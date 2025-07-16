第三者アカウントを使用してMEXCにログインする方法





本ガイドでは、ウェブプラットフォームで第三者アカウントを使ってMEXCにログインする方法をご紹介します。モバイルアプリでもほぼ同じ手順でご利用いただけます。

















MEXCにログインするために、対応している第三者ログイン方法のいずれかを選択してください。現在、プラットフォームではGoogle、Apple、MetaMask、Telegramなどのオプションが利用可能です。本ガイドでは、Googleアカウントを使ったログイン手順をご説明します。









Googleアイコンをクリックすると、Googleログイン用のポップアップウィンドウが開きます。MEXCにログインするために、ログインに使うGoogleアカウントを選択してください。









プライバシーポリシーをご確認ください。その後 [続行] をクリックして進めてください。













第三者アカウント（例：Google）でログインすると、アカウント連携ページに移動します。[既存のMEXCアカウントに連携する] をクリックしてください。





注：第三者アカウントはそれぞれ、1つのMEXCアカウントにしか連携できません。









連携したいMEXCアカウントのメールアドレスとパスワードを入力し、[ログイン] ボタンをクリックしてください。









セキュリティ認証を完了してください。









メール認証コードを入力したら、[確認] をクリックしてください。ログインが成功すると、自動的にMEXCのホームページに移動します。









人型アイコンの下にある [セキュリティ] をクリックすると、［第三者アカウントの認証］欄で、MEXCアカウントが第三者アカウントと正常に連携されていることを確認できます。













すでにMEXCアカウントにログインしていて、第三者アカウントを連携したい場合は、以下の手順に従ってください：





1) 画面右上にある人型アイコンをクリックし、[セキュリティ] に移動します。

2) [第三者アカウントの認証] 欄で、対応している第三者プラットフォームを確認します。

3) 連携したいプラットフォームの横にある [紐付け] ボタンをクリックし、画面の指示に従って手続きを完了させてください。













[セキュリティ] から [第三者アカウントの認証] 欄へ進み、連携済みの第三者アカウントを見つけて [紐付け解除] ボタンをクリックし、接続を解除してください。









確認のポップアップが表示されます。[確認] をクリックして、連携を解除してください。









免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。







