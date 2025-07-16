取引画面のカスタマイズ方法





MEXCプラットフォームは、ユーザーに標準的で一般的な取引インターフェースと、比較的包括的な通知システムを提供しています。しかし、これでもまだすべてのユーザーの好みに合わない場合があります。そこで、MEXCプラットフォームの設定機能を使って、ユーザーがパーソナライズした設定オプションを利用できるようになっています。





MEXCの公式ウェブサイトで、右上の人型アイコンをクリックし、[設定]を選択して、パーソナライズ設定のページにアクセスします。













伝統的な金融市場では、赤は価格上昇を、緑は価格下落を意味しますが、暗号資産の世界では、しばしばその逆で、緑は価格上昇を、赤は価格下落を示します。もしもあなたが伝統的な金融市場で使われている表現に慣れている場合は、「取引」セクションで「カラー設定」の設定を変更することで調整することができます。日本や韓国などの地域のユーザーの場合、価格上昇に赤、価格下落に青を選択することができます。これは現地の取引慣習に沿った色の組み合わせです。









MEXCプラットフォームの取引ページでは、通常4つの主要なセクションがあります。Kラインチャート、注文板、注文入力エリア、トークン検索エリアです。MEXCプラットフォームではデフォルトで標準的なレイアウトを使用しています。「取引インターフェース」内では、3つのウィンドウモードから選択できます。パターン１、パターン２、パターン３です。これらはあなたの好みに応じて配置を変更できます。





注文板セクションではデフォルトで3つの情報が表示されます。価格、数量、金額です。しかし、「板(オーダーブック)を表示」内では、価格、累積数量、累積金額を表示するように切り替えることができます。





下の画像に示すように、左側はデフォルトの表示で、「数量／金額」オプションです。右側は「累積数量/金額」オプションの表示です。これら2つの異なる表示モードは、現在と過去の合計データ結果を提示します。









取引ページのトークン検索エリアでは、「暗号資産リスト情報の表示」内の設定で、価格変動や取引高を表示するかどうかを選択できます。下の画像の左側は価格変動データを表示しており、右側は取引高データを表示しています。





暗号資産の中には単位価格が低いためにその価格にゼロが多く含まれているものがあります。表示を見やすくするためにMEXCはスタンダードモードとインデントモードの2つの値の表示形式を提供しています。





例としてSHIBを使用します。次の画像はKラインチャートページにインデントモードで表示されたものです。









また、あなたの地域に応じてローカルタイムや好みの通貨を設定することもできます。これにより、日々の取引活動がより便利になります。









これらの設定はモバイル端末でも行うことができます。アプリの左上の人型アイコンをタップし、[設定]をタップして設定ページにアクセスします。価格変動の色の好みや法定通貨、価格変更開始時刻、Kラインの始値、 値の表示形式など の設定を行うことができます。

















SMS、メール、アプリのプッシュ通知、アプリ内通知の内容の言語を、あなたの好みの言語に設定することができます。





通知言語の設定は、MEXCウェブサイトやアプリで使用する言語設定とは独立しています。通知が正しく届くようにするためには、MEXCアプリがバックグラウンドで動作している間はネットワーク接続を安定させておくことが重要です。重要な情報を見逃さないようにしましょう。





重要な情報やメッセージのアラートについては、MEXCプラットフォームではアプリ内通知機能を提供しています。この機能を利用したい場合は、「通知」の右側にあるトグルボタンをタップして有効にすることができます。





アプリ内通知はMEXCプラットフォーム内でのみ受け取ることができ、ポップアップなどの外部通知は関係ありません。





現在、通知設定はウェブサイトでのみ行うことができ、アプリでは行うことができません。



