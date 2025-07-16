先物取引における損切りの設定方法





先物取引において、損切り機能はトレーダーがリスクをコントロールし、損失を限定するのに役立ちます。損切り価格を設定することで、相場が不利な方向に動いたときにポジションからタイムリーに撤退することができ、さらなる損失を回避できます。









先物取引において、損切りとは、価格が一定のレベルに達したときにポジションを決済し、それ以上の損失を抑えるために取引を行うことを指します。先物取引では、損切りは通常、一定の価格またはパーセンテージで設定されます。市場価格で設定された損切りポイントに達するか超えるかすると、自動的に取引が執行されます。













損切りポイントとして固定金額を指定します。例えば、先物ペアでポジションをオープンする際、損切りポイントを設定しておくと、先物価格が損切りポイントまで下落した際に、自動的にポジションが決済され、損失を限定することができます。









リスク許容度に基づいて損切りのパーセンテージを設定できます。例えば、資産価格が購入価格より10%下落した場合、自動的にその資産を売却するように設定することができます。









テクニカル指標を使って損切りポイントを設定することができます。例えば、移動平均線、サポートライン、レジスタンスラインなどのテクニカル指標を使って損切りポイントを決めることができます。









損切りポイントを複数の段階に分け、徐々に下げていきます。これにより、市場のボラティリティが高い時に、損切りポイントをより柔軟に調整することができます。













フラッシュクローズは、最も高い価格を提示する上位30件の買い注文（「Best 30 Bid」）を基にしたトランザクションで、取引相手の決済価格で迅速に約定させます。ユーザー様の決済注文は、30 Bidの範囲内で取引相手の価格と迅速に約定させることができ、未約定の部分は自動的に指値注文に変換されます。









[価格]（市場価格または直近価格）と [数量]（25％、50％、75％、100％）を設定する必要があります。









すべての「指値注文」がキャンセルされ、すべてのポジションが成行注文で決済されます（市場の状況によっては、操作が100％成功するとは限りません）。









[成行価格] を使用して [ロング決済] / [ショート決済] を行うと、積極的な損切りの目的も達成できます。









[指値注文]を使用した[ロング決済] / [ショート決済]は、直近価格または直近価格よりも有利な価格（つまり利益が出る場合）でしか完了しません。





従って、ポジションオープン後、[指値注文]を使ってポジションを決済しても、損切りの目的を達成することはできません。





下図に示すように、BTC/USDTのロングポジションをオープンする際に、[指値注文]（[注文価格]65000USDT）で損切りを設定しても、直近価格（平均約定価格66972.7USDT）より下で約定することはありません。













[トリガー価格]、[価格]、[数量](パーセンテージで調整可能)を細かく設定できます。





[ロング決済] / [ショート決済]のための[指値注文]は、直近価格、または直近価格よりも有利な価格（つまり利益が出る場合）、または直近価格よりも不利な価格（つまり損失が出る場合）でも完了することができます。





下図に示すように、BTC/USDTのロングポジションをオープンする際に、[トリガー注文]を使用することで、ロングとショートの両方の[決済ポジション]を設定することができます。したがって、[平均約定価格]が[平均オープン価格]よりも低い場合、注文をトリガーして、あらかじめ設定した[損切り]を達成することもできます。













[トレーリング逆指値注文]では、「あや戻しの幅」（「比率」または「価格乖離」）と[数量](パーセンテージで調整可能)を細かく設定できます。





[ロング決済] / [ショート決済]のための[トレーリング逆指値注文]は、直近価格よりも不利な価格（つまり損失が出る場合）でのみ完了することができます。





下図に示すように、BTC/USDTのショートポジションをオープンする際に、[トレーリング逆指値注文]を使用することで、既存ポジションは直近価格（64924.7 USDT）より約10％不利な価格で完了します。













[ロング決済] / [ショート決済]のための[POST ONLY]注文は、[指値注文]に似ています。それらは、直近価格または直近価格よりも有利な価格（つまり利益が出る場合）でしか完了できません。





従って、ポジションオープン後、[POST ONLY]注文を使ってポジションを決済しても、損切りの目的を達成することはできません。





下図に示すように、BTC/USDTのロングポジションをオープンした場合、[POST ONLY]注文（[注文価格]65000 USDT）で損切りを設定すると、注文はキャンセルされます。





















MEXC先物取引プラットフォームでは、ユーザー様のリスクの選定、取引戦略、市場状況に応じて損切り条件を設定することができます（通常、価格またはパーセンテージの形式で設定します）。また、手動で損切り注文を実行して、ポジションを決済し、損失を限定することもできます。損切り機能は、リスクをコントロールし、損失の拡大を防ぐのに役立ちます。しかし、実際の先物取引では、市場センチメントが様々な損切り行動の引き金になることがあります。例えば、ファンダメンタル要因（業界のニュースなど）が有利または不利な場合、トレーダーは既存のポジションを積極的に決済することがあります。したがって、実際の取引経験を通じて、より多くの損切りテクニックを蓄積する必要があるでしょう。



