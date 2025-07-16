モバイルデバイスで暗号資産の取引をよく行う場合は、「MEXCアプリのダウンロードとMEXCアカウントの登録方法」をご参照ください。 デスクトップサイトで取引操作を行うことを好む場合、この記事では、電子メール/モバイル新規登録と第三者アカウントログインの2つの方法を使用したMEXCアカウントの新規登録手順をご案内します。 1. 電子メール/モバイル新規登録 Google Chromeブラウザを開き、モバイルデバイスで暗号資産の取引をよく行う場合は、「MEXCアプリのダウンロードとMEXCアカウントの登録方法」をご参照ください。 デスクトップサイトで取引操作を行うことを好む場合、この記事では、電子メール/モバイル新規登録と第三者アカウントログインの2つの方法を使用したMEXCアカウントの新規登録手順をご案内します。 1. 電子メール/モバイル新規登録 Google Chromeブラウザを開き、
学ぶ/初心者向けガイド/ユーザーガイド/MEXCアカウント新規登録 (ウェブ)

MEXCアカウント新規登録 (ウェブ)

モバイルデバイスで暗号資産の取引をよく行う場合は、「MEXCアプリのダウンロードとMEXCアカウントの登録方法」をご参照ください。

デスクトップサイトで取引操作を行うことを好む場合、この記事では、電子メール/モバイル新規登録と第三者アカウントログインの2つの方法を使用したMEXCアカウントの新規登録手順をご案内します。

1. 電子メール/モバイル新規登録


Google Chromeブラウザを開き、MEXC公式ウェブサイトにアクセスします： https://www.mexc.com/ja-JP


電子メールまたは携帯電話番号を使って新規登録することができます。ここでは、電子メールを使用した新規登録手順をご紹介します。

新規登録用の電子メールを入力後、[次へ]をクリックします。


スライドしてパズルの認証を完了します。認証に成功すると、自動的に次のページに移動します。


パスワードを入力してください。パスワードは10文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊記号を組み合わせてください。

[招待コード]の入力は任意オプションです。招待者がいる場合、招待コードを入力することができます。友達をMEXCに招待するメリットについては、[MEXCに友達を招待する]を参照してください。

利用規約とプライバシーポリシーにチェックを入れ、[新規登録]をクリックしてください。


新規登録の際に送信された認証コードを電子メールの受信トレイでご確認ください。受信した6桁の認証コードを入力し、[確認]をクリックして新規登録を完了します。

メールの受信トレイや迷惑メールフォルダ、その他のページで認証コードが見つからない場合は、[認証コードが届かない方]をクリックして、再度入力を申請することができます。


2. 第三者アカウントログイン登録


Googleアカウント、Appleアカウント、メタマスクウォレット、Telegramアカウントなどを使って素早くログインすることもできます。ここでは、メタマスクウォレットを例にして説明します。

メタマスクウォレットのロゴをクリックしてログインすると、署名欄が表示されます。[Sign]をクリックして確認します。


[MEXCアカウントへの新規登録]をクリックします。


電子メールまたは携帯電話番号での登録をお選びいただけます。電子メールでの登録方法をご説明します。

メールアドレスとパスワードを入力し、利用規約とプライバシーポリシーに同意するチェックボックスにチェックを入れて、[新規登録]をクリックしてください。


ポップアップウィンドウで [私はロボットではありません] にチェックを入れ、セキュリティ認証を完了します。


登録時に送信された認証コードを電子メールの受信箱で確認してください。受信した6桁の認証コードを入力し、[確認]をクリックして新規登録を完了します。

電子メールの受信箱、迷惑メールフォルダ、その他のページで認証コードが見つからない場合は、[認証コードが届かない方]をクリックして、再度入力をリクエストすることができます。



3. 取引開始


新規登録を完了すると、MEXCの公式ウェブサイトのホームページが表示されます。ここで、現物取引と先物取引のいずれかを選択し、暗号資産トレーダーとしての旅を始めることができます。

暗号資産取引に慣れていない方は、「1分でMXを購入する」、「現物取引を理解する」、「先物取引とは」、「
MEXC先物：デモ取引の使い方」を参考にして勉強やシミュレーション体験をすることができます。

より多くの学習リソースについては、MEXC学ぶを探索して、暗号資産の世界をよりすばやく理解し、暗号資産トレーダーとしての旅を始めることができます。



免責事項：暗号資産取引にはリスクが伴います。本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

