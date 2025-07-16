MEXCでマクロデータを見るには





MEXCはユーザー様にとって暗号資産取引プラットフォームとして知られています。MEXCプラットフォームは、取引サービスだけではなく、最新の市場状況において重要なマクロデータを提供し、ユーザー様の投資判断をサポートしています。





MEXCアプリのトップページで、カルーセル広告の下部にあるショートカットゾーンの[その他]をタップし、[共通機能]で[市場の動向]を選択します。次に、市場の動向ページの[マクロデータ]をタップしてご覧ください。



ウェブサイトからアクセスするためには、MEXCの公式ウェブサイトにログインし、[市場]をクリックして[マクロデータ]を選択し、データページに入ります。



マクロデータのページは4つのセクションで構成されています： BTCトレンド予測、トレンド比較、重要な情報と注目のニュースです。









BTCのトレンドは市場全体のトレンドをある程度まで反映しています。BTC価格が上昇すれば相場は上昇傾向を示し、BTC価格が下落すれば相場は下落傾向を示します。





BTCのトレンドが強気か弱気かの見解は、BTCの将来の価格変動に対するユーザー様の予測判断を表しています。これら2つの視点の比率は、結果的にBTCの価格動向に対する市場全体の期待を反映しています。





下図に示すように、Grayscale訴訟の勝訴により、ビットコイン価格は26,000米ドルから反発し、短期間で28,000米ドルを超え、24時間の上昇率は6.48％となりました。 このポジティブなニュースにより、市場の63.63％が強気に傾きました。これはほとんどの人がビットコイン価格は上昇し続けると予測していることを意味します。













MEXCプラットフォームは、ビットコイン価格と他の6種類のデータとの比較を提供しています。右側の折れ線グラフに同時に表示可能なインジケーターは3種類のみです。





米国10年国債金利(TNX)： TNXは広く「無リスク金利」とみなされ、グローバルな資産価格形成のアンカーとして機能しています。これは、中長期の国債の中で最も流動性が高く、長期金利変動を測定することができます。くわえて、TNXは短期的な市場変動の影響を受けにくいため、しばしば景気見通しの予測に利用されています。





ナスダック指数（IXIC）： 米国株式市場を代表する市場指数であり、ナスダック証券市場の変動を反映しています。





金先物（GC=F）： GCはCOMEXの金先物の取引コードで、金価格の世界的なベンチマークである先物取引を表しています。





ビットコイン/米国債務比率（BTC/TNX）： 米国10年国債金利の直近価格に対する最新のビットコイン価格の比率です。





ビットコイン/ナスダック比率 (BTC/IXIC)： ビットコインの直近価格とナスダック指数の直近値の比率です。





ビットコイン/ゴールド比率(BTC/Gold)： ビットコインの直近価格と現物ゴールドの直近値の比率です。





これらのデータ指標はTNXデータにアンカーされており、異なる変動を示しています。下図に示すように、現在のビットコイン価格は3.32%下落しており、ナスダック指数は0.11%上昇しています。













この2つのセクションには、情報コンテンツが含まれています。注目のニュースセクションは、現在の業界ハイライト、価格変動、その他の関連情報を時系列に分類・整理したものです。









重要な情報のセクションは、注目のニュースからさらに情報を選別したもので、各情報の発表前後５分間のビットコインの価格変動を集計・分析し、ビットコイン価格への影響を評価しています。









市場に関する情報を常に把握しておくことで、投資判断を有利に進めることができます。例えば、最近のGrayscale訴訟勝訴のニュースでは、事前に3億8000万ドル相当のビットコインを購入したクジラもいれば、ニュース発表の15分後に8,000ETHを購入したクジラもいました。ニュースが発表されてから現在に至るまで、ビットコインを購入したクジラはかなりの収益を得ており、イーサリアムを購入したクジラはちょうど高値のところで購入しています。





市場の状況を判断するには、様々な要因を考慮する必要があり、単一のデータや情報のみに基づいて判断すべきではありません。MEXCは、あくまでも参考として関連データを提供するものであり、ユーザー様へ投資に関するアドバイスを提供するものではありません。ユーザー様は、情報を十分に理解し、リスクを総合的に判断した上で、自ら投資判断・投資戦略を立てる必要があります。



