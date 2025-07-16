1. Kickstarterとは Kickstarterは、MEXCが企画したプロジェクト上場前のイベントで、MXを投票すると無料のエアドロップを受け取ることができます。 2. Kickstarterに参加する方法 2.1 ウェブサイト 1）MEXCの公式ウェブサイトにアクセスします。 [現物取引] - [Kickstarter]をクリックします。 2）参加要件：24時間連続で5 MX以上を保有す1. Kickstarterとは Kickstarterは、MEXCが企画したプロジェクト上場前のイベントで、MXを投票すると無料のエアドロップを受け取ることができます。 2. Kickstarterに参加する方法 2.1 ウェブサイト 1）MEXCの公式ウェブサイトにアクセスします。 [現物取引] - [Kickstarter]をクリックします。 2）参加要件：24時間連続で5 MX以上を保有す
Kickstarterに参加する方法は？

1. Kickstarterとは


Kickstarterは、MEXCが企画したプロジェクト上場前のイベントで、MXを投票すると無料のエアドロップを受け取ることができます。

2. Kickstarterに参加する方法


2.1 ウェブサイト


1）MEXCの公式ウェブサイトにアクセスします。 [現物取引] - [Kickstarter]をクリックします。


2）参加要件：24時間連続で5 MX以上を保有すること。


3）[進行中]のイベントをクリックすると、現在進行中のKickstarterイベントが表示されます。[クイック投票]をクリックすると、現在進行中のすべてのKickstarterイベントに参加することができます。


4）投票に成功するとホップアップが表示されます。既に投票しているプロジェクトには、[投票済み]と表示され、[投票の詳細]をクリックすると、投票状況を確認できます。


5）[MXの投票詳細]の中で、[私の有効な投票]、[私の推定報酬]および報酬の配布日時などの情報を見ることができます。投票したMXはロックされません。


エアドロップトークン報酬獲得後、現物取引画面で取引を行うことができます。もし当該トークンの取引がまだ開始していなかった場合には、取引開始後に取引を行ってください。

2.2 アプリ


1）MEXC公式アプリを開き、[ホーム]から[その他]をタップします。
2）[プレゼントとキャンペーン]の中の[Kickstarter]をタップし、イベントページに入ります。
3）[クイック投票]をタップすると、現在[進行中]のすべてのKickstarterイベントに参加できます。
4）既に投票しているプロジェクトには、[投票済み]と表示され、[投票の詳細]をタップすると、投票状況を確認できます。
5）[MXの投票詳細]の中で、[私の有効な投票]、[私の推定報酬]および報酬の配布日時などの情報を見ることができます。投票したMXはロックされません。


エアドロップトークン報酬獲得後、現物取引画面で取引を行うことができます。もし当該トークンの取引がまだ開始していなかった場合には、取引開始後に取引を行ってください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


