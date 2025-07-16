



2008年、人類は「サブプライムローン危機」として知られる未曾有の金融不安に直面しました。世界中の政府は、この危機への対応に奔走しました。世界的な危機に対処するため、米国連邦準備制度理事会（FRB）を中心とする世界の金融システムは大規模な金融緩和を開始し、景気回復を促すために紙幣の発行を増やしました。この「毒薬」とも言えるやり方は、多くの政府を失望させ、暗号資産学者たちに分散型暗号資産システムの確立を促しました。これがビットコイン誕生の背景です。













ビットコインは21世紀の最も大きなイノベーションの一つと言えます。しかし、イノベーションは決して瞬間的なものではなく、むしろ先人の肩の上に築かれた螺旋状の上昇のようです。ビットコインの誕生は、技術の継承、変革、発展の無数の繰り返しを経てきました。ビットコインの技術の背後にある最も初期のアイデアは、前世紀の「サイファーパンク」運動にさかのぼることができます。









「サイファーパンク」とは、天才的なギークやITエリートたちによって自然発生的に結成された組織で、暗号化アルゴリズムによって個人のプライバシーを保護することを目的としています。この組織には正式な指導体制がなく、一般的には暗号化されたメーリングリストを通じてコミュニケーションをとっています。





サイファーパンクの起源は、1992年に引退した3人の技術専門家、エリック・ヒューズ、ティム・メイ、ジョン・ギルモアが20人以上の友人を非公式な集まりに招待し、さまざまな暗号技術の問題について議論したことにさかのぼります。その年の暮れには、ティム・メイが「サイファーパンク」メーリングリスト組織を正式に立ち上げました。サイファーパンク・ムーブメントが勢いを増すにつれ、彼らのメーリングリストは瞬く間に人気となり、購読者の数を増やしていきました。毎日、数学、暗号化技術、コンピュータ、政治、哲学など数多くのトピックが議論されました。これらの議論を通じて、数多くの創造的なアイデアが生まれました。





1993年、エリック・ヒューズは「サイファーパンク宣言」と題する本を書きました。この本は、コンピュータ・パンク文化の思想と、個人のプライバシーデータを保護するための暗号化手法の使用を強調したものでした。この本が、「サイファーパンク 」という言葉が初めて明確に使われたきっかけとなりました。この時点で、約1年の開発期間を経て、サイファーパンクの組織は約1,400人のメンバーを抱えるまでに成長し、その多くはITエリートでした。著名なメンバーには、ウィキリークスの創設者ジュリアン・アサンジ、ワールド・ワイド・ウェブの発明者ティム・バーナーズ＝リー、スマート・コントラクトの父ニック・サボ、そしてもちろんビットコインの生みの親サトシ・ナカモトなどがいました。









ビットコインが発明される以前、「サイファーパンクス」というグループのメンバーたちは、何十種類もの暗号資産について議論し、さらには発明していたと言われています。ここでは、ビットコインの発展に最も大きな影響を与えた2つの暗号資産を簡単に紹介します。





2.1 ハッシュキャッシュ（Hashcash）





ハッシュキャッシュは、1997年にアダム・バック博士によって作られました。スパムメールやDoS攻撃を防ぐためのプルーフ・オブ・ワークシステムです。基本的には、メール送信に必要な時間と計算能力を増加させることで、スパムメールの送信コストを引き上げるアンチスパムメカニズムとして機能します。送信者は、プルーフ・オブ・ワークと同様に、メールヘッダに「スタンプ」を作成するために計算能力を費やしたことを証明しなければ、メールを送信することができないからです。





ビットコインのプルーフ・オブ・ワークの仕組み（PoW）は、ハッシュキャッシュから派生したものです。サトシ・ナカモトのビットコインのホワイトペーパーでは、アダム・バック博士がビットコインのプルーフ・オブ・ワーク・アルゴリズムの開発に貢献したことを認め、バック博士のハッシュキャッシュについて具体的に言及しています。





2.2 Bマネー（B-money）





1998年、中国の暗号学者ウェイ・ダイ氏が「サイファーパンク」メーリングリストに「Bマネー」という提案を投稿しました。この提案はテキストのみで記述され、対応するコードの実装はありませんでした。ウェイ・ダイの構想では、Bマネーは分散型の匿名電子キャッシュシステムを目指していました。 Bマネーの主要な機能は2つで、①PoWメカニズムによる暗号資産の生成と、②分散型台帳があります。





Bマネーの提案では、まずPoWメカニズムによる暗号資産の生成プロセスを説明しています。Bマネーのロジックはビットコインと酷似しており、計算資源を使って計算パズルを解き、対応する暗号資産を生成します。次に、分散型台帳のプロセスについて説明します。Bマネーでは、送り手も受け手も実名を持たず、公開鍵のみを所有します。送信者は秘密鍵で取引に署名し、それをネットワーク全体にアナウンスします。各ネットワークノードは、すべての取引の記録を含む大規模な台帳を管理します。Bマネーの中核となる技術コンセプトは、現在の主流暗号資産に酷似しています。





しかし、Bマネーは二重支出問題の解決策を見つけられず、依然として取引の中央集権的な信頼に依存していました。さらに、Bマネーにはブロックチェーン、総発行量、タイムスタンプなど、ビットコインに見られる多くの概念が欠けていました。Bマネーに欠けていた側面は、ビットコインの革新の方向性を提供しました。









2008年11月1日、サトシ・ナカモトという謎の人物が暗号フォーラム 「 metzdowd.com 」で 「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 」という論文を発表しました。その論文には、「Bitcoin 」と呼ばれる新しい暗号資産システムの作成方法が詳しく書かれていました。このシステムは完全な非中央集権を基盤として構築され、信頼や中央集権的な制度の必要性を排除し、非中央集権的な文脈における通貨の流通と発行の問題点に対処しています。





サトシ・ナカモトが説明したように、ビットコインは完全にピアツーピア方式であり、非中央集権的な性質を持っており、取引を促進するための信頼できる第三者の必要性を排除しています。タイムスタンプやピアツーピアの支払いの概念を導入することで、ビットコインは二重支出の問題を効果的に解決しました。さらに、ビットコインは、 プルーフ・オブ・ワーク（PoW）というコンセンサスアルゴリズムによってセキュリティを確保しながら、参加者が匿名性を保つことを可能にしました。





2009年1月3日、サトシ・ナカモトはフィンランドのヘルシンキにある小さなサーバーを使って、ジェネシスブロックとして知られるビットコインの最初のブロックをマイニングしました。これによりビットコインが誕生し、ナカモト氏は最初のブロック報酬として50ビットコインを獲得しました。伝統的な金融システムの周期的な危機を皮肉るために、ナカモトはその日のタイムズ紙の見出しをジェネシスブロックに入れました： 「The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks」（タイムズ紙2009年1月3日号、首相、銀行への2度目の救済措置の瀬戸際に）。





最初のビットコイン取引は、多くの課題が残されていたとはいえ、ネットワークの実行可能性を示しました。その後、より多くの「サイファーパンク」がビットコインネットワークをテストするために参加し、技術コミュニティ内で認知が広まりました。しかし、しばらくの間、ビットコインへのアクセスは制限されたままでした。ビットコインの価格が大幅に上昇し、その革新的な可能性が解き放たれるまでに、ビットコインはより多くの人々からますます注目されるようになりました。









出典：TradingView





今年は2023年で、ビットコインが誕生してから14年目を迎えます。この14年間は、継続的な議論や論争、そしてビットコインが力強く成長した期間でもありました。そのささやかな始まりから、1コインあたり69,000ドルというピークの価値まで、技術愛好家のニッチな関心から無限のアプリケーション革新の火付け役へと進化したビットコインは、その旅を通して神話と伝説のタペストリーを織りなしています。