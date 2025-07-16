先物取引において、損切り機能はトレーダーがリスクをコントロールし、損失を限定するのに役立ちます。損切り価格を設定することで、相場が不利な方向に動いたときにポジションからタイムリーに撤退することができ、さらなる損失を回避できます。 1. 定義 先物取引において、損切りとは、価格が一定のレベルに達したときにポジションを決済し、それ以上の損失を抑えるために取引を行うことを指します。先物取引では、損切りは先物取引において、損切り機能はトレーダーがリスクをコントロールし、損失を限定するのに役立ちます。損切り価格を設定することで、相場が不利な方向に動いたときにポジションからタイムリーに撤退することができ、さらなる損失を回避できます。 1. 定義 先物取引において、損切りとは、価格が一定のレベルに達したときにポジションを決済し、それ以上の損失を抑えるために取引を行うことを指します。先物取引では、損切りは
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/先物取引における損切りの設定方法

先物取引における損切りの設定方法

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#先物#初心者
CreatorBid
BID$0.06367-0.96%
ビットコイン
BTC$121,501.74-0.04%

先物取引において、損切り機能はトレーダーがリスクをコントロールし、損失を限定するのに役立ちます。損切り価格を設定することで、相場が不利な方向に動いたときにポジションからタイムリーに撤退することができ、さらなる損失を回避できます。

1. 定義


先物取引において、損切りとは、価格が一定のレベルに達したときにポジションを決済し、それ以上の損失を抑えるために取引を行うことを指します。先物取引では、損切りは通常、一定の価格またはパーセンテージで設定されます。市場価格で設定された損切りポイントに達するか超えるかすると、自動的に取引が執行されます。

2. 損切り方法


2.1 固定金額による損切り


損切りポイントとして固定金額を指定します。例えば、先物ペアでポジションをオープンする際、損切りポイントを設定しておくと、先物価格が損切りポイントまで下落した際に、自動的にポジションが決済され、損失を限定することができます。

2.2 パーセンテージによる損切り


リスク許容度に基づいて損切りのパーセンテージを設定できます。例えば、資産価格が購入価格より10%下落した場合、自動的にその資産を売却するように設定することができます。

2.3 テクニカル指標による損切り


テクニカル指標を使って損切りポイントを設定することができます。例えば、移動平均線、サポートライン、レジスタンスラインなどのテクニカル指標を使って損切りポイントを決めることができます。

2.4 段階的な損切り


損切りポイントを複数の段階に分け、徐々に下げていきます。これにより、市場のボラティリティが高い時に、損切りポイントをより柔軟に調整することができます。

3. ユーザーガイド（MEXCウェブサイト）


3.1 フラッシュクローズ


フラッシュクローズは、最も高い価格を提示する上位30件の買い注文（「Best 30 Bid」）を基にしたトランザクションで、取引相手の決済価格で迅速に約定させます。ユーザー様の決済注文は、30 Bidの範囲内で取引相手の価格と迅速に約定させることができ、未約定の部分は自動的に指値注文に変換されます。

3.2 [ロング決済] / [ショート決済］


[価格]（市場価格または直近価格）と [数量]（25％、50％、75％、100％）を設定する必要があります。

3.3 [ワンクリック決済]


すべての「指値注文」がキャンセルされ、すべてのポジションが成行注文で決済されます（市場の状況によっては、操作が100％成功するとは限りません）。

[注意事項]　


[成行価格] を使用して [ロング決済] / [ショート決済] を行うと、積極的な損切りの目的も達成できます。

3.4 [指値注文]


  • [指値注文]を使用した[ロング決済] / [ショート決済]は、直近価格または直近価格よりも有利な価格（つまり利益が出る場合）でしか完了しません。

  • 従って、ポジションオープン後、[指値注文]を使ってポジションを決済しても、損切りの目的を達成することはできません。

  • 下図に示すように、BTC/USDTのロングポジションをオープンする際に、[指値注文]（[注文価格]65000USDT）で損切りを設定しても、直近価格（平均約定価格66972.7USDT）より下で約定することはありません。


3.5 [トリガー注文]


  • [トリガー価格]、[価格]、[数量](パーセンテージで調整可能)を細かく設定できます。

  • [ロング決済] / [ショート決済]のための[指値注文]は、直近価格、または直近価格よりも有利な価格（つまり利益が出る場合）、または直近価格よりも不利な価格（つまり損失が出る場合）でも完了することができます。

  • 下図に示すように、BTC/USDTのロングポジションをオープンする際に、[トリガー注文]を使用することで、ロングとショートの両方の[決済ポジション]を設定することができます。したがって、[平均約定価格]が[平均オープン価格]よりも低い場合、注文をトリガーして、あらかじめ設定した[損切り]を達成することもできます。


3.6 [トレーリング逆指値注文]


  • [トレーリング逆指値注文]では、「あや戻しの幅」（「比率」または「価格乖離」）と[数量](パーセンテージで調整可能)を細かく設定できます。

  • [ロング決済] / [ショート決済]のための[トレーリング逆指値注文]は、直近価格よりも不利な価格（つまり損失が出る場合）でのみ完了することができます。

  • 下図に示すように、BTC/USDTのショートポジションをオープンする際に、[トレーリング逆指値注文]を使用することで、既存ポジションは直近価格（64924.7 USDT）より約10％不利な価格で完了します。


3.7 POST ONLY


  • [ロング決済] / [ショート決済]のための[POST ONLY]注文は、[指値注文]に似ています。それらは、直近価格または直近価格よりも有利な価格（つまり利益が出る場合）でしか完了できません。

  • 従って、ポジションオープン後、[POST ONLY]注文を使ってポジションを決済しても、損切りの目的を達成することはできません。

  • 下図に示すように、BTC/USDTのロングポジションをオープンした場合、[POST ONLY]注文（[注文価格]65000 USDT）で損切りを設定すると、注文はキャンセルされます。


3.8 [利確] / [損切り] について


[利確] / [損切り]機能は、ポジションをオープンする前に設定することも、オープンした後に編集することもできます。詳しくは「先物取引における利確と損切り」をご覧ください。

4. まとめ


MEXC先物取引プラットフォームでは、ユーザー様のリスクの選定、取引戦略、市場状況に応じて損切り条件を設定することができます（通常、価格またはパーセンテージの形式で設定します）。また、手動で損切り注文を実行して、ポジションを決済し、損失を限定することもできます。損切り機能は、リスクをコントロールし、損失の拡大を防ぐのに役立ちます。しかし、実際の先物取引では、市場センチメントが様々な損切り行動の引き金になることがあります。例えば、ファンダメンタル要因（業界のニュースなど）が有利または不利な場合、トレーダーは既存のポジションを積極的に決済することがあります。したがって、実際の取引経験を通じて、より多くの損切りテクニックを蓄積する必要があるでしょう。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


人気記事

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得