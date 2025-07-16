資産状況を簡単に確認できるよう、このページではMEXCの複数のアカウントをまとめて表示しています：現物、先物、法定通貨、コピートレード 1. 資産状況を確認する方法は？ ①MEXCウェブサイトの右上にある[ウォレット]を選択し、[＞]をクリックします。 ②資産概要ページでは、アカウント状況を全体的に確認したり、クイックアクションを実行したりできます。 (1) クイックアクションボタン：[入金]、[資産状況を簡単に確認できるよう、このページではMEXCの複数のアカウントをまとめて表示しています：現物、先物、法定通貨、コピートレード 1. 資産状況を確認する方法は？ ①MEXCウェブサイトの右上にある[ウォレット]を選択し、[＞]をクリックします。 ②資産概要ページでは、アカウント状況を全体的に確認したり、クイックアクションを実行したりできます。 (1) クイックアクションボタン：[入金]、[
資産の確認方法について

資産状況を簡単に確認できるよう、このページではMEXCの複数のアカウントをまとめて表示しています：現物、先物、法定通貨、コピートレード

1. 資産状況を確認する方法は？


①MEXCウェブサイトの右上にある[ウォレット]を選択し、[＞]をクリックします。



②資産概要ページでは、アカウント状況を全体的に確認したり、クイックアクションを実行したりできます。


(1) クイックアクションボタン：[入金]、[出金]、[送金]、[振替]。


(2) 各アカウントのUSDT/JPYでの残高。


(3) アカウント別に資産内訳を確認。



2. 資産履歴を確認する方法は？


「直近の取引」の横にある[すべて見る]をクリックして、取引履歴ページに入ります。ここで、入金、出金、振替、送金、その他の記録を確認できます。




3. MEXCアカウント間での資金振替方法は？


特定の市場で取引を行いたい場合は、取引を行う前に対応するウォレットに資金の振替をする必要があります。例えば、ピア・ツー・ピア (P2P) で暗号資産を購入し、現物取引を行いたい場合は、「法定通貨アカウント」から「現物アカウント」に暗号資産の振替が必要です。


①[振替]をクリックします。


②ポップアップで、振替先のアカウントを選択し、[振替]をクリックします。



免責事項：この情報は、投資、税務、法律、財務、会計、またはその他の関連サービスに関する助言を提供するものではなく、資産の購入、売却、保有に関する助言を構成するものでもありません。『MEXC 学ぶ』は参考のために情報を提供するだけであり、いかなる投資助言をも構成しません。投資に関するリスクを十分に理解し、慎重に行動してください。プラットフォームはあなたの投資活動の選択について責任を負いません。

