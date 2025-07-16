MEXCアカウントの切り替え方法





アカウントの切り替えは日常的な使用の際に頻繁に利用される機能の一つです。異なるアカウント間で切り替えをする必要がある場合、この機能によってアカウントとパスワード情報の繰り返し入力にかかる時間を大幅に削減でき、効率を向上させます。さらに、入力ミスのリスクを軽減し、よりスムーズで安全なアカウント切り替えを実現します。









MEXCの公式ウェブサイトホームページを開いてアカウントにログインします。次に、人型アイコンをクリックし、[アカウントの切り替え] を選択します。









「アカウントの切り替え」ページで、別のアカウントをクリックするだけで切り替えが完了します。[アカウントの追加] をクリックして他のアカウントを追加することもできます。

















MEXCアプリを開き、左上の人型アイコンをタップして、ページの下部にある [アカウントの切り替え] を選択し、該当ページに入ります。その後、アカウントの切り替えを行います。





「アカウントの切り替え」ページで、右上の [+] アイコンをタップして他のアカウントを追加します。







