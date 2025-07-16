ローソク足チャートとも呼ばれるKラインチャートは、価格の動向、最高値、最安値、価格変動をグラフィカルに表現します。ローソク足チャートの歴史は18世紀の日本にさかのぼり、本間宗久氏が書いた「酒田罫線法」に由来します。「酒田罫線法」は、本間宗久氏が米市場で用いた取引戦略を詳述したもので、これが徐々にローソク足チャートに発展しました。1990年にスティーブ・ニソン氏が「Japanese Candlestローソク足チャートとも呼ばれるKラインチャートは、価格の動向、最高値、最安値、価格変動をグラフィカルに表現します。ローソク足チャートの歴史は18世紀の日本にさかのぼり、本間宗久氏が書いた「酒田罫線法」に由来します。「酒田罫線法」は、本間宗久氏が米市場で用いた取引戦略を詳述したもので、これが徐々にローソク足チャートに発展しました。1990年にスティーブ・ニソン氏が「Japanese Candlest
Kラインチャートの基礎

ローソク足チャートとも呼ばれるKラインチャートは、価格の動向、最高値、最安値、価格変動をグラフィカルに表現します。ローソク足チャートの歴史は18世紀の日本にさかのぼり、本間宗久氏が書いた「酒田罫線法」に由来します。「酒田罫線法」は、本間宗久氏が米市場で用いた取引戦略を詳述したもので、これが徐々にローソク足チャートに発展しました。1990年にスティーブ・ニソン氏が「Japanese Candlestick Charting Techniques」を西洋に紹介し、ローソク足チャートを世界の金融舞台に正式に登場させました。

今日では、ローソク足チャートは外国為替（FXとも呼ばれます）、株価指数、商品、株式、国債、暗号資産など、さまざまな市場の価格を反映するために使用されています。これらの投資商品の取引価格は記録され、ローソク足チャートで表されます。取引のテクニカル分析を学ぶ人にとって、ローソク足チャート分析は必須のスキルです。ローソク足チャートはすべての取引理論の基礎を形成し、その重要性を示しています。

ローソク足チャートの4つの構成要素

ローソク足チャートは4つの要素から構成されています。①始値 ②終値 ③高値 ④安値です。


①始値
始値とは、特定の時間範囲内において、ある暗号資産が売買された最初の取引価格を指します。
②終値
終値とは、特定の時間範囲内において、ある暗号資産が売買された最後の取引価格を指します。
③高値
高値とは、特定の時間範囲内において、ある暗号資産が売買された最高の取引価格を指します。
④安値
安値とは、特定の時間範囲内において、ある暗号資産が売買された最低の取引価格を指します。

一般的なローソク足の形とその意味

①陽線
陽線とは、終値が始値よりも高いKラインを指します。暗号資産取引では、塗りつぶされた緑色のローソク足が陽線を表します。陽線は強い買い力を示し、買いが売りを上回っていることを意味します。



②陰線
陰線とは、始値が終値よりも高いKラインを指します。暗号資産取引では、塗りつぶされた赤色のローソク足が陰線を表します。 陰線は強い売り力を示し、売りが買いを上回っていることを意味します。


③上下にヒゲのある陽線
上ヒゲは、最高値と終値の差を表し、下ヒゲは、最安値と始値の差を表します。 上下にヒゲのある陽線は、買い手と売り手の総合的なやり取りを示します。買い手は価格を押し上げて最高値を形成し、売り手は価格を押し下げて最安値を形成しました。しかし、買い手が売り手に勝利し、終値が始値よりも高くなったため、陽線となりました。




④上下にヒゲのある陰線
この場合、上ヒゲは最高値と始値の差を表し、下ヒゲは最安値と終値の差を表します。 上下にヒゲのある陰線は、買い手と売り手の総合的なやり取りを示します。
買い手は価格を押し上げて最高値を形成しようとしましたが、売り手は価格を押し下げて最安値を形成しました。しかし、売り手が買い手に勝利し、始値が終値よりも高くなったため、陰線となりました。



⑤ハンマー型
ハンマー型とは、小さな実体（陽線でも陰線でもよい）で、下ヒゲが実体の2倍以上の長さがあり、上ヒゲがほとんどないか全くないローソク足を指します。
暗号資産取引では、赤いローソク足が陰線のハンマー型を表し、緑のローソク足が陽線のハンマー型を表します。
ハンマーの実体と下影の差が大きいほど、その参考価値は高くなります。ハンマーは陽線でも陰線でも現れます。ハンマーが現れると、価格の反転や反発の可能性が高くなります。



⑥逆ハンマー型
逆ハンマー型とは、長い上ヒゲと小さな実体（陽線でも陰線でもよい）を持ち、下ヒゲがほとんどないか全くないローソク足を指します。
暗号資産取引では、赤いローソク足が陰線の逆ハンマーを表し、緑のローソク足が陽線の逆ハンマーを表します。
逆ハンマー型は、下降トレンドから上昇トレンドへの潜在的なトレンド反転を示唆しています。陽線でも陰線でも現れることができますが、陽線の方が上昇の可能性が高くなります。



⑦十字線
十字線とは、終値が始値と等しいか非常に近くて、ラインにブロックがほとんどないか全くないローソク足を指します。
十字線は市場の一時的な停止や迷いを示しています。買い手と売り手の間に大きな不一致があることを示し、その後の価格動向は不確実であることを示しています。



一般的なローソク足パターンとその意味

一般的なローソク足パターンは数十種類ありますが、ここでは最も一般的な4つのパターンについて紹介します。①明けの明星 ②宵の明星 ③赤三兵 ④黒三兵です。

①明けの明星
明けの明星パターンは3本のローソク足から構成されています。最初のローソク足は陰線であり、2本目のローソク足は小さな陰線または陽線であり、3本目のローソク足は陽線です。明けの明星パターンは強気反転パターンです。このパターンが下降トレンドで現れた場合は注意すべきであり、明確なトレンド反転シグナルを示し、非常に良い買いチャンスとなります。



②宵の明星
宵の明星パターンは、上昇トレンドの終わりに現れることが多いです。3本のローソク足から構成されています。最初のローソク足は大きなまたは中程度の陽線であり、2本目のローソク足は小さな陽線または陰線であり、3本目のローソク足は大きなまたは中程度の陰線です。3本目のローソク足の終値は、最初の陽線の中央よりも下になければなりません。宵の明星パターンは、価格が頂点に達したことを象徴し、市場が弱気下降トレンドに入る可能性が高いことを示しています。



③三羽鳥
伝統的な金融市場では、3本の赤いローソク足は強気のパターンと見なされています。しかし、暗号資産の分野では、赤いローソク足は弱気のローソク足を表します。したがって、三羽鳥は暗号資産の文脈では弱気のパターンと見なされます。三羽鳥は、3本の連続した下落する赤いローソク足で構成されており、各ローソク足の終値または安値は前のものよりも低くなっています。三羽ガラスが現れると、下降トレンドが続く可能性が高くなります。

④三兵
伝統的な金融市場では、3本の緑色のローソク足は弱気のパターンと見なされています。しかし、暗号資産の分野では、緑色のローソク足は強気のローソク足を表します。したがって、三兵は暗号資産の文脈では強気のパターンと見なされます。三兵は、3本の連続した上昇する緑色のローソク足で構成されています。これは非常に一般的なローソク足パターンであり、現れると強気トレンドが進む可能性が高くなります。



免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

