MEXCに友達を招待する

MEXCの公式ウェブサイトにアクセスし、MEXCアカウントにログインします。ページ右上の人型アイコンをクリックし、[友達招待] を選択します。





友達招待ページで [友達を招待する] をクリックし、招待コードをコピーして友達に共有してください。新規ユーザーが新規登録する際に招待コードを入力すると、招待プロセスが完了します。





または、招待リンクを直接コピーして友達と共有してください。新規ユーザー様がその招待リンクを使用してブラウザで新規登録ページを開くと、招待コードが自動的に入力されます。













1) MEXCモバイルアプリで、画面左上の人型アイコンをタップします。

2) [友達を招待] を選択して、招待ページに移動します。

3) [友達を招待する] をタップします。

4) 招待コードまたは招待リンクをコピーして新規ユーザー様を招待するか、共有画面でテンプレートを選択し、招待ポスターを直接友達と共有してください。













ユーザー様が友達をMEXCプラットフォームに招待して新規登録すると、友達が取引を完了するたびに、取引手数料の一定割合をキャッシュバックとして受け取ることができます。









標準ユーザー様に適用される現物および先物取引のキャッシュバック率は40%で、一部地域では最大50%まで適用されます。より高いキャッシュバックを獲得したい場合は、MEXCアフィリエイトへの申請が可能です。





有効な招待が完了すると、招待者と被招待者の双方に先物ボーナスが配布されます。









招待者が実際に受け取るキャッシュバックは、友達が取引手数料として使用した暗号資産で配布されます。例えば、友達がMXトークンを使って取引手数料を相殺した場合、招待者が実際に受け取るキャッシュバックはMXトークンで配布されます。









現物取引のキャッシュバックは、翌日の1:00（日本時間）以降に配布されます。先物取引のキャッシュバックは、翌日の10:00（日本時間）以降に配布されます。ただし、実際の配布時間は遅延する場合があるため、翌日の実際の配布時間をご確認ください。キャッシュバック報酬はMEXCの現物取引アカウントに入金されます。キャッシュバック履歴はMEXCの招待ページでご確認ください。





注意：

1) 招待者のキャッシュバック獲得資格は、友達の新規登録日から1,080日間有効です。

2) データの正確性とセキュリティを確保するため、過去18か月分のキャッシュバックデータのみ提供しています。









招待ページで、詳細な [招待履歴] および [キャッシュバック] 履歴をご確認いただけます。時間フィルターを使って、見たい履歴を探したり、履歴をエクスポートしたりすることができます。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。