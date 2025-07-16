日常の取引や現在の市場状況の確認に最もよく使用されるツールはKラインチャートです。過去の取引を確認する際は、通常このチャートを左右にスクロールして、指定した日付範囲内のローソク足の動きを調査します。 特定の日付のKラインデータを簡単に見つけることができるように、MEXCは迅速かつ簡単に指定できる新機能を導入しました。この機能を活用すれば、ユーザー様は自身のニーズに応じてKライン上で日付を効率的にフ日常の取引や現在の市場状況の確認に最もよく使用されるツールはKラインチャートです。過去の取引を確認する際は、通常このチャートを左右にスクロールして、指定した日付範囲内のローソク足の動きを調査します。 特定の日付のKラインデータを簡単に見つけることができるように、MEXCは迅速かつ簡単に指定できる新機能を導入しました。この機能を活用すれば、ユーザー様は自身のニーズに応じてKライン上で日付を効率的にフ
特定の日付のKラインデータを迅速に検索する方法

日常の取引や現在の市場状況の確認に最もよく使用されるツールはKラインチャートです。過去の取引を確認する際は、通常このチャートを左右にスクロールして、指定した日付範囲内のローソク足の動きを調査します。

特定の日付のKラインデータを簡単に見つけることができるように、MEXCは迅速かつ簡単に指定できる新機能を導入しました。この機能を活用すれば、ユーザー様は自身のニーズに応じてKライン上で日付を効率的にフィルタリングし検索できます。

特定の日付のKラインデータを迅速に検索する方法


現在、この機能はウェブ版の現物取引および先物取引で利用可能です。本記事では、TradingViewのKラインチャートモードを使用して操作方法をご紹介します。スタンダード版のKラインも操作方法は同じです。

1. 特定の日付のKラインデータを検索する


MEXCの公式ウェブサイトのホームページを開き、[先物取引] の下にある [USDT-M 無期限先物]または [Coin-M 無期限先物] を選択します。ここではUSDT-M 無期限先物を使用します。先物取引ページのKラインチャート上にある [TradingView] モードに切り替えます。


Kラインチャートの左下隅にあるカレンダーボタンをクリックします。[日付] の下にある、閲覧したいKラインチャートの特定の日付と時間を選択します。例えば「2024-04-20 12:00」などです。情報を入力した後、[移動] をクリックします。


設定した時間に自動的にKラインチャートが移動し、検索した日付に対応するローソク足を示すポップアップウィンドウがKラインチャート上に表示されます。


2. カスタム範囲のKラインデータを検索する


同様に、先物取引ページのKラインチャート上にある [TradingView] モードをクリックします。

Kラインチャートの左下隅にあるカレンダーボタンをクリックします。[カスタム範囲] の下で、閲覧したいKラインチャートの期間範囲を選択します。例えば「2024-04-10 12:00 ~ 2024-04-20 12:00」などです。情報を入力した後、[移動] をクリックします。


設定した期間に自動的にKラインチャートが移動します。Kラインチャートの水平軸を観察することで、現在のページに表示されているKラインチャートが検索した時間範囲内のトレンドを示していることが確認できます。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

