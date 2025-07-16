資産の確認方法について

資産状況を簡単に確認できるよう、このページではMEXCの複数のアカウントをまとめて表示しています：現物、先物、法定通貨、コピートレード









①MEXCウェブサイトの右上にある[ウォレット]を選択し、[＞]をクリックします。









②資産概要ページでは、アカウント状況を全体的に確認したり、クイックアクションを実行したりできます。





(1) クイックアクションボタン：[入金]、[出金]、[送金]、[振替]。





(2) 各アカウントのUSDT/JPYでの残高。





(3) アカウント別に資産内訳を確認。













「直近の取引」の横にある[すべて見る]をクリックして、取引履歴ページに入ります。ここで、入金、出金、振替、送金、その他の記録を確認できます。

















特定の市場で取引を行いたい場合は、取引を行う前に対応するウォレットに資金の振替をする必要があります。例えば、ピア・ツー・ピア (P2P) で暗号資産を購入し、現物取引を行いたい場合は、「法定通貨アカウント」から「現物アカウント」に暗号資産の振替が必要です。





①[振替]をクリックします。





②ポップアップで、振替先のアカウントを選択し、[振替]をクリックします。







