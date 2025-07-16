MEXCプラットフォームは、ユーザー様がオンライン上でフィッシング詐欺の被害に遭わないよう、公式検証チャネル機能を導入しています。MEXCに関連するソーシャルメディアアカウントをオンライン上で見つけた場合、公式検証機能を使用して、そのアカウントが公式なものであるかどうかを確認することができます。 MEXC公式検証チャネルの使い方 1. ウェブ MEXCの公式ウェブサイトを開き、トップページの一番下MEXCプラットフォームは、ユーザー様がオンライン上でフィッシング詐欺の被害に遭わないよう、公式検証チャネル機能を導入しています。MEXCに関連するソーシャルメディアアカウントをオンライン上で見つけた場合、公式検証機能を使用して、そのアカウントが公式なものであるかどうかを確認することができます。 MEXC公式検証チャネルの使い方 1. ウェブ MEXCの公式ウェブサイトを開き、トップページの一番下
MEXC公式検証チャネルの使い方

MEXCプラットフォームは、ユーザー様がオンライン上でフィッシング詐欺の被害に遭わないよう、公式検証チャネル機能を導入しています。MEXCに関連するソーシャルメディアアカウントをオンライン上で見つけた場合、公式検証機能を使用して、そのアカウントが公式なものであるかどうかを確認することができます。

MEXC公式検証チャネルの使い方


1. ウェブ


MEXCの公式ウェブサイトを開き、トップページの一番下までスクロールします。次に「ユーザーサポート」の下部にある「MEXC検証」をクリックして検証ページにアクセスします。


見つけたソーシャルメディアアカウントのIDを入力欄に入力し、検索 [🔍] ボタンをクリックします。


ソーシャルメディアアカウントが公式のものであることが確認されると、緑色の「検証済みの公式ソース」のポップアップが表示され、同じIDを持つ他のソーシャルメディアアカウントが一覧で表示されます。例えば、@MEXC_TRを検索すると、下図のように表示されます。


ソーシャルメディアアカウントが公式のものではないことが確認された場合、赤色の「未確認のソース」のポップアップが表示されます。例えば、@MEXC_Fansを検索すると下図のように表示されます。この時点で、あなたは彼らが投稿した関連リンクをクリックしないようにし、潜在的な資産の損失を防止するために注意する必要があります。


2. アプリ


1) MEXCアプリを開き、クイックボタン [その他] をタップします。

2) [サポート] にある [MEXC検証] を選択します。

3) 見つけたソーシャルメディアアカウントのIDを入力欄に入力し、検索 [🔍] ボタンをタップします。

4) ソーシャルメディアアカウントが公式のものであることが確認されると、緑色の「検証済みの公式ソース」のポップアップが表示され、同じIDを持つ他のソーシャルメディアアカウントが一覧で表示されます。例えば、@MEXC_TRを検索すると、下図のように表示されます。

5) ソーシャルメディアアカウントが公式のものでないことが確認された場合、赤色の「未確認のソース」のポップアップが表示されます。例えば、@MEXC_Fansを検索すると下図のように表示されます。この時点で、あなたは彼らが投稿した関連リンクをタップしないようにし、潜在的な資産の損失を防止するために注意する必要があります。


3. 注意事項


MEXCの公式検証方法は、ユーザー様が提供したアカウントIDが公式アカウントであるかどうかを正確に判断することができます。しかし、インターネット上のフィッシング詐欺の中には、フィッシングアカウントのプロフィールに正しい公式アカウントのID情報を含めている場合があります。したがって、ソーシャルメディアのアカウントが公式なものかどうかを確認する際には、必ずアカウントIDをコピーするようにしてください。

例としてTelegramのアカウントを使用してご説明します。下図に示されているように、これはMEXCの公式アカウントであり、アカウントID（ユーザー名）は@Yui_MEXCです。ユーザー様にはフィッシングアカウントを避けるため、アカウントIDを手動で入力するのではなく、コピーボタンを使用して直接コピーすることをお勧めします。


ユーザー様がMEXCとつながり、最新のニュースやイベントに関する情報を得ることができるよう、MEXCは数多くの多言語コミュニティを設立しています。関連するグループに参加するにはこちらの記事「MEXCコミュニティに参加しよう」をご覧ください。あるいは、MEXCウェブサイトのトップページの下部で参加したいコミュニティを選択し、対応するチャネルアイコンをクリックして参加することもできます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


