MEXCでトランザクションIDを確認する方法









TxIDはトランザクションハッシュまたはトランザクションIDとも呼ばれ、英語名ではtransaction IDと表記します。トランザクションIDは、検証を経てブロックチェーンに追加された各トランザクションの一意の文字列であり、ブロックチェーン上の各トランザクションの識別子として機能します。チェーン上で入出金が完了すると、必ず一意のハッシュが生成されます。





トランザクションIDを使用して、資産の入出金の送金プロセスやトランザクションの状況などの情報を照会することができます。









ここでは出金履歴を例にご説明します。入金トランザクションIDも同じ方法で調べることができるので、ここでは説明を割愛します。









MEXC公式ウェブサイトを開き、ログインします。上部ナビゲーションバーの[ウォレット]から[取引履歴]をクリックし、該当ページに入ります。[出金]をクリックし、閲覧したい出金履歴を選択して[その他]をクリックします。









画像に表示されているETHの出金履歴を例にとってご説明します。[その他]をクリックすると、[出金の詳細]画面が開き、一番下にトランザクションIDの履歴が表示されます。





ブロックチェーン上のステータス情報を直接確認したい場合は、トランザクションIDの横にあるチェーンリンク[🔗]アイコンをクリックすると、出金ネットワークに対応するブロックエクスプローラーに直接アクセスできます。





トランザクションIDをコピーしたい場合は、トランザクションIDの横にあるコピー[❑]アイコンをクリックします。クリック後、[コピー完了]というメッセージ画面が表示されます。その後、コピーしたトランザクションIDを使用したい場所に貼り付けることができます。













MEXCアプリを開き、左上の人型アイコンをタップし、[取引履歴]を選択し、[入金/出金]をタップします。その後、[資金調達履歴]から[出金]をタップし、確認したい出金履歴を選択して[完了 >]をタップします。





画像に表示されているETHの出金履歴を例にとってご説明します。[完了 >]をタップすると、[出金詳細]画面が開き、下の方にトランザクションIDの履歴が表示されます。





ブロックチェーン上のステータス情報を直接確認したい場合は、下部にある[ブロックチェーンエクスプローラー]をタップすると、出金ネットワークに対応するブロックエクスプローラーに直接アクセスできます。





トランザクションIDをコピーしたい場合は、トランザクションIDの横にあるコピー[❑]アイコンをタップします。タップ後、[正常にコピーされました。改ざん防止のため、貼り付ける際に確認してください。] というメッセージ画面が表示されます。その後、コピーしたトランザクションIDを使用したい場所に貼り付けることができます。









ブロックチェーンノードが確認された後でなければ、資産を対応するブロックに送金できないことにご留意ください。現在のネットワークが混み合っている場合、資産の入出金に要する時間が長引く可能性があります。入金や送金が反映されるまでに時間がかかる場合は、対応するブロックエクスプローラーを使用し、トランザクションIDに基づいてステータスを照会することで、資産の状況を確認することができます。





MEXCプラットフォームから他のプラットフォームへの出金が反映されておらず、ブロック確認が完了済みになっている場合、出金トランザクションIDをコピーし、入金プラットフォームのカスタマーサービスに連絡して相談することができます。



