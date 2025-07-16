MEXCのGoogle Authenticatorの紐付けを解除する方法













MEXCの公式ウェブサイトを開いてログインし、トップページの右上にある人型アイコンから「セキュリティ」を選択します。









セキュリティページで、MEXC/Google Authenticatorの右側にある[削除]ボタンをクリックします。









[コードを取得]をクリックし、リンク先のメールアドレス/携帯電話番号に送信された認証コードを入力し、Google Authenticatorコードを入力します。





情報を入力後、[確認]をクリックするとGoogle Authenticatorの紐付けが解除されます。









Google Authenticatorを紛失し、紐付け解除の際に[MEXC/Google Authenticatorコード]欄に入力ができない場合は、下部にある[セキュリティ認証をリセットしますか？]をクリックしてください。





セキュリティ認証をリセットページで[Google Authenticatorをリセットする]にチェックを入れ、リセットをクリックします。









[コードを取得]をクリックし、リンク先のメールアドレスに送信された認証コードを入力して[確認]をクリックします。









最終ログイン日、ログイン 国または地域を入力し、最近取引をしたペアを確認し、MEXCの現在の総資産を選択します。[次へ]をクリックします。









セキュリティ認証のリセットページで連絡可能な携帯電話番号を入力し、SMS認証コードを取得します。その後身分証明書を持った自分の写真を提出し、「私は規約を読み、理解しました」にチェックを入れ、[確認]をクリックします。





申請提出後、MEXC公式カスタマーサービスにて審査されます。審査には1営業日かかります。審査が承認されると既存のGoogle Authenticatorの紐付けは解除されます。









セキュリティページに戻ると、アカウントのGoogle Authenticatorの紐付けが解除されていることを確認できます。





Google Authenticatorの紐付け解除後24時間は出金や送金が禁止されますのでご注意ください。

















以下のチュートリアルでは、iOS版のアプリを使用して説明していますが、Android版でも手順は同じです。





MEXCアプリのホームページで左上の人型アイコンをタップし、[セキュリティ]を選択します。セキュリティページで[Google Authenticator]をタップし、Google Authenticatorの変更ページに入ります。





ログインパスワード、メール/SMS認証コード、Google Authenticatorコードを入力します。[確認]をタップすると、Google Authenticatorの紐付けが解除されます。





Google Authenticatorを紛失し、紐付け解除の際に[Google Authenticatorコード]欄に入力ができない場合は、下部にある[セキュリティ認証のリセットをしますか？]をタップしてください。









セキュリティ認証のリセットページで「Google Authenticatorをリセット]にチェックを入れ、[リセット]をタップします。





[コードを取得]をタップし、リンク先のメールアドレスに送信された認証コードを入力し、[提出]をタップします。





最終ログイン日、ログイン 国または地域を入力し、最近取引をしたペアを確認し、MEXCでの現在の総資産を選択します。次に[次へ]をタップします。





セキュリティ認証のリセットページで連絡可能な携帯電話番号を入力し、SMS認証コードを取得します。その後、身分証明書を持った写真を提出し、「私は規約を読み、理解しました」にチェックを入れ、[提出]をタップします。





申請提出後、MEXC公式カスタマーサービスによる審査が行われます。審査には1営業日かかります。審査が承認されると既存のGoogle Authenticatorの紐付けが解除されます。









[セキュリティ]ページに戻ると、アカウントのGoogle Authenticatorの紐付けが解除されていることを確認できます。









Google Authenticatorの紐付け解除後24時間は出金や送金が禁止されますのでご注意ください。





Google Authenticatorはユーザーアカウントの安全性を確保するために、MEXCプラットフォームが提供する２段階認証メカニズムの一つです。特別な事情がない限り、ユーザー様自身でGoogle Authenticatorの紐付けを解除することはお勧めしません。