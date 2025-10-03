MEXC先物取引における多様な注文タイプの使い方：迅速かつ低コストでポジションを構築

暗号資産先物市場はスピードが求められる世界であり、ポジションをオープンすることは最初の一歩であると同時に、成功か失敗かを分ける重要な要素です。多くのトレーダー、特に初心者は、基本的な成行注文や指値注文だけに頼りがちです。その結果、チャンスを逃したり、スリッページによって取引コストが高くなることがあります。





しかし実際には、MEXCのようなプラットフォームでは複数の注文タイプが用意されており、それぞれ特定の取引シナリオに合わせて設計されています。これらのツールを使いこなすことで、トレーダーは自らの戦略をより正確かつコントロールしやすい形で実行できるようになります。





この記事では、MEXC先物取引で利用可能な注文タイプを網羅的に解説し、それらを組み合わせて迅速・効率的・低コストでポジションを構築する方法を説明します。





MEXCが先物取引に提供している注文タイプは次の5種類です：指値注文、成行注文、トリガー注文、トレーリング逆指値注文、POST ONLYです。それぞれに特徴があり、トレーダーは自身のニーズや取引目標に応じて選択することが可能です。

















指値注文とは、市場価格が指定した価格に達したときに売買を行う注文です。トレーダーは希望する価格を設定でき、注文はその価格またはそれより有利な価格で約定します。

指値注文が発注されると、すでに注文板に同じ価格またはより良い価格の注文が存在する場合、即座に最良の価格で約定します。そうでない場合、注文は注文板に残り、マッチングされるまで待機します。この仕組みにより、市場の流動性にも貢献します。









メリット：コストを正確に管理できる

スリッページなし： 設定した価格より不利な価格で約定することはなく、エントリーコストを正確にコントロールできます。

メイカーとしての役割： 注文がすぐにマッチングせず注文板に残った場合、通常はより低いメイカー手数料が適用されるメリットがあります。





デメリット：

市場状況によっては注文が必ず約定するとは限りません。

約定するまでに時間がかかる場合があります。









例1：トレーダーAがBTC無期限先物を取引しています。現在の価格は40,000 USDTです。Aが39,000 USDTで買いたい場合、指値注文を設定できます。市場価格が39,000 USDT以下になると、その注文がトリガーし約定します。





例2：BTC無期限先物の現在価格が40,000 USDTです。Aが41,000 USDTで売りたい場合、指値注文を設定できます。市場価格が41,000 USDT以上になると、その注文がトリガーし約定します。









指値注文を出す際には、3種類の有効期限設定から選べます：GTC（Good Till Canceled）、IOC（Immediate or Cancel）、FOK（Fill or Kill）。





GTC（Good Till Canceled）：注文が完全に約定するか、手動でキャンセルされるまで有効です。

IOC（Immediate or Cancel）：注文は即時に約定されます。指定価格で即時に約定できない部分はキャンセルされます。

FOK（Fill or Kill）：注文は全数量が即時に指定価格で約定されなければ、すべてキャンセルされます。









ウェブ：先物取引ページに移動し [指値] を選択。価格と数量を入力し、[ロング] または [ショート] をクリック。









アプリ：先物取引ページに移動し、[指値] を選択。価格と数量を入力し、[ロングをオープン] または [ショートをオープン] をタップ。













成行注文とは、利用可能な最良の市場価格で即時に約定される注文です。









メリット ：価格を指定する必要がなく、迅速に約定できる。

デメリット：即時約定は保証されるが、価格は保証されない。市場価格は急速に変動する可能性があり、期待した価格との差（スリッページ）が発生する場合がある。このリスクを軽減するため、MEXCでは価格保護機能を有効にでき、極端なボラティリティ時に異常な損切りや利確のトリガーを防ぐことができる。









成行注文は、トレーダーが現在の市場価格で素早く売買したいときに一般的に利用されます。代表的な例は以下の2つです。





例1：BTC無期限先物の価格が急速に40,000 USDTを突破。トレーダーAはすぐに買いたいので、市場価格を受け入れてポジションをオープンしたい。この場合、成行注文を使用して購入できる。





例2：BTC無期限先物の価格が急速に39,000 USDTを下回る。トレーダーAはすぐに売ってポジションを手仕舞いしたい。この場合、成行注文を使用して売却できる。









ウェブ：先物取引ページに移動し、[成行] を選択。数量を入力し、[ロング] または [ショート] をクリック。









アプリ：先物取引ページに移動し、[成行] を選択。価格と数量を入力し、[ロングをオープン] または [ショートをオープン] をタップ。





















トリガー注文とは、あらかじめトリガー価格・注文価格・数量を設定できる注文方法です。市場価格がトリガー価格に達すると、システムが指定した注文価格で自動的に注文を発注します。ストップ注文が発動するまでは、ポジションや証拠金は拘束されません。









メリット ：常に相場を監視する必要がなく、あらかじめエントリーやイグジットを計画できる。利益確保や損失制限に役立つ。

デメリット：ポジション制限、証拠金不足、市場状況などによっては必ずしも発動されるとは限らない。









トリガー注文は、通常、オープン価格や決済価格を事前に設定するために利用されます。





シナリオ1：損切り。トレーダーAは40,000 USDTでBTC無期限先物のロングポジションを保有しています。Aは39,000 USDTを重要なサポートラインと考えており、そこを割り込むとさらなる下落が予想されます。そこで、トリガー価格を39,000 USDT、注文価格を39,000 USDT以下の成行に設定します。価格が39,000 USDTまで下がるとトリガー注文が発動し、ロングポジションを決済する注文が出されます。





シナリオ2：ブレイクアウトエントリー。トレーダーAは、BTC無期限先物が39,000 USDTで取引されているのを見ています。Aは40,000 USDTを上抜けすれば強い上昇トレンドが始まると考えています。そこで、トリガー価格を40,000 USDT、注文価格を40,000 USDT以上の成行に設定します。価格が40,000 USDTに達するとトリガー注文が発動し、ロングポジションを建てる注文が出されます。









トリガー注文では、3種類のトリガー価格を理解する必要があります。





直近価格 ：MEXC先物の注文板上での直近の取引価格。

公正価格 ：単一プラットフォームでの異常な価格変動による損失を防ぐために導入された保護メカニズム。主要取引所からの加重平均データを用いて算出し、市場価格をより公正に反映。

インデックス価格：MEXCが複数の主要取引所の現物価格を基に算出した価格で、異なる重み付けを適用。









ウェブ：先物取引ページに移動し、[トリガー] を選択。トリガー価格、価格、数量を入力し、[ロング] または [ショート] をクリック。









アプリ：先物取引ページに移動し、[トリガー] を選択。トリガー価格・価格・数量を入力し、[ロングをオープン] または [ショートをオープン] をタップ。

















トレーリング逆指値注文とは、価格が一定割合（または金額）戻したときに市場に発注される条件付き戦略注文です。ユーザーが設定したトリガー価格とあや戻しの幅（割合または金額）の両方を満たしたときに注文が発動します。





トリガー価格の計算式：





売り注文の場合：

トリガー価格 ＝ 最高到達価格 － あや戻しの幅（価格差）

トリガー価格 ＝ 最高到達価格 × (1 – あや戻しの幅%)

買い注文の場合

トリガー価格 ＝ 最低到達価格 ＋ あや戻しの幅（価格差）

トリガー価格 ＝ 最低到達価格 × (1 + あや戻しの幅%)





さらに、ユーザーはトリガー価格を設定することができます。これはトレーリング逆指値を有効化する条件となり、選択した価格タイプに基づき市場価格がトリガー価格に到達またはそれを超えた時点で、システムがトリガー価格を追跡・計算し始めます。トリガー価格を設定しない場合は、発注後すぐに追跡が開始されます。トリガー価格は直近価格、公正価格、インデックス価格の3種類に基づけます。









メリット ：利益管理を柔軟に行えるほか、トレード戦略をより体系的に再現可能。

デメリット：暗号資産市場は非常にボラティリティが高いため、適切なあや戻しの幅を設定するのが難しい。









トレーリング逆指値注文は、通常、相場の安値からの反発時に買いを入れる場合や、価格急騰後の押し戻し時に売りを入れる場合に利用されます。以下に2つの例を示します。





シナリオ1：反発買い。BTC無期限先物の価格が39,000 USDTまで下落。Aは価格がさらに下がると考えるが、37,000 USDT付近で反発すると予想。反発が1%に達した時点で買いたい。そこでAはトリガー価格を37,000 USDT、あや戻しの幅を1%に設定し、ロングのトレーリング逆指値注文を出す。





シナリオ2：上昇後の戻り売り。BTC無期限先物の価格が40,000 USDTまで上昇。Aは42,000 USDTまで上昇した後に1%下落すると予想して売りたい。そこでAはトリガー価格を42,000 USDT、あや戻しの幅を1%に設定し、ショート売りのトレーリング逆指値注文を出す。









ウェブ：先物取引ページに移動し、[トレーリング逆指値注文] を選択。あや戻しの幅と数量を入力し、[ロング] または [ショート] をクリック。









アプリ：先物取引ページに移動し、[トレーリング逆指値注文] を選択。比率と数量を入力し、[ロングをオープン] または [ショートをオープン] をタップ。





















POST ONLYは、注文が即時に約定しないことを保証し、常に自分がメイカーになる仕組みです。もし注文が既存の注文とすぐにマッチしてしまう場合は、自動的にキャンセルされます。





メイカーは指定の価格、数量で指値注文を注文板に置き、他ユーザーが約定させるのを待つことで市場に流動性を提供します。テイカーは、既存の指値や成行注文に即時でぶつけることで流動性を消費します。









メリット ：MEXC先物では、メイカー注文はテイカー注文に比べて手数料率が大幅に低い。POST ONLYを使えば常に0%の手数料で取引可能。

デメリット：POST ONLYは未約定注文として注文板に置かれるため、即時に約定する保証はない。









POST ONLYは、一般的に流動性プロバイダーが手数料の優位性を得るために利用します。以下はその代表的な2つの例です。





例1（強気シナリオ）：トレーダーAがBTC強気。現在価格は40,000 USDT。39,000 USDTで買い注文を設定すれば即時には約定せず、注文板に載ってAはメイカーとなる。逆に41,000 USDTで買い注文を置くと即時約定してしまうためキャンセルされ、Aがメイカーであることが保証される。





例2（弱気シナリオ）：トレーダーAがBTC弱気。現在価格は40,000 USDT。41,000 USDTで売り注文を置けば即時には約定せず、メイカーとなる。逆に39,000 USDTで売り注文を置くと即時約定してしまうためキャンセルされ、Aがメイカーであることが保証される。









ウェブ：先物取引ページに移動し、[POST ONLY] を選択。価格と数量を入力し、[ロング] または [ショート] をクリック。









アプリ：先物取引ページに移動し、[POST ONLY] を選択。価格と数量を入力し、[ロングをオープン] または [ショートをオープン] をタップ。









MEXCでさまざまな注文タイプを使いこなすことは、受動的に価格を受け入れる段階から、積極的に取引を管理する段階への移行を意味します。トレーダーは市場参加者であると同時に、自身の戦略の立案者かつ実行者でもあります。指値注文はコストをコントロールすることができ、成行注文は約定速度を優先できます。また、トリガー注文、損切/利確注文では規律と戦略を組み込むことができます。これらを組み合わせることで、オープンポジションはより計画的かつ効率的、そしてコストを抑えて行えるようになります。







