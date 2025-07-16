ポジション管理とは、トレーダーが知っておくべき概念です。これは、利用可能な資金の中から異なる種類の暗号資産に自身の資金を配分することを指します。例えば、あなたが累計10,000 USDTを持っていて、そのうち3,000 USDTをBTCに、3,000 USDTをETHに、2,000 USDTをMXに、2,000 USDTをUSDTに配分したとします。すると、あなたのポジションは累計10,000 Uポジション管理とは、トレーダーが知っておくべき概念です。これは、利用可能な資金の中から異なる種類の暗号資産に自身の資金を配分することを指します。例えば、あなたが累計10,000 USDTを持っていて、そのうち3,000 USDTをBTCに、3,000 USDTをETHに、2,000 USDTをMXに、2,000 USDTをUSDTに配分したとします。すると、あなたのポジションは累計10,000 U
現物ポジションの管理の方法

2025/7/16
ポジション管理とは、トレーダーが知っておくべき概念です。これは、利用可能な資金の中から異なる種類の暗号資産に自身の資金を配分することを指します。例えば、あなたが累計10,000 USDTを持っていて、そのうち3,000 USDTをBTCに、3,000 USDTをETHに、2,000 USDTをMXに、2,000 USDTをUSDTに配分したとします。すると、あなたのポジションは累計10,000 USDTで、そのうち30%がBTC、30%がETH、20%がMX、20%がUSDTとなります。

上記の割り当ては一例ですが、市場に参入する前にはポジション数量、取引サイズ、リスク許容度、撤退条件など、もっと多くの要因を考慮する必要があります。ポジション管理の準備と取引計画の策定は、リスクを最小限に抑えるために不可欠です。

1.ポジション管理が必要な理由とは


① 適切なポジション管理でリスクを低減する


投資プロセスでは、適切なポジション管理が重要です。ポジション管理ではあなたのポジション配分とサイズを決めます。ポジションのサイズと配分は、あなたの投資のリスクとリターンに直接影響します。適切なポジションサイズと配分を設定することでリスクを低減することができます。逆に、不適切なポジションサイズや単一のポジション配分はリスクが上昇する可能性があります。

② 取引における感情面での介入を排除できる


事前にポジション管理計画を立ててそれに従うことで感情面での介入を排除できます。暗号資産市場は非常にボラティリティが高く、経験豊富なトレーダーはよくニュースを利用して市場感情を煽り、市場の大きな"ハイプ"を引き起こします。このような時に感情的に取引すると損失につながる可能性があります。しかし、事前に確立されたポジション管理計画に従うことで感情的な取引による損失を効果的に軽減できます。

2.ポジション管理のテクニック


優れたポジション管理のテクニックは投資家がリスクをコントロールし投資収益を最大化するのに役立ちます。ここではいくつか実用的なポジション管理のヒントを紹介します。

①市場状況に応じてポジションサイズを調整する


現在の市場動向について合理的な評価を行う必要があります。ほとんどの暗号資産が上昇している場合は、「強気相場」である可能性が高く、適切にポジションサイズを増やすことができます。ほとんどの市場が下落している場合は、「弱気相場」である可能性が高く、ポジションサイズを減らすことができます。ただし、ポジション配分をコントロールし、すべての資金を単一の投資対象に割り当てることは避けるべきです。

②適切な投資対象を選択し、それに応じてポジションを配分する


暗号資産は時価総額に基づいて大型、中型、小型に分類できます。大型暗号資産は時価総額が100億ドルを超えるもので、中型暗号資産は時価総額が10億ドルから100億ドルの範囲のもので、小型暗号資産は時価総額が10億ドル以下のものです。一般的に、大型暗号資産はボラティリティが低く、中型暗号資産はこの中間にあり、小型暗号資産はボラティリティが高い傾向があります。通常、高いボラティリティは高いリターンとリスクの可能性と関連しています。異なる種類の暗号資産の特徴に基づいて合理的にポジションを配分することができます。例えば、大型暗号資産に60%、中型暗号資産に30%、小型暗号資産に10%を配分するという具合です。

3. アカウントのリスク管理を行う


自分のリスク許容度を決めることが大切です。リスク許容度は人によって異なります。積極的な取引を好む個人はリスク許容度が高く、より多くの取引損失を引き受けることができます。一般的に、熟練したトレーダーは現物取引での損失を一定の割合に限定することを目指します。仮に2%という数字を例に出しましょう。これは、単一の現物取引からの総損失が総資本の2%を超えないことを意味します。

4. 取引計画を作成し、順に実行する


上記の3つの重要な要素を決定した後、ポジション管理計画を策定する必要があります。これには具体的に以下のステップが含まれます。① ポジションサイズと投資対象 ② 異なる投資対象に対する各ポジションの具体的なサイズ ③ ポジションオープンの条件 ④ リスク管理に関連する損切り設定 ⑤ ポジションの増減に対する条件 ⑥ 完全撤退条件

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


