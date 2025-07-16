MEXCアカウント新規登録 (ウェブ)









デスクトップサイトで取引操作を行うことを好む場合、この記事では、電子メール/モバイル新規登録と第三者アカウントログインの2つの方法を使用したMEXCアカウントの新規登録手順をご案内します。

















電子メールまたは携帯電話番号を使って新規登録することができます。ここでは、電子メールを使用した新規登録手順をご紹介します。





新規登録用の電子メールを入力後、[次へ]をクリックします。









スライドしてパズルの認証を完了します。認証に成功すると、自動的に次のページに移動します。









パスワードを入力してください。パスワードは10文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊記号を組み合わせてください。









利用規約とプライバシーポリシーにチェックを入れ、[新規登録]をクリックしてください。









新規登録の際に送信された認証コードを電子メールの受信トレイでご確認ください。受信した6桁の認証コードを入力し、[確認]をクリックして新規登録を完了します。





メールの受信トレイや迷惑メールフォルダ、その他のページで認証コードが見つからない場合は、[認証コードが届かない方]をクリックして、再度入力を申請することができます。













Googleアカウント、Appleアカウント、メタマスクウォレット、Telegramアカウントなどを使って素早くログインすることもできます。ここでは、メタマスクウォレットを例にして説明します。





メタマスクウォレットのロゴをクリックしてログインすると、署名欄が表示されます。[Sign]をクリックして確認します。









[MEXCアカウントへの新規登録]をクリックします。









電子メールまたは携帯電話番号での登録をお選びいただけます。電子メールでの登録方法をご説明します。





メールアドレスとパスワードを入力し、利用規約とプライバシーポリシーに同意するチェックボックスにチェックを入れて、[新規登録]をクリックしてください。









ポップアップウィンドウで [私はロボットではありません] にチェックを入れ、セキュリティ認証を完了します。









登録時に送信された認証コードを電子メールの受信箱で確認してください。受信した6桁の認証コードを入力し、[確認]をクリックして新規登録を完了します。





電子メールの受信箱、迷惑メールフォルダ、その他のページで認証コードが見つからない場合は、[認証コードが届かない方]をクリックして、再度入力をリクエストすることができます。













新規登録を完了すると、MEXCの公式ウェブサイトのホームページが表示されます。ここで、現物取引と先物取引のいずれかを選択し、暗号資産トレーダーとしての旅を始めることができます。









より多くの学習リソースについては、MEXC学ぶを探索して、暗号資産の世界をよりすばやく理解し、暗号資産トレーダーとしての旅を始めることができます。









免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



