイベントに参加するためにステーキングされたMXトークンは、Kickstarterイベントに参加するためにも使用できます。

3. Kickstarterイベントの特典


同様に、Kickstarterイベントに参加するには、24時間連続で25 MX以上を保有している必要があります。この要件を満たしている場合、[クイック投票] をクリックするだけで、進行中のすべてのKickstarterイベントにMXトークンを投票できます。最終決済後は、報酬が分配されるのを待つだけです。

さらに、多くのKickstarterイベントはデュアルトークン報酬を提供しており、ユーザー様は、参加することでプロジェクトのトークン報酬とUSDT報酬の両方を受け取ることができます。同様に、あなたが投票したMXトークンはロックされません。イベント中に招待した有効ユーザーが多いほど、投票係数が高くなり、より大きな報酬を得ることができます。ユーザー様は、KickstarterおよびLaunchpoolの両方のイベントに同時に参加することができます。

注：それぞれのKickstarterイベントに参加するための条件は異なる場合があります。正確な情報については、各プロジェクトページに記載されている詳細をご参照ください。

Kickstarterのイベントに参加するメリット


2023年7月24日から7月30日までの最新のデータに基づくと、1,000 MXトークンを保有し、Kickstarterのイベントに参加した場合、週間収益は36.66 USDTでした。推定月間収益は162.35 USDT、年間収入は1911.55 USDTです。

ユーザー様が1,000 MXトークンを1月に購入して保有した場合、当時のおおよその取得額は810 USDT程度であったとします。今年の収益が1911.55 USDTであれば、ユーザー様の年間利回りは約236%となります。これは、1911.55 / 810 * 100%として計算されます。

この計算では、ユーザー様が1,000 MXトークンでプラットフォームのイベントに参加して得た収益だけを考慮しています。MXトークンの価格は今年に入ってからかなり上昇しているので、MXトークンの価値上昇を考慮すれば、実際の利益はさらに高くなるでしょう。

4. 招待キャッシュバック報酬


ユーザー様がMEXCプラットフォームに友達を招待して新規登録すると、友達が取引を完了するたびに、取引手数料の一定割合がキャッシュバックとして付与されます。標準ユーザー様に適用される現物および先物取引のキャッシュバック率は40%で、一部地域では最大50%まで適用されます。招待者がより高いキャッシュバックを獲得したい場合は、MEXCアフィリエイトに申し込むことができます。さらに、有効な招待を成功させると、招待した人と招待された人の双方に、先物ボーナス報酬が付与されます。

招待キャッシュバックに関する詳細は、「招待キャッシュバックがアップグレード！さらに多くの先物ボーナス報酬を獲得しよう」をご覧ください。

現物のキャッシュバック報酬は翌日の1:00（日本時間）頃、先物のキャッシュバック報酬は翌日10:00（日本時間）頃以降に配布いたします。実際の配布日時は、多少遅れる場合があります。翌日の実際の配布日時を基準とします。キャッシュバック報酬はMEXCの現物取引アカウントに入金されます。キャッシュバック履歴はMEXCの招待ページでご確認ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


