暗号資産と一言で言っても、世界には多種多様なトークンが溢れています。今回は様々なトークンをどこで比較すればいいのか解説します。 ポイント①：技術的に何が新しい？ 他のトークンと比較すべきポイントの一つは、そのトークンが技術的にどのような優位性を持っていて、それがどのような価値を提供するかです。一般的に暗号資産は使われる目的や用途が明確でないと価値が上がりませんが、その前提としてそれらが実現できる技暗号資産と一言で言っても、世界には多種多様なトークンが溢れています。今回は様々なトークンをどこで比較すればいいのか解説します。 ポイント①：技術的に何が新しい？ 他のトークンと比較すべきポイントの一つは、そのトークンが技術的にどのような優位性を持っていて、それがどのような価値を提供するかです。一般的に暗号資産は使われる目的や用途が明確でないと価値が上がりませんが、その前提としてそれらが実現できる技
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/基本概念/トークンを比較するポイント

トークンを比較するポイント

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#基本概念
Memecoin
MEME$0.002438+2.60%
ビットコイン
BTC$121,687.46-0.03%
イーサリアム
ETH$4,342.07-0.05%


暗号資産と一言で言っても、世界には多種多様なトークンが溢れています。今回は様々なトークンをどこで比較すればいいのか解説します。


ポイント①：技術的に何が新しい？


他のトークンと比較すべきポイントの一つは、そのトークンが技術的にどのような優位性を持っていて、それがどのような価値を提供するかです。一般的に暗号資産は使われる目的や用途が明確でないと価値が上がりませんが、その前提としてそれらが実現できる技術的優位性が必要です（ただしmemeコインのように技術的価値がなくとも「面白い」というだけで短期的に価格が上がるトークンもあります）。


例えば、ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）のブロック生成時間を比較してみましょう。ビットコインのブロック生成時間は平均10分程度ですが、イーサリアムの場合は15秒程度とはるかに短い時間でブロック生成が可能です。結果としてイーサリアムでは短い時間で送金が可能で、これはユーザーにとって重要な価値になります。


トークンはアップデートによってその技術的価値が向上することもあります。トークンの将来的価値を検討する際は、現在の技術的優位性だけではなくそのトークンが今後どのような開発によってどのようにアップデートされるかも注目すべきでしょう。


ポイント②：どのくらいの流動性がある？


そのトークンにどれだけの流動性があるのかも重要です。流動性とは簡単に言えば、安定して他の暗号資産や法定通貨と交換できるかどうかの度合いのことです。一般に、流動性が高いトークンの方が注文が成立しやすく、より多くのユーザーの取引の対象となり、値上がりが期待できます。流動性が低いトークンの場合、少数の投資家の動きで値段が大きく変動しやすいというリスクもあります。


流動性を測る一つの方法がどれだけ多くの取引所にそのトークンが上場しているかです。他にも、それぞれの取引所での24時間取引量や注文板にどれだけの注文が入っているか（取引の深さ）を参考にするのもいいでしょう。


ポイント③：発行上限数と半減期は？


暗号資産には発行枚数の上限があらかじめ決められているものが存在します。発行枚数上限が少ない暗号資産の方が希少性が高いので、理論的には価格が上昇しやすいと言えます。バーン（焼却）によって暗号資産の供給量が常に一定に保たれているトークンもありますが、このようなトークンは供給量が制限されているので理論的には価格も上昇しやすいと言えます。


トークンを比較する時には、半減期の確認も重要です。半減期とは、マイニング報酬が半分になるタイミングのことで、トークンによってその期間は異なります。例えば、ビットコインの半減期は4年で、これは4年でマイニング報酬が半分になることを意味します。半減期が到達すると新しいトークンの作成速度が低下し、供給量が減少するので理論的には価格が上昇します。


ただし、暗号資産の価格は発行上限数や半減期だけで決まるわけではないので、今後の価格動向の予測には様々な要素の検討が欠かせません。


ポイント④：ネット上の関心は？


Twitterなどのソーシャルメディアサービスでトークンの名称で検索してみましょう。トークンに対して他のユーザーがどの程度の関心を持っているのか確認しましょう。また、他のユーザーはそのトークンについてポジティブな意見を持っているのか、ネガティブな意見を持っているのかも確認してみましょう。


ただし、ソーシャルメディア上の情報は必ずしも全て正しいものとは限りません。中には悪意を持って、そのトークンに対するステルスマーケティングをしたり、逆に悪い噂を流しているようなユーザーもいます。必ず複数の情報源を確認した上でその情報の真偽を確認しましょう。

上記はあくまで一例でトークン同士で比較すべき点は多くあります。たくさんのトークンを見ていくことで、トークンを選び抜く目を養っていきましょう！


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

初心者向けガイド：ストップリミットとは？MEXCで設定して利益を確保し、損失を防ぐ方法

暗号資産市場は変動が激しく、価格は大きく上下します。そのため、わずかな遅れでもチャンスを逃したり不要な損失を招いたりする可能性があります。ストップリミットは、広く利用されている自動取引ツールであり、投資家があらかじめトリガー価格を設定することを可能にします。この価格に達すると、システムが自動的に売買注文を実行し、トレーダーがリスクを管理して利益を確保できるようにします。*BTN-BTCを購入&BT

指値注文をわかりやすく解説：より効果的に取引する方法

指値注文をわかりやすく解説：より効果的に取引する方法

暗号資産市場において、指値注文は重要な取引メカニズムとして機能し、投資家が取引価格を正確にコントロールできるようにします。1. 指値注文とは？1.1 定義指値注文では、トレーダーは希望する注文価格を指定することができます。注文は、指定した価格またはそれより有利な価格で約定します。指値注文を出した際、注文板にすでに指定した価格に一致する注文が存在する場合、その取引は最良の価格で即時に約定します。一致

コピートレードとは

コピートレードとは

コピートレードとは、暗号資産取引における投資戦略の一つで、投資家が他の経験豊富なトレーダーの取引を自動的に複製する仕組みです。専門的な知識や取引経験が少ない初心者にとって、非常に使い勝手のよい投資戦略です。1. コピートレードの特徴自動化：投資家がフォローするトレーダーを選択すると、システムはそのトレーダーと同じ売買操作を自動的に実行します。透明性：投資家はトレーダーの過去の取引記録、ROI（投資

現物取引を理解する

現物取引を理解する

暗号資産取引は通常、現物取引と先物取引の2つに分けられます。現物取引とは、市場で暗号資産を売買する行為であり、2つの暗号資産の交換およびそれに伴う資産の保有のことを指します。現物取引における価格は通常、リアルタイムの市場価格であり、トレーダーはいつでも期限を指定せずに取引を実行することができます。MEXCで現物取引を行う方法本記事では、例としてMXを使用してMEXCで現物取引を行う方法をご説明しま

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得