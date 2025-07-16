MEXCアカウントの登録手順は、iOSとAndroid共に同じです。ここでは、iOSインターフェースを使用して手順を説明します。 MEXCアプリを開いてください。新規ユーザー様の場合、最初のログインがそのままアカウント新規登録となります。メールアドレスまたは携帯電話番号を使ってサインアップまたはログインできます。この例では、メールアドレスを使った方法をご紹介します。 メールアドレスとパスワードを入MEXCアカウントの登録手順は、iOSとAndroid共に同じです。ここでは、iOSインターフェースを使用して手順を説明します。 MEXCアプリを開いてください。新規ユーザー様の場合、最初のログインがそのままアカウント新規登録となります。メールアドレスまたは携帯電話番号を使ってサインアップまたはログインできます。この例では、メールアドレスを使った方法をご紹介します。 メールアドレスとパスワードを入
MEXCアカウントの新規登録方法

2025/7/16
MEXCアカウントの登録手順は、iOSとAndroid共に同じです。ここでは、iOSインターフェースを使用して手順を説明します。

MEXCアプリを開いてください。新規ユーザー様の場合、最初のログインがそのままアカウント新規登録となります。メールアドレスまたは携帯電話番号を使ってサインアップまたはログインできます。この例では、メールアドレスを使った方法をご紹介します。

メールアドレスとパスワードを入力し、［新規登録］をタップしてください。パスワードは10文字以上で、大文字・小文字・数字・記号を含める必要があります。

招待コードをお持ちの場合は、［▾］をタップして入力欄に入力できます。招待制度について詳しく知りたい方は、「MEXCに友達を招待する」ガイドをご覧ください。


［コードを取得］をタップします。新規登録に使用したメールアドレスにログインし、認証コードを確認してください。それを「メール認証コード」欄に入力し、［送信］をタップします。


新規登録が成功すると、完了画面が表示されます。MEXCのトップページに移動し、取引を開始しましょう。

また、公式MEXCサイト上のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードすることもできます。


新規登録の手順で問題が発生した場合は、MEXCカスタマーサービスまでお問い合わせください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

