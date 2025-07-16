MEXCアカウントに複数のデバイスからログインする方法





ユーザー様の個人資産を保護するために、資産情報の漏洩に注意するだけではなく、個人のプラットフォームアカウントの管理設定を厳重にすることをお勧めします。複数のデバイスからMEXCアカウントにログインしたことがある場合、そのうちのいくつかのデバイスはユーザー様ご自身が所有しているものではなく、他人から借りたものあるいは他の人のデバイスであるケースも考えられます。





ユーザー様のMEXCアカウントと資産の安全性を確保するために、MEXCは複数のデバイスのログイン管理機能を導入しました。













MEXC公式ウェブサイトにログインし、右上の人型マークをクリックします。そして、[セキュリティ]を選択します。









画面を下までスクロールし、 [デバイスとアクティビティ］でアカウントへのアクセスが許可されているデバイスを管理します。









［アカウントアクティビティ］の横にある「表示」ボタンをクリックすると、過去30日以内にログインに使用されたデバイスやIPアドレスなど、個人アカウントに関する情報が表示されます。









ご自身のものではないデバイスやIPアドレスを見つけた場合、アカウントの安全性に注意する必要があります。





前のページに戻り、［デバイス管理］の横にある「管理」をクリックします。こちらでは個人アカウントにログインしているご自身のものではないデバイスを[削除する]ことができます。





スマートフォンを機種変更された場合は、個人アカウントの漏洩を避けるため、使用しなくなった古いスマートフォンを削除することをお勧めします。

















アプリのトップページで、左上の人型マークをタップし、[セキュリティセンター]を選択します。次に、[デバイス管理]をクリックします。









［デバイス管理］ページでは、個人アカウントにログインしているご自身のものではないデバイスを[削除する]ことができます。

















MEXCは、ユーザー様に個人アカウントの複数のデバイス登録を管理する機能を提供するだけでなく、個人アカウントのセキュリティをより強固なものとするためのセキュリティシステムを実装しています。





アカウントセッションは、ウェブサイト上で24時間有効です。この期間を過ぎると、個人アカウント情報にアクセスするには再度ログインする必要があります。これにより、個人所有ではない、または共有のコンピューターでアカウントにログインした後にログアウトし忘れたという状況を防ぎ、アカウント流出のリスクを軽減することができます。





モバイルアプリでは、個人アカウントに一度に1つのモバイルデバイスでしかログインできません。別のモバイルデバイスがユーザー様のアカウントにログインすると、現在のセッションは中断されます。













口座をロックし、MEXCカスタマーサービスに連絡することもできます。



