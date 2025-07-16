MEXC公式検証チャネルの使い方





MEXCプラットフォームは、ユーザー様がオンライン上でフィッシング詐欺の被害に遭わないよう、公式検証チャネル機能を導入しています。MEXCに関連するソーシャルメディアアカウントをオンライン上で見つけた場合、公式検証機能を使用して、そのアカウントが公式なものであるかどうかを確認することができます。













MEXCの公式ウェブサイトを開き、トップページの一番下までスクロールします。次に「ユーザーサポート」の下部にある「MEXC検証」をクリックして検証ページにアクセスします。









見つけたソーシャルメディアアカウントのIDを入力欄に入力し、検索 [🔍] ボタンをクリックします。









ソーシャルメディアアカウントが公式のものであることが確認されると、緑色の「検証済みの公式ソース」のポップアップが表示され、同じIDを持つ他のソーシャルメディアアカウントが一覧で表示されます。例えば、@MEXC_TRを検索すると、下図のように表示されます。









ソーシャルメディアアカウントが公式のものではないことが確認された場合、赤色の「未確認のソース」のポップアップが表示されます。例えば、@MEXC_Fansを検索すると下図のように表示されます。この時点で、あなたは彼らが投稿した関連リンクをクリックしないようにし、潜在的な資産の損失を防止するために注意する必要があります。













1) MEXCアプリを開き、クイックボタン [その他] をタップします。





2) [サポート] にある [MEXC検証] を選択します。





3) 見つけたソーシャルメディアアカウントのIDを入力欄に入力し、検索 [🔍] ボタンをタップします。





4) ソーシャルメディアアカウントが公式のものであることが確認されると、緑色の「検証済みの公式ソース」のポップアップが表示され、同じIDを持つ他のソーシャルメディアアカウントが一覧で表示されます。例えば、@MEXC_TRを検索すると、下図のように表示されます。





5) ソーシャルメディアアカウントが公式のものでないことが確認された場合、赤色の「未確認のソース」のポップアップが表示されます。例えば、@MEXC_Fansを検索すると下図のように表示されます。この時点で、あなたは彼らが投稿した関連リンクをタップしないようにし、潜在的な資産の損失を防止するために注意する必要があります。













MEXCの公式検証方法は、ユーザー様が提供したアカウントIDが公式アカウントであるかどうかを正確に判断することができます。しかし、インターネット上のフィッシング詐欺の中には、フィッシングアカウントのプロフィールに正しい公式アカウントのID情報を含めている場合があります。したがって、ソーシャルメディアのアカウントが公式なものかどうかを確認する際には、必ずアカウントIDをコピーするようにしてください。





例としてTelegramのアカウントを使用してご説明します。下図に示されているように、これはMEXCの公式アカウントであり、アカウントID（ユーザー名）は@Yui_MEXCです。ユーザー様にはフィッシングアカウントを避けるため、アカウントIDを手動で入力するのではなく、コピーボタンを使用して直接コピーすることをお勧めします。















