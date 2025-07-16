機関投資家認証の方法













機関投資家認証を完了すると、アカウントの出金限度額が引き上げられます。24時間の限度額が400 BTCに引き上がり、さらに機関投資家アカウントには追加の特典が提供されます。









MEXCの公式ウェブページを開き、ログインします。ホームページ右上の人型アイコンの下にあるドロップダウンメニューから[本人確認]を選択します。









画面の右側にある[機関投資家認証はこちら]をクリックします。









機関投資家認証の画面では、事前にいくつかの書類を準備する必要があることが明記されています。これは、資料の不備のために何度も認証プロセス画面を移動し、認証情報の入力がスムーズに行えなくなってしまうことを防ぐためです。[今すぐ認証する]をクリックする前に、必要な書類をすべて準備しておくことをお勧めします。





MEXCでは、「取締役会決議文書」と「株主構成」の参考テンプレートをご用意しております。[テンプレート]をクリックするとダウンロードできます。













データ入力ページでは、会社情報、会社の登記住所、会社の所在地などの詳細情報を入力する必要があります。入力後、[続ける]をクリックし、会員情報を入力してください。









会員情報ページでは、取引責任者、企業の経営または監督責任を有する個人、および最終受益者の関連情報を入力する必要があります。入力後、[続ける]をクリックしてください。









ファイルのアップロードページでは、機関投資家認証プロセスの前に準備した書類をアップロードすることができます。ファイルのアップロードが完了したら、声明を確認し、『この声明文に同意します』にチェックを入れ、[確認]をクリックしてください。







