MEXCアカウントの新規登録方法





MEXCアカウントの登録手順は、iOSとAndroid共に同じです。ここでは、iOSインターフェースを使用して手順を説明します。





MEXCアプリを開いてください。新規ユーザー様の場合、最初のログインがそのままアカウント新規登録となります。メールアドレスまたは携帯電話番号を使ってサインアップまたはログインできます。この例では、メールアドレスを使った方法をご紹介します。





メールアドレスとパスワードを入力し、［新規登録］をタップしてください。パスワードは10文字以上で、大文字・小文字・数字・記号を含める必要があります。













［コードを取得］をタップします。新規登録に使用したメールアドレスにログインし、認証コードを確認してください。それを「メール認証コード」欄に入力し、［送信］をタップします。









新規登録が成功すると、完了画面が表示されます。MEXCのトップページに移動し、取引を開始しましょう。





また、公式MEXCサイト上のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードすることもできます。









新規登録の手順で問題が発生した場合は、MEXCカスタマーサービスまでお問い合わせください。



