







本人確認とは、様々な手段によってユーザーが本人であるかどうかを確認する過程のことです。本人確認の目的は、特定の身分を主張するユーザーが本当にその本人であることを保証することです。





取引所で最も一般的な本人確認の方法はKYC認証（Know Your Customerの略）で、通常は名前や身分証明書、運転免許証、パスポートなどの有効な個人情報を認証することを要求します。





本人確認の要件は、金融機関に対してマネーロンダリングやテロ資金提供などの犯罪活動を防止することを求める銀行秘密法（BSA）に由来します。









入出金のトランザクションでは、本人確認によってこれらのトランザクションの安全性を効果的に保証することができます。本人確認によって、ユーザーが合法的な取引活動に従事しているかどうかを判断することができ、詐欺行為や潜在的な金融犯罪のリスクを減らすことができます。





異なるレベルの本人確認によって、機関は資源をより効率的に配分し、潜在的な脅威を最小限に抑えることができます。





暗号資産取引所は、本人確認情報に基づいてユーザーの取引安全性とコンプライアンスを保証します。本人確認がなければ、不正ユーザーはこの抜け穴を利用して法的制裁を逃れる可能性があり、取引所も責任を負うことになります。









MEXCでは、2種類の本人確認があります：初級KYC認証と上級KYC認証です。





初級KYC認証は基本的な個人情報の認証を行うものです。これには、国籍、名前、身分証明書と番号、生年月日、身分証明書の写真などの基本的な詳細が含まれます。





初級KYC認証は通常24時間ほどかかります。認証に成功すると、出金限度額が増加します。24時間の出金限度額を80BTCにすることができます。









上級KYC認証とは、初級KYC認証に基づいて顔認証を追加することです。上級KYC認証の審査時間は約48時間です。完了すると、24時間の出金限度額が200BTCに増加します。

















MEXCは機関投資家認証に対応しており、機関投資家アカウントを開設することができます。認証ページで、右上隅の [機関投資家認証に切り替える] をクリックして、機関投資家認証を開始します。









機関投資家認証は、以下の5つのプロセスに分かれています：書類準備、データ入力、社員情報、ファイルアップロード、審査





認証プロセスを開始する前に、一連の書類を準備する必要があります。これには、取締役会決議文書、覚書および定款、会社登記簿謄本、株主名簿の写し、取締役名簿の写しなどが含まれます。





必要な書類をすべて準備したら、[認証を開始する] をクリックして画面の指示に従って機関投資家認証を完了します。必要な資料を準備していない場合は、認証中に問題が発生したり、途中で終了したりする可能性や、また何度も情報を入力する必要があるため、認証を開始することはお勧めしません。















