Kickstarterに参加する方法は？









Kickstarterは、MEXCが企画したプロジェクト上場前のイベントで、MXを投票すると無料のエアドロップを受け取ることができます。













1）MEXCの公式ウェブサイトにアクセスします。 [現物取引] - [Kickstarter]をクリックします。









2）参加要件：24時間連続で5 MX以上を保有すること。









3）[進行中]のイベントをクリックすると、現在進行中のKickstarterイベントが表示されます。[クイック投票]をクリックすると、現在進行中のすべてのKickstarterイベントに参加することができます。









4）投票に成功するとホップアップが表示されます。既に投票しているプロジェクトには、[投票済み]と表示され、[投票の詳細]をクリックすると、投票状況を確認できます。









5）[MXの投票詳細]の中で、[私の有効な投票]、[私の推定報酬]および報酬の配布日時などの情報を見ることができます。投票したMXはロックされません。









エアドロップトークン報酬獲得後、現物取引画面で取引を行うことができます。もし当該トークンの取引がまだ開始していなかった場合には、取引開始後に取引を行ってください。









1）MEXC公式アプリを開き、[ホーム]から[その他]をタップします。

2）[プレゼントとキャンペーン]の中の[Kickstarter]をタップし、イベントページに入ります。

3）[クイック投票]をタップすると、現在[進行中]のすべてのKickstarterイベントに参加できます。

4）既に投票しているプロジェクトには、[投票済み]と表示され、[投票の詳細]をタップすると、投票状況を確認できます。

5）[MXの投票詳細]の中で、[私の有効な投票]、[私の推定報酬]および報酬の配布日時などの情報を見ることができます。投票したMXはロックされません。









