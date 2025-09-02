MEXC 先物取引チュートリアル（アプリ）

MEXC先物取引では、MEXCer様に暗号資産の先進的な取引方法を提供しています。現物取引とは異なり、先物取引には特別な取引ロジックとポジションのオープン方法が備わっています。本記事は、先物取引に初めて挑戦するMEXCer様が0から1へ大きく成長できることを目的としています。初心者でも簡単に先物取引を始められるよう、先物取引の入門ガイドを提供いたします。









MEXC先物取引プラットフォームは、USDT-M 先物とCoin-M 先物に分かれています：





1. USDT-M 先物はUSDTの決済メカニズムを使用：USDTを保有するだけで、MEXC上で複数の暗号資産の先物取引を行うことができます。





2. Coin-M 先物は、BTC、ETHなどの暗号資産で決済されます。





3. 本記事では、例としてUSDT-M 先物を使用してご説明します。









先物取引を行う前に、「先物アカウント」に十分な資産（例：USDT）があることを確認する必要があります。









1. MEXCアプリを開き、[資産] - [振替]をタップします。





2. 確認：[現物アカウント] から [先物アカウント] へ資金を振り替えます。





3. 暗号資産を選択します。（ここでは、例として [USDT] を使用します）





4. 振替 [数量] を入力します。





5. [振替] をタップします。













[ポジションモード]、[マージンモード]、[レバレッジモード] のいずれも先物取引の損益に影響を与えるため、MEXCでは以下のロジックを使用して発注を実行することを推奨しています：





[ポジションモード]、[マージンモード]、[レバレッジモード] を設定 → 注文モードを選択 → パラメーターを設定 → 注文を発注（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。









1. [ヘッジモード]：一つの先物取引ペアに対して、ロングとショートの両方のポジションを同時に保有することができます。





2. [ワンウェイモード]：1つの先物取引ペアに対して、1種類のポジション（ロングまたはショート）のみを保有することができます。





3. 例えば、ヘッジモードでは、BTC/USDT先物取引ペアのロングポジションとショートポジションの両方を保有することができます。ワンウェイモードでは、BTC/USDT先物取引ペアのロングまたはショートのいずれかのポジションのみを保有することができます。





4. [ポジションモード] と既存のポジション/注文との関係性：既存のポジションや注文がある場合、ポジションモードを調整することはできません。









1. 先物取引ページの右上にある [...] アイコンをタップします。





2. [環境設定] をタップします。





3. [ポジションモード] をタップします。





4. [ヘッジモード] または [ワンウェイモード] を選択します。













1. [分離マージン]：このモードでは、注文がトリガーされる際、各注文のポジションが個別に計算されます。ポジションを追加する必要がある場合、他の分離マージンアカウントまたはクロスマージンアカウントに十分な資産があっても、その取引ペアのポジションは自動的に追加されません。手動でポジションを追加する必要があります。





例：分離マージンモードにおいて、あるユーザー様は先物アカウントに1,000 USDTを保有しており、200 USDTのみを必要証拠金として使用し、BTCのロングポジションをオープンしたとします。このポジションが強制決済された場合、アカウント内すべてのUSDT残高が失われることはなく、200 USDTのみの損失で済みます。





2. [クロスマージン]：このモードでは、ポジションを維持することで、強制決済を回避するために、対応する決済通貨で利用可能なすべての残高をポジション必要証拠金として使用します。クロスマージンモードでは、純資産額が維持証拠金に満たない場合、強制決済が発動されます。ポジションが強制決済されると、対応する決済通貨の全資産を失うことになります。





例：クロスマージンモードにおいて、ユーザー様は先物アカウントに1,000 USDTを保有しており、200 USDTのみを必要証拠金として使用し、BTCのロングポジションをオープンしたとします。このポジションが強制決済された場合、ユーザー様はアカウント内すべてのUSDT残高を失うことになります。





3. [マージンモード] と既存のポジション/注文との関係性： マージンモードを調整しても、既存のポジションや未約定注文には影響しません。









1. 先物取引ページの左上にある [分離] マージンアイコンをタップします。





2. 左右にスワイプして、対応するマージンモードを選択します：[分離] または [クロス] を選択します。





3. [すべての先物に同時に適用] にチェックを入れます。





4. [確認] をタップします。













1. [シンプルモード]：このモードでは、ロングポジションとショートポジションの両方で同じレバレッジとマージンモードが使用されます。





2. [アドバンスモード]：このモードでは、ロングポジションとショートポジションで異なるレバレッジとマージンモードを使用することができます。





例：





[シンプルモード] では、[分離] / [クロス] とレバレッジ倍率を直接設定することができます。









[アドバンスモード] では、[分離] / [クロス] とレバレッジ倍率をロングポジションとショートポジションで別々に設定することができます。









３. [レバレッジモード] と既存のポジション/注文との関係性：どの先物ペアにおいても、既存のポジションまたは未約定注文がある場合、レバレッジモードを調整することはできません。レバレッジモードの変更は、すべての先物取引ペアに一律に適用されます。









1. 先物取引ページの右上にある [...] アイコンをタップします。





２. [環境設定] をタップします。





3. [レバレッジモード] をタップします。





4. [シンプルモード] または [アドバンスモード] を選択します。













MEXCer様が注文を発注しやすいように、操作を進める前に先物取引ページでKラインチャートの位置を設定することができます。





1. 先物取引ページの右上にある [...] をタップします。





2. [環境設定] をタップします。





3. [取引ページのKライン] をタップします。





4. [上] または [下] を選択します。





5. [確認] をタップします。

















1. 操作ロジック：価格設定 → 先物基本単位を設定 → 先物数量を設定 → （または）[有効期間] を設定 → 注文を発注（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。





2. 指値注文：簡単に言えば、トレーダーが指値注文を使用する場合、「安値で購入し、高値で売却」することを期待します。つまり、直近の市場価格より低い価格でロングをオープンし、直近の市場価格より高い価格でショートをオープンすることを想定しています。





3. [指値注文] を選択した場合、[ロングをオープン] する場合は直近価格より低い価格、[ショートをオープン] する場合は直近価格より高い価格でのみ設定することができ、それ以外は成行価格で約定されます。





4. 先物の基本単位：BTC、USDTおよび枚





5. 有効期間：約定の難易度に基づき、3つの有効期間オプションは以下のように分類されます：





1）GTC（Good Till Cancelled - この注文は、すべて約定されるかキャンセルされるまで有効です）。





2）IOC（Immediate or Cancel - この注文は、指定した価格ですぐに約定することができない場合、未約定の部分はキャンセルされます）。





3）FOK（Fill or Kill - この注文は、すべて約定されない場合、全体の注文が即座にキャンセルされます）。









1. 価格を設定します。





2. 先物基本単位を設定します。





3. 先物数量を設定します。





4. [有効期間] を設定します。





5. 注文を発注します（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。













1. 操作ロジック：先物基本単位を設定 → 先物数量を設定 →（または）MTL（成行価格から指値価格へ）を設定 → 注文を発注（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。





2. 成行注文：最も容易に約定可能な注文として、ユーザー様の注文は（利用可能な）最適な市場価格で約定されます。





3. 先物の基本単位：BTC、USDTおよび枚





4. MTL（成行価格から指値価格へ）：注文は最適価格で約定され、未約定の部分は指値注文に変換されます。この注文タイプは、成行注文ですべての注文を約定させることができない場合に適しています。









1. 先物基本単位を設定します。





2. 先物数量を設定します。





3. （または）MTL [成行価格から指値価格へ] を設定します。





4. 注文を発注します（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。













1. 操作ロジック：価格タイプ（直近価格、公正価格、インデックス価格）とトリガー方法（指値、成行）を設定 → [トリガー価格]を設定 → [価格]を設定 → 先物基本単位を設定 → 先物数量を設定 →（または）[有効期間] を設定 → 注文を発注（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。





2. [トリガー注文] は、現物取引における [ストップリミット] に似ています：[トリガー価格] と [価格] を設定することで、直近の市場価格より高い価格でロングをオープン、または直近の市場価格より低い価格でショートをオープンすることができます。





3. [トリガー価格] と [価格] は、直近価格、公正価格、またはインデックス価格に設定することができます。トリガー価格と約定価格は指値または成行を選択することができます。





4. 先物の基本単位：BTC、USDTおよび枚





5. 有効時間：長期、7日間、24時間。









1. 価格タイプを設定します：直近、公正、インデックス価格。





2. トリガー方法を設定します：指値または成行。





3. [トリガー価格] を設定します。





4. [価格] を設定します。





5. 先物基本単位を設定します。





6. 先物数量を設定します。





7. （または）[有効時間] を設定します。





8. 注文を発注します（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。









1. 操作ロジック：[比率] または [価格乖離] を選択 → [比率] または [価格乖離] を設定 → 先物基本単位を設定 → 先物数量を設定 →（または）[トリガー価格] を設定 → 注文を発注（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。





2. [トレーリング逆指値注文] は、ストップリミットにトレーリング機能を追加したものに似ており、直近の市場価格より高い価格でロングをオープン、または直近の市場価格より低い価格でショートをオープンすることができます。[トリガー価格] は、10分以内の最高価格または最低価格を参照して計算されます。





3. 購入する場合（ロングをオープン）：トリガー価格 =（1 + 価格差） * 過去最高値（10分足）。

売却する場合（ショートをオープン）：トリガー価格 =（1 - 価格差）* 過去最高値（10分足）。





4. [トリガー価格] は、トレーリング注文の発動条件です。[トリガー価格] を設定しない場合、直近価格（または成行価格）が [トリガー価格] に達すると、トリガー注文は即座に成行注文として発注されます。[トリガー価格] を設定すると、注文の発注後に [トリガー価格] が生成されます。





5. [トリガー価格] は、直近価格、公正価格、インデックス価格のいずれかに設定することができます。









1. [比率] または [価格乖離] を選択します。





2. [比率] または [価格乖離] を設定します。





3. 先物基本単位を設定します。





4. 先物数量を設定します。





5. （または）[トリガー価格] を設定します。





6. 注文を発注します（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。













1. 操作ロジック：価格設定 → 基本単位を設定 → 先物数量を設定 → 注文を発注（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。





2. [POST ONLY] 注文は、トレーダーが常にメイカー（流動性提供者）であることを保証します。取引が約定すると、トレーダーは流動性提供者としての取引手数料が適用されます。





3. 先物の基本単位：BTC、USDTおよび枚









1. 価格を設定します。





2. 先物基本単位を設定します。





3. 先物数量を設定します。





4. 注文を発注します（ [ショートをオープン] / [ロングをオープン] ）。











3.5 最大ポジションの決定方法

注文パネルで、ロングまたはショートポジションを新規にオープンする際の最大ポジションを確認できます。

最大ポジションの計算方法：先物注文を発注する際、システムはまず新規にオープン可能な最大ポジションを計算します。ポジション単位をUSDTまたは取引ペアに使用されるトークンに変更した場合、システムは数量を対応するUSDT価値またはトークン数量に換算します。ページに表示される最大オープン数量は、現在選択されているレバレッジの範囲内でオープン可能なロングまたはショートの最大数量を示しています。



各ポジション単位（トークン数量、USDT、枚）の計算方法

最大ロング/ショート（枚）= 利用可能な証拠金 / [推定約定価格 × 先物サイズ × (必要証拠金率 + 2 × 推定手数料率)] 最大オープン数量（USDT）= 枚数 × 先物サイズ × 価格 最大オープン数量（トークン数量）= 枚数 × 先物サイズ

注意事項： 1）推定約定価格および推定手数料率（オープン・クローズ（決済）時の推定手数料計算に使用）は、注文タイプ（成行または指値）および取引方向（ロングまたはショート）に応じて異なります。 2）指値注文：システムは入力された価格を推定約定価格として最大オープン数量を計算します（非テイカー注文の場合）。 3）成行注文：システムは注文板情報から最良の価格を使用して最大オープン数量を計算します。ショートの場合は最良気配（買い）、ロングの場合は最良気配（売り）に基づきます。

オープン可能な枚数は必ず整数である必要があります。計算結果に小数が含まれる場合、小数点以下が切り捨てとなります。













注文がトリガーされていない場合は、[現在の注文] および [注文履歴] を確認してください。













注文がトリガーされている場合は、[ポジション] で確認してください。





























本記事では、先物取引を完了させるための3大ステップをご紹介しました：資金振替、発注方法（5種類）、注文の管理。初めて先物取引に触れる方のことを考え、各発注方法について基本的な操作ロジックをまとめ、先物取引の複雑さを軽減しています。また、一部の内容はフローチャートで簡潔に説明しています。先物取引に慣れてきたら、5種類の注文を約定難易度によって分類するなど、ご自身の経験に基づいて運用の考え方をより簡単にすることも検討できます。より多くのユーザー様と取引経験を共有したい方は、公式Telegramグループに参加するか、公式X(旧Twitter）をフォローしてください。