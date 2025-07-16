MEXCプラットフォームは、ユーザーに標準的で一般的な取引インターフェースと、比較的包括的な通知システムを提供しています。しかし、これでもまだすべてのユーザーの好みに合わない場合があります。そこで、MEXCプラットフォームの設定機能を使って、ユーザーがパーソナライズした設定オプションを利用できるようになっています。 MEXCの公式ウェブサイトで、右上の人型アイコンをクリックし、[設定]を選択して、MEXCプラットフォームは、ユーザーに標準的で一般的な取引インターフェースと、比較的包括的な通知システムを提供しています。しかし、これでもまだすべてのユーザーの好みに合わない場合があります。そこで、MEXCプラットフォームの設定機能を使って、ユーザーがパーソナライズした設定オプションを利用できるようになっています。 MEXCの公式ウェブサイトで、右上の人型アイコンをクリックし、[設定]を選択して、
学ぶ/初心者向けガイド/ユーザーガイド/取引画面のカスタマイズ方法

取引画面のカスタマイズ方法

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#初心者
シバイヌ
SHIB$0.00001197--%

MEXCプラットフォームは、ユーザーに標準的で一般的な取引インターフェースと、比較的包括的な通知システムを提供しています。しかし、これでもまだすべてのユーザーの好みに合わない場合があります。そこで、MEXCプラットフォームの設定機能を使って、ユーザーがパーソナライズした設定オプションを利用できるようになっています。

MEXCの公式ウェブサイトで、右上の人型アイコンをクリックし、[設定]を選択して、パーソナライズ設定のページにアクセスします。


1. 取引インターフェースの設定


伝統的な金融市場では、赤は価格上昇を、緑は価格下落を意味しますが、暗号資産の世界では、しばしばその逆で、緑は価格上昇を、赤は価格下落を示します。もしもあなたが伝統的な金融市場で使われている表現に慣れている場合は、「取引」セクションで「カラー設定」の設定を変更することで調整することができます。日本や韓国などの地域のユーザーの場合、価格上昇に赤、価格下落に青を選択することができます。これは現地の取引慣習に沿った色の組み合わせです。


MEXCプラットフォームの取引ページでは、通常4つの主要なセクションがあります。Kラインチャート、注文板、注文入力エリア、トークン検索エリアです。MEXCプラットフォームではデフォルトで標準的なレイアウトを使用しています。「取引インターフェース」内では、3つのウィンドウモードから選択できます。パターン１、パターン２、パターン３です。これらはあなたの好みに応じて配置を変更できます。

注文板セクションではデフォルトで3つの情報が表示されます。価格、数量、金額です。しかし、「板(オーダーブック)を表示」内では、価格、累積数量、累積金額を表示するように切り替えることができます。

下の画像に示すように、左側はデフォルトの表示で、「数量／金額」オプションです。右側は「累積数量/金額」オプションの表示です。これら2つの異なる表示モードは、現在と過去の合計データ結果を提示します。


取引ページのトークン検索エリアでは、「暗号資産リスト情報の表示」内の設定で、価格変動や取引高を表示するかどうかを選択できます。下の画像の左側は価格変動データを表示しており、右側は取引高データを表示しています。


暗号資産の中には単位価格が低いためにその価格にゼロが多く含まれているものがあります。表示を見やすくするためにMEXCはスタンダードモードとインデントモードの2つの値の表示形式を提供しています。


例としてSHIBを使用します。次の画像はKラインチャートページにインデントモードで表示されたものです。


また、あなたの地域に応じてローカルタイムや好みの通貨を設定することもできます。これにより、日々の取引活動がより便利になります。


これらの設定はモバイル端末でも行うことができます。アプリの左上の人型アイコンをタップし、[設定]をタップして設定ページにアクセスします。価格変動の色の好みや法定通貨、価格変更開始時刻、Kラインの始値、値の表示形式などの設定を行うことができます。



取引ページの設定についてもっと詳しく知りたい場合は、「Kラインチャートの色とテクニカル指標のカスタマイズ方法」を参照してください。

2. 通知設定


SMS、メール、アプリのプッシュ通知、アプリ内通知の内容の言語を、あなたの好みの言語に設定することができます。

通知言語の設定は、MEXCウェブサイトやアプリで使用する言語設定とは独立しています。通知が正しく届くようにするためには、MEXCアプリがバックグラウンドで動作している間はネットワーク接続を安定させておくことが重要です。重要な情報を見逃さないようにしましょう。

重要な情報やメッセージのアラートについては、MEXCプラットフォームではアプリ内通知機能を提供しています。この機能を利用したい場合は、「通知」の右側にあるトグルボタンをタップして有効にすることができます。

アプリ内通知はMEXCプラットフォーム内でのみ受け取ることができ、ポップアップなどの外部通知は関係ありません。

現在、通知設定はウェブサイトでのみ行うことができ、アプリでは行うことができません。



人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

利益最大化か強制決済か：資本効率を極限まで引き出す先物レバレッジ取引の核心

暗号資産およびデリバティブ市場において、先物取引のレバレッジは非常に強力である反面、高リスクな取引手段です。比較的少額の資金で大きなポジションを保有できるため、利益を大きく増幅できる一方で、損失も同様に拡大し、最悪の場合は全額が強制決済される可能性があります。本ガイドでは、レバレッジ取引の仕組み、その利点と内在するリスク、実際の活用シナリオ、そして実証済みのリスクコントロール戦略について正確かつ詳

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得