国際金融の再構築：Unitas財団およびUSD1トークンエコシステムについて

ブロックチェーン技術が成熟し、実世界の経済課題に対処する能力を高めていくにつれ、世界の金融情勢はパラダイムシフトの真っ只中にあります。新たなソリューションの中でも、Unitas財団は、新興市場における国際送金と通貨の安定性に関する革新的なアプローチである「ユニット化ステーブルコイン」の開発における先駆的な存在として注目されています。Unitasは、さまざまな新興市場通貨に合わせたユニット化されたステーブルコインプロトコルであり、従来の法定通貨と暗号資産エコシステムを橋渡しする新たな枠組みを提案しています。

USD1 は、トランプ一家とその親しい関係者が共同設立したプロジェクトである World Liberty Financial (WLFI) によってローンチされました。この取り組みには、強い政治的背景とエリート金融層の意向が反映されています。WLFI は2024年半ばに設立され、10月にネイティブトークン WLFI の発行により約$5.5億を調達しました。その資金の大部分は、トランプ家と関係のある団体から提供されています。

本稿では、ステーブルコイン技術におけるUnitas財団の画期的な取り組みを掘り下げ、特にその主力トークンである USD1と、そのエコシステムが新興市場経済に与える幅広い影響について探ります。このプロジェクトは、ステーブルコイン分野における大きな進化であり、デジタル時代における国際金融および金融政策の管理方法を変革する可能性のある、過剰担保と通貨ペッグの新しいメカニズムを導入しています。

1. プロジェクトの概要：ユニタス財団のビジョン


Unitas財団は、新興市場経済に十分なサービスを提供できない既存のステーブルコインソリューションの欠点を認識して設立されました。そのホワイトペーパー「Unitas: A Decentralized, Exogenously Over- Reserved, USD-Denominated Unitized Stablecoin Protocol for Emerging Markets」は、6言語（英語、繁体字中国語、簡体字中国語、日本語、韓国語、スペイン語）で公開され、グローバルなアクセスと普及へのプロジェクトの意欲を示しています。

同財団の使命の中心は、米ドルと現地通貨間の効率的な価値変換手段となる「ユニット化ステーブルコイン」という新しい種類の暗号資産を創出することです。その目標は、1米ドルのステーブルコインを 1単位の現地通貨に「ユニット化」することで、さまざまな国のユーザーに、より便利で効率的な取引を提供することです。Unitasプロトコルは、ドルと他の通貨間の価値の橋渡し役として機能し、各Unitasステーブルコインが、無条件で米ドルステーブルコインに交換可能であることを保証します。

1.1 主要課題


従来のステーブルコインは、米ドルとの等価維持には成功しているものの、新興市場での有用性は依然として限定的です。現地通貨の変動性や銀行インフラの未整備は、暗号資産の採用における大きな障壁となっています。Unitas財団は、以下の課題を重要な課題として認識しています：

通貨変動性：新興市場の通貨は、主要準備通貨に対して大きな変動をしばしば経験し、企業や消費者に不確実性をもたらしています。
安定価値保存手段の不足：多くの新興経済国の国民は、価値を保存するための信頼性の高い手段を欠いており、現地通貨の価値が下落すると、資産が減少してしまいます。
非効率な国際送金：開発途上地域の従来のクロスボーダー決済システムは、依然として遅く、高コストで利用しづらい状況です。
DeFi参加障壁：複数のステーブルコインや通貨換算を扱うことの複雑さは、新興市場のユーザーにとって、分散型金融（DeFi）を利用するための大きな障害となっています。

2. Unitasソリューションのフレームワーク


Unitasプロトコルは、外部で過剰担保された準備金によって裏打ちされ、新興市場通貨にペッグされたステーブルコインを運用しています。これらのステーブルコインは、外国投資、国際送金、グローバル市場へのアクセス、DeFiへの参加および効率的な米ドル流動性を促進することにより、新興市場の潜在力を解放します。

本プロトコルは、過剰担保による通貨のペッグを維持する高度なメカニズムを導入するとともに、異なる通貨建てのステーブルコイン間のシームレスな変換を可能にします。このアプローチは、現地通貨と米ドル建てのグローバルな暗号資産エコシステムを橋渡しし、新興市場における金融上の課題の核心に対処します。

3. Unitasの技術アーキテクチャおよびイノベーション


3.1 過剰担保メカニズム


Unitasの技術革新の中心は、その過剰担保戦略にあります。Unitasのステーブルコインは、USDT、USDC、DAIなどの米ドル建てのステーブルコインによって、130%から200%の担保比率で裏付けられています。この高度な過剰担保化は、いくつかの重要な目的を果たしています：

安定性ペッグ：過剰担保は、市場の変動に対するバッファーとなり、極端な状況でも安定した変換レートを維持します。
償還保証：過剰担保により、ユーザーはユニット化されたステーブルコインをいつでも原資産である米ドルステーブルコインに償還することができ、システムに対する信頼が強化されます。
リスク軽減：このプロトコルは、発行されたステーブルコインの安定性を損なうことなく、大きな市場ショックにも耐えるよう設計されています。

3.2 スマートコントラクトのアーキテクチャ


スマートコントラクトは、オラクル価格が定義された許容範囲内にあるかどうかを検証し、制約がトリガーされた場合に準備金率をチェックします。ユーザーが米ドルペッグのトークンを使用または償還すると、システムはトークンの準備金を更新し、手数料を余剰プールに振り分けます。スマートコントラクトアーキテクチャの主な構成要素は次のとおりです：

オラクル価格の統合：システムは、リアルタイムの価格フィードを利用して通貨ペア間の正確な為替レートを維持し、ユニット化されたステーブルコインが現在の市場状況を反映するようにします。
準備金比率の管理：自動化されたメカニズムが準備金比率を継続的に監視および調整し、システムの安定性を維持するために必要な場合はリバランスをトリガーします。
手数料配分：トランザクション手数料は徴収後、余剰プールに送金されます。これにより、プロトコルのメンテナンスと開発のための持続可能な経済モデルが構築されます。

3.3 変換メカニズムおよび流動性管理


このプロトコルにより、USDにペッグされたトークン、USD1、または単位化されたローカルステーブルコインなど、エコシステム内のステーブルコイン間のシームレスな変換が可能となります。ユーザーは、入力額または出力額のいずれかを指定することができ、以下の利点があります：

柔軟性：ユーザーは、支出額または希望受取額のいずれかを設定できるため、取引のコントロールを最大限に高めることができます。
効率性：直接スワップにより、複数の仲介取引が不要になります。
コストの最適化：従来の複数ステップによる変換に比べ、統合型の手数料体系により、取引コストが大幅に削減されます。

3.4 段階的な導入戦略


Unitasプロトコルは、徹底したテストと段階的なエコシステムの開発を確実にするため、段階的な展開アプローチを採用しています。Unitas財団は、プロトコルのフェーズ2がメインネット上で開始され、保険プロバイダーと追加のトークンが導入されたことを発表しました。これは、責任ある持続可能な成長に対するプロジェクトのコミットメントを示しています。

フェーズ 1 – サンドボックス環境：このテスト環境で発行されたUnitasステーブルコインにより、現実世界のリスクを伴わずにコアメカニズムの包括的な評価を行うことが可能になりました。
フェーズ 2 – メインネットの公開：保険プロバイダーの導入とトークン供給量の拡大により、プロトコルは本格的な運用開始への移行を遂げました。

4. USD1 トークン：ユニット化ステーブルコインの中核


4.1 トークン概要および位置付け


USD1 は、Unitasエコシステムの中核的存在であり、単独のステーブルコインであると同時に、より広範なユニット化ステーブルコインネットワークの基盤となる要素でもあります。USD1、USD91、およびUSD971は、プロトコルのサンドボックス段階で発行される最初の3つのトークンです。各Unitasステーブルコインは、1単位の現地通貨に対する米ドルの価値を表し、対応する国コード（例えば、インド・ルピーはUSD91、アラブ首長国連邦ディルハムはUSD971、米ドルはUSD1）で表示されます。

この命名規則は、各トークンの目的を巧みに伝えています。USD1は1単位のUSD価値を表し、エコシステム内の他のトークン（例：USD91はインドルピー、USD971はアラブ首長国連邦ディルハムなど）は、それぞれの国コードでインデックス化された現地通貨での同等の価値を表します。

4.2 トケノミクスおよび経済モデル


USD1 トークンは、安定性を維持しながらさまざまな用途での実用性を支える高度な経済モデルで運用されています。その価値提案は、以下の主要機能に基づいています：

担保裏付け：すべてのUnitasステーブルコインと同様に、USD1は、USDT、USDC、DAIなどの確立されたUSDステーブルコインの分散型バスケットによって裏付けられています。この分散化は、流動性をサポートすると同時に、カウンターパーティリスクを軽減します。
過剰担保バッファ：130～200% の担保比率は、市場の変動に対する強力な保護機能を発揮し、あらゆる市場状況において償還性を確保します。
価格安定メカニズム：Unitasオラクルは、リアルタイムの市場レートを反映し、継続的なモニタリングと調整メカニズムにより、USD1 は原資産との正確な等価性を維持します。

4.3 USD1の有用性およびユースケース


USD1は、デジタル資産エコシステム内で以下のような重要用途に対応しています：

国際送金：USD1は、国際送金のための効率的な媒体として機能し、従来の銀行仲介業者を排除し、決済時間を数日から数分に短縮します。
新興市場への橋渡し：現地通貨の価値が不安定な地域のユーザーに安定した価値保存手段を提供し、インフレや通貨下落のリスクを軽減します。
DeFi 統合：ERC-20互換トークンである USD1は、既存のDeFiプロトコルとシームレスに統合され、流動性マイニングやレンディングなどのサービスへの参加を可能にします。
加盟店決済：USD1は米ドルに対して安定しているため、企業は暗号資産の価格変動の影響を受けることなく、USD1での支払いを受け入れることができます。

5. Unitasの技術的特徴および革新性


5.1 革新的な過剰担保モデル


Unitasプロトコルの過剰担保アプローチは、ステーブルコインの設計における大きな進歩です。最小限の担保比率に依存する従来の方法とは異なり、Unitasは高い準備金水準を維持し、多層的な保護を提供しています：

マルチアセット担保プール：USDT、USDC、DAIなどの確立されたステーブルコインの多様なバスケットを活用することで、プロトコルは単一発行体への依存度を低減し、複数のプラットフォームでの流動性を維持します。
動的な準備金管理：システムは担保比率を継続的に監視し、発行されたすべてのトークンについて最適なカバー率を維持するためにリバランス操作を実施することができます。
ストレステスト耐性：高水準の過剰担保は、トークンの安定性を損なうことなく、厳しい市場ストレスに耐えることができるバッファを提供します。

5.2 オラクルによる価格発見


プロトコルのオラクルシステムは、複数の通貨ペア間で正確な変換レートを確保する重要な革新技術であり、以下の高度な機能を備えています：

マルチソースデータ集約：オラクルは、正確性を確保し、操作を防止するために、複数のソースから価格データを集約します。
リアルタイム変換レート更新：継続的な価格監視により、すべてのトークンの変換が現在の市場状況を反映するようになります。
許容範囲の監視：システムは、オラクル価格が許容範囲内にあるかどうかを監視し、市場の変動が激しい場合にシステムの安定性を脅かす可能性のあるトランザクションを防止します。

5.3 保険会社の統合


この段階で保険会社を導入することは、プロトコルのリスク管理フレームワークの大きな進化です。このシステムには、以下の利点があります：

追加のセキュリティレイヤー：保険は、既存の超過剰担保メカニズムに加えて、ユーザーに追加の保護レイヤーを提供します。
リスクの分散：保険プロバイダーは、システムリスクを複数の当事者に分散し、プロトコルが壊滅的な事象にさらされるリスクを軽減します。
ユーザーの信頼の向上：保険が利用可能になることで、プロトコルの長期的な安定性と信頼性に対するユーザーの信頼が強化されます。

6. 市場分析および競争優位性


6.1 ステーブルコイン市場の状況


世界のステーブルコイン市場は爆発的な成長を遂げており、各種ステーブルコインの市場総額は$1,500億を超えています。しかし、市場では依然として、主に先進国向けにサービスを提供する米ドルペッグのステーブルコイン（USDTやUSDCなど）が支配的です。これにより、新興市場のニーズに合わせて特別に設計されたUnitasのようなプロトコルには大きなチャンスとなっています。

6.2 競争優位性


Unitasプロトコルは、いくつかの重要な利点によって他社と差別化されています：

新興市場への注力：ほとんどのステーブルコインは先進国経済を対象としていますが、Unitasは新興市場の固有課題と機会に焦点を当てています。
過剰担保戦略：アルゴリズムや最小限の担保によるステーブルコインに比べ、Unitas の高い準備金要件は優れた安定性を実現します。
マルチカレンシー対応：さまざまな現地通貨を表現できるため、グローバルユーザー向けに包括的なソリューションを提供します。
分散型インフラ：分散型ブロックチェーンインフラ上に構築され、単一障害点を回避し、中央集権型のステーブルコイン発行者に伴う規制リスクを軽減します。

7. 今後のロードマップおよび開発重点


7.1 技術的強化


Unitasプロトコルのロードマップには、機能とユーザー体験の向上を目的とした、以下のような技術的アップグレードが含まれています：

マルチチェーン展開：イーサリアムから他のブロックチェーンネットワークへの拡大により、アクセス性が向上し、取引コストが削減されます。
強化されたオラクルシステム：より洗練されたオラクルメカニズムを導入することで、価格設定の精度が向上し、操作リスクが軽減されます。
レイヤー2統合：レイヤー2ソリューションへの展開により、トランザクションコストが大幅に削減され、スケーラビリティが向上します。

8. MEXCでUSD1トークンを購入する方法


Unitas財団およびそのUSD1 トークンは、新興市場向けのステーブルコインの設計と金融インフラの大きな進化を象徴しています。その革新的なユニット化モデル、高過剰担保戦略、およびサービスが不十分な地域への明確なフォーカスを介して、このプロトコルは今日の暗号資産エコシステムの根本的なギャップに対処しています。

市場の観点から見ても、Unitasプロトコルは、新興経済国におけるステーブルコインソリューションの需要の高まりに応えるのに最適な立場にあります。通貨の変動、銀行サービスへのアクセスの制限、DeFiの拡大により、従来の金融とブロックチェーン技術を橋渡しするプロトコルへのニーズは高まっています。

世界の金融システムがデジタル化とブロックチェーンの統合に向けて進化し続ける中、技術革新によって現実の問題を解決するように設計されたUnitasのようなプロトコルは、今後ますます重要な役割を果たすようになるでしょう。新興市場へのコミットメントと高度な技術的アプローチを兼ね備えた当財団は、次世代のステーブルコインインフラストラクチャの主要プレーヤーとしての地位を確立していくことが期待されています。

現在、USD1トークンはMEXCに上場しています。今すぐMEXCにアクセスして、早期のチャンスをつかみ、新たな成長分野への先行投資を始めましょう！以下の手順で、MEXCでUSD1を購入できます：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「USD1」と入力し、USD1の現物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの条件を入力して取引を完了させます。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

