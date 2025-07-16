MEXC：フィッシング対策コードを設定する方法









フィッシング対策コードは、ユーザーが設定する文字列で、偽のMEXCウェブサイトやメールを識別するのに役立ちます。





正常に設定されると、公式MEXCプラットフォームから送信される全てのメールにフィッシング対策コードが含まれます。表示されない場合や誤って表示される場合は、不審なフィッシングメールを受け取った可能性があります。













MEXCの公式ウェブサイトを開き、ログインします。右上の人型アイコンの下にある [セキュリティ] を選択します。





セキュリティページを下にスクロールし、セキュリティ詳細設定の「フィッシング対策コード」を見つけ、右側の [設定] ボタンをクリックして設定を開始します。









フィッシング対策コードとして設定したい特殊文字を含まない1~6文字を入力し、[確認] をクリックして設定を完了してください。よく使用しているパスワードはフィッシング対策コードとして使用しないでください。





フィッシング対策コード設定ページの下部には、メールにフィッシング対策コードがどのように表示されるかの例があります。この例と同じように表示されているか、受信したメールをご確認ください。













1) MEXC公式ウェブサイトを開いてログインします。左上の人型アイコンをタップしてください。





2) [セキュリティ] を選択します。





3) [フィッシング対策コード] を選択します。





4) ヒントを読んだ後、[確認] ボタンをタップします。





5) 特殊文字を含まない1~6文字のフィッシング対策コードを入力し、[確認] をタップして設定を完了してください。よく使用しているパスワードはフィッシング対策コードとして使用しないでください。

















MEXC公式ウェブサイトを開き、ログインします。右上の人型アイコンの下にある [セキュリティ] を選択します。





セキュリティページを下にスクロールし、セキュリティ詳細設定の「フィッシング対策コード」を見つけ、右側の [変更] ボタンをクリックします。









フィッシング対策コードページでは、現在のフィッシング対策コードを確認できます。下の入力ボックスに新しいフィッシング対策コードを入力し、[確認] をクリックして変更を完了します。













1) MEXC公式ウェブサイトを開いてログインします。左上の人型アイコンをタップします。





2) [セキュリティ] を選択します。





3) [フィッシング対策コード] を選択します。





4) ヒントを読んだ後、[確認] ボタンをタップします。





5) フィッシング対策コード入力ボックスをタップし、設定したい新しいフィッシング対策コードを入力して、[確認] をタップして変更を完了します。







