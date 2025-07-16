Tanssiネットワーク：アプリチェーン基盤プロトコルおよびTANSSIトークンの概要













TanssiのContainerChainsは、高度なカスタマイズをサポートするモジュール式アーキテクチャで知られるSubstrateフレームワークをベースに構築されています。Substrateの柔軟性は強みですが、習得には技術的ハードルがあるのも事実です。Tanssiは、コアコンポーネントを事前搭載したテンプレートを提供することで、ブロックチェーン導入の技術的障壁を大幅に低減しています。





Substrateフレームワークの主な利点は次のとおりです：





モジュール式アーキテクチャ：開発者は、特定のユースケースに関連するコンポーネントのみを統合できるため、冗長性を削減し、パフォーマンスを向上できます。Substrateは、Polkadotエコシステム内で使用される強力なモジュール式SDKで、複雑なブロックチェーン機能を抽象化する一連のツールとライブラリを完備しており、開発者はイノベーションに集中することができます。





実行時の柔軟性：このフレームワークは、ハードフォークを必要とせずにシームレスな実行時のアップグレードをサポートしており、デプロイされたアプリチェーンを継続的に進化、改善することができます。ガバナンスモデル、仮想マシン、状態遷移などのネットワークコンポーネントは個別に更新できるため、ネットワークは厳格な制約を受けることなく適応性を維持できます。





セキュリティの継承：Tanssi経由でデプロイされたアプリチェーンは、Substrateエコシステムの定評あるセキュリティモデルの恩恵を受け、各チェーンが独自にバリデータセットをブートストラップする必要がありません。









ContainerChainプロトコルにより、Tanssiは既存のパラチェーン内にカプセル化された完全なSubstrateランタイムを構築できます。この革新的なアプローチにより、複数のアプリチェーンを単一のパラチェーンスロット内に共存させることができ、導入コストと複雑さを大幅に削減できます。





ContainerChain アーキテクチャの主な機能は次のとおりです：





リソース効率：複数のアプリチェーンが、論理的な分離とカスタマイズ機能を維持しながら、基盤となるインフラを共有。

デプロイの簡素化：開発者は、ブロックチェーン基盤、バリデータネットワーク、コンセンサスメカニズムなどの複雑な管理に煩わされることなく、アプリケーションロジックに集中することが可能。

共有セキュリティモデル：すべてのコンテナチェーンは、親パラチェーンの集合的なセキュリティの恩恵を受け、そのセキュリティは Polkadotリレーチェーンのセキュリティ保証にまで波及。









TanssiとPolkadotエコシステムの統合には、いくつかの戦略的な利点があります：





クロスチェーン通信：Tanssiは、Polkadotエコシステム内の他のチェーンとの直接通信をサポートしており、ネットワーク間のシームレスな相互運用性と価値の移転を実現。

セキュリティの共有：Polkadotの指名型プルーフ・オブ・ステーク (NPoS) コンセンサスメカニズムは、接続されたすべてのパラチェーンとそのコンテナチェーンに堅牢なセキュリティを提供。

アップグレードパス：パラチェーンオークションシステムとスロット更新メカニズムにより、エコシステムの成長と長期的な持続可能性のための明確なパスを提供。













Tanssiは、イーサリアムレベルのリステーキングによって保護された共生ネットワークにより、迅速なオンボーディングを可能にし、数ヶ月ではなく数分で展開することができます。このスピードは、いくつかの重要なイノベーションによって実現されています：





事前設定済みテンプレート：公式のTanssiリポジトリでは、開発と導入を効率化する、すぐに使えるアプリチェーンテンプレートを提供しています。これらには、コンセンサスメカニズム・トランザクション処理・ガバナンスフレームワークなどの、ブロックチェーンに欠かせないコンポーネントが含まれています。





自動設定：このプラットフォームは、ノードの設定・ネットワークの初期化・セキュリティパラメータの設定など、ブロックチェーンの導入で一般的な複雑な設定プロセスを自動化します。





統合ハブ：TanssiのContainerChainとしてオンボードされると、プロジェクトは、ウォレット・インデックス・RPC エンドポイント・エクスプローラー・その他の重要なインフラコンポーネントに加え、ブロック生成・データ可用性・クロスチェーンメッセージング・外部ネットワークとのブリッジングなど、一連のツールとサービスにアクセスできるようになります。









Tanssi は、オフチェーンプロトコルに依存することなく開発を簡素化する、パーミッションレスの自動化された導入ワークフローを提供します。この自動化は、以下の主要な運用レイヤーに及びます：





ブロック生成：自動化されたブロック生成により、手動による介入やバリデーターの調整を必要とせずに、ネットワークの運用を中断することなく継続。

データの可用性：組み込みのソリューションにより、取引データはネットワーク内でアクセス可能かつ検証可能な状態を維持。

クロスチェーンメッセージング：自動化されたプロトコルにより、異なるブロックチェーン間のシームレスな通信が可能になり、複雑なマルチチェーンアプリケーションをサポート。









Rustの実戦的なSubstrateフレームワーク上に構築されたTanssiは、要求の厳しいブロックチェーンアプリケーションに高いパフォーマンスを提供します。そのモジュール式のアーキテクチャにより、アプリチェーンコンテナを簡単にカスタマイズすることができます：





ランタイムモジュール：開発者は、アプリケーションに必要な特定の機能を実装するために、ランタイムモジュールを追加・削除・変更することが可能。

コンセンサスメカニズム：親チェーンからセキュリティを継承しながら、個々のアプリチェーンは、内部トランザクションの順序付けと検証に関するカスタムコンセンサスルールを定義することが可能。

経済モデル：各アプリチェーンは、より広範なエコシステムとの互換性を維持しながら、独自のトケノミクスと料金体系を設計することが可能。













ゲーム業界は、Tanssiのアプリチェーン基盤の最も有望なユースケースのひとつです。Ajunaは、パフォーマンスとユーザー体験の最適化に重点を置き、Danceboxテストネットにアプリチェーンを展開し、高スループット・低レイテンシーおよびカスタムゲームメカニズムに対するプラットフォームの適合性を実証しました。





ゲームアプリチェーンにより、以下が可能になります：

ゲーム内アイテムおよび通貨用のカスタムアセットシステム

リアルタイムのゲームプレイに合わせた特殊なコンセンサスメカニズム

従来のゲームインフラおよび決済システムとの統合

ゲーム間の資産の移動性および互換性









トランザクションのスループット・手数料の予測可能性・規制順守に関する特定の要件があるDeFiアプリケーションは、専用のアプリチェーン基盤の恩恵を大いに受けます。Tanssiは、DeFiプロジェクトに以下のことを可能にします：





カスタム手数料体系およびMEV保護の実装

分散化を維持しながら、従来の金融システムと統合

特定の金融商品やリスクモデルに最適化

最終確定の高速化と遅延の低減によるユーザー体験の向上









D.E.B.T. は、TanssiのDanceboxテストネットにアプリチェーンを展開し、RWA トークン化の新たな分野を開拓、この分野における Tanssi の強みを際立たせました。主な利点は以下の通りです：





特定の法域に合わせた規制コンプライアンス機能

従来の金融インフラとの統合

資産管理のためのカスタマイズ可能なガバナンスメカニズム

プライバシーおよびコンプライアンス報告機能の強化









VWBLがTanssiエコシステムで計画しているアプリチェーンは、NFTの暗号化・スケーラビリティ・コミュニティの統合を強化することを目的としており、NFT およびデジタルアートのユースケースにこのプラットフォームが適していることを実証します。主な利点は以下の通りです：





暗号資産のための高度な暗号化およびプライバシー機能

マルチメディアコンテンツのための最適化された保存および取得メカニズム

カスタムマーケットプレイス機能およびロイヤルティ分配システム

クロスプラットフォームの互換性およびインターオペラビリティ













TANSSI は、Tanssiネットワークのネイティブトークンです。分散型アプリチェーンを立ち上げるためのパーミッションレスの基盤プロトコルとして、Tanssiはイーサリアムによるセキュリティ・分散型シーケンス・データ可用性 (DA)・クロスチェーンメッセージングを活用しています。TANSSI は、エコシステムの経済的なバックボーンとして機能し、セキュリティ・運用・ガバナンスなどの重要な機能をサポートしています。









ステーキングとセキュリティ：オペレーターやシーケンサーを含むすべてのリステーカーに分配される TANSSI は、Tanssiネットワークとそのアプリチェーンのセキュリティを確保。ステーキングは、誠実な行動を促し、バリデーターとオペレーターの利益をネットワークの成功と一致させ、参加者はブロックの生成とコンセンサスに参加するために TANSSIをステーキングする必要あり。





サービス支払い：TANSSI は、アプリチェーンの展開・ブロックの生成と確定・クロスチェーンメッセージの処理に必要。Tanssi で上場するアプリが増えるにつれて、その需要は持続的に増加。その料金モデルは、予測可能でスケーラビリティに優れているため、開発者は運用コストを正確に予測することが可能。





ガバナンスへの参加：トークン保有者は、ガバナンスの決定やトレジャリーの割り当てについて投票することができ、開発者・バリデーター・ユーザーの利益に沿ってネットワークが発展することを保証。





オペレーターとシーケンサーのインセンティブ：オペレーターとシーケンサーは、$TANSSI をステーキングして報酬を獲得し、ネットワークでのアクティブなポジションを確保することで、高品質のサービスを提供し、ネットワークの信頼性を維持するための競争環境を構築。













TANSSI の総供給量は10億トークンで、分散化を確保し、参加を奨励し、長期的な成長のための資金を提供するように設計されています。割り当て戦略は、複数の優先事項のバランスを取っています：





分散化：広範な分配により、制御の集中化を防ぐ。

インセンティブ：参加者は、エコシステムの確保と貢献に対して報酬を獲得。

成長資金：戦略的準備金は、長期的な開発とエコシステムの拡大を推進。









トークンの割り当ては、エコシステム開発のための包括的な戦略を反映しています：





コアコミュニティおよびエコシステムイニシアチブ (39.7%)：貢献者向けエアドロップ (メインネットおよび LFL 報酬など)・流動性インセンティブ・マーケットメイキング・研究開発・パートナーシップ・助成金・イベントベースのプログラムを通じて、持続的な成長を支援し、コミュニティおよびエコシステムの拡大に対する強いコミットメントを示します。





初期支援者 (24%)： 初期の開発資金を提供した初期投資家に割り当てられ、2 回に分けて、同じロックアップスケジュールで分配されます。早期の貢献に報いると同時に、権利確定を通じて市場への影響を緩和するように設計されています。





コア貢献者 (22%)： プロトコルの初期構築者および貢献者に留保され、長期的な成功との強力な連携を確保します。





財団準備金 (10%)： 開発、運営、持続可能性のための資金として財団が管理し、財務の安定と戦略的成長イニシアチブを支援します。





コミュニティセール (2.3%)： TGE 前のパブリックトークンセールで、価格は総供給量の 5% 、FDV は 4,500 万ドルで、Moondance Labs の最近のプライベートラウンドの評価額と同額です。





初期コミュニティ (2%)：Let’s Forkin’ Dance テストネットの貢献者に分配され、早期の参加とコミュニティの成長を促進するための報酬となります。









トークンの引き渡しスケジュールは、流動性と長期的な安定性のバランスを考慮して設計されています：





コミュニティイニシアチブ：TGE 時に 30% のロックが解除され、残りの 70% は 3 年間にわたって毎月配布。





コミュニティセール：価格安定と参加の容易さを考慮し、TGE から 40 日後にロックが完全に解除。





初期コミュニティ：TGE で 20% のロックが解除され、市場動向を管理しながらテストネット参加者に報酬を与えるため、80% が 60 日間にわたって均等に配布。





財団準備金：TGE で 30% のロックが解除され、継続的な運営資金を確保するため、残りの 70% は 3 年間にわたって毎月配布。





早期サポーター：1 年間のロック期間の後、40% がロック解除され、残りは 1 年間にわたって毎月配布。これにより、長期的な目標との整合性が確保。





コア貢献者：1 年間のロック期間の後、30% がロック解除され、残りの 70% は 2 年間にわたって毎月配布。これにより、開発者の長期的なコミットメントが促進。









TANSSI のトケノミクスは、ネットワークの成長と価値創造の自己強化サイクルを生み出すように設計されています：





ネットワークの利用による需要の増加：アプリチェーンの上場が増えるにつれて、サービス料金やステーキング要件により TANSSI の需要が高まる。





ステーキング報酬による参加の促進：保有者はステーキングを行うインセンティブがあり、流通量が減少し、ネットワークのセキュリティに貢献。





ガバナンスへの参加：トークン保有者は、プロトコルの今後の方向性やトレジャリーの支出を決定し、ネットワークの進化とステークホルダーの利益の整合を図る。





デフレメカニズム：取引手数料は、公共財や開発のためにプロトコルのトレジャリーに送られます。利用が拡大するにつれて、デフレ圧力がかかる可能性。













Tanssiは、急成長するアプリチェーンインフラ市場で、いくつかの確立されたプレーヤーと競合しています：





Polkadot Parachains： Tanssi は Polkadot を基盤としていますが、パラチェーンスロットの取得に伴う複雑さやコストの障壁に対処し、ブロックチェーンの導入をより容易なものに。

Cosmos SDK： Cosmos は、専用ブロックチェーンに対して同様の機能を提供していますが、TanssiのContainerChain技術により、より効率的なリソースの使用とセキュリティの共有が可能に。

イーサリアムレイヤー2ソリューション： レイヤー2はスケーラビリティの向上を実現するが、アプリチェーンの完全なカスタマイズ機能はない。

Avalanche Subnets：Avalanche は同等の機能を提供するが、Tanssiは Polkadot エコシステムと統合されているため、優れたインターオペラビリティとセキュリティの共有を実現。









Tanssi の競争上の優位性は次のとおりです：





迅速な導入：従来の開発サイクルに比べ、ブロックチェーンのセットアップは数ヶ月ではなく数分で完了。

共有セキュリティモデル：独立したバリデータネットワークを立ち上げる必要がなく、エンタープライズグレードのセキュリティをすぐに利用可能。

ContainerChain の効率性：複数のアプリチェーンがインフラコストを分担しながら、完全なカスタマイズを維持可能。

包括的な統合：ウォレット、インデックス、RPC エンドポイント、クロスチェーンブリッジなどのコアブロックチェーン基盤へのネイティブアクセス。













Tanssiのロードマップは、以下の主要分野に焦点を当てています：





EVM 互換性の強化：イーサリアム仮想マシンの統合を改善し、より幅広いアプリケーションをサポートするとともに、既存のイーサリアムプロジェクトからの移行を効率化。

クロスチェーン互換性：ブリッジ機能を拡張し、Polkadot エコシステム以外のネットワークも対象。

パフォーマンスの最適化：トランザクションのスループット、確定時間、リソース効率を継続的に改善。

開発者ツール：フレームワーク、デバッグツール、テスト環境を強化し、アプリチェーンの導入障壁をさらに低減。









パートナー開発：ゲーム、DeFi、エンタープライズブロックチェーンの採用において戦略的パートナーシップを構築し、実世界でのユースケースを推進。

助成プログラム：Tanssi 基盤上に構築された革新的なプロジェクトに資金援助。

教育リソース：開発者のオンボーディングを加速するための包括的なドキュメント、チュートリアル、学習教材を提供。

コミュニティの構築：Tanssi エコシステムを中心に、活気ある開発者およびユーザーコミュニティを魅了し、成長させるための取り組みを開始。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。