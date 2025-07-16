MEXCでトークンのコントラクトアドレスを確認する方法









各トークンは固有のアドレスを持っています。トークンのコントラクトアドレスとは、イーサリアムまたは他のブロックチェーン上のトークンコントラクト用の固有のアドレスのことで、一連の数字と文字で構成されています。トークンのコントラクトアドレスは個人のウォレットアドレスではないことにご注意ください。





トークンのコントラクトアドレスはトークンの一意の識別子として機能します。ブロックチェーンエクスプローラーでトークンのコントラクトアドレスを検索すると、トークンに関する取引履歴や残高などの関連情報にアクセスすることができます。













MEXCの公式ウェブサイトを開いてログインし、右上にある[ウォレット]をクリックして[入金]を選択します。









入金ページで暗号資産と入金ネットワークを選択します。ここでは例としてMXトークンを使用します。





入金アドレスの下にイーサリアムチェーン上のMXトークンのコントラクトアドレスの下5桁が表示されます。青色のコントラクトアドレスの下5桁をクリックすると、イーサリアムのブロックチェーンエクスプローラーに飛びます。









イーサリアムのブロックチェーンエクスプローラーでは、イーサリアムチェーン上のMXトークンの完全なコントラクトアドレスを見ることができます。MEXCプラットフォーム上のトークンアドレスの下5桁がブロックチェーンエクスプローラー上のアドレスと一致していることをご確認ください。













例としてiOS版を使用して説明します。





MEXCアプリを開き、ホームページの右下にある[資産]を選択します。概要ページで[入金]をタップします。





同様に、例としてMXトークンを使用して説明します。上部の検索バーで[MX]と入力し、[ERC20]ネットワークを選択してMXの入金ページに入ります。





MX入金ページの下部にはイーサリアムチェーン上のMXトークンのコントラクトアドレスの下5桁が表示されます。青色のコントラクトアドレスの下5桁をタップすると、イーサリアムのブロックチェーンエクスプローラーに飛びます。









イーサリアムのブロックチェーンエクスプローラーではイーサリアムチェーン上のMXトークンの完全なコントラクトアドレスを見ることができます。MEXCプラットフォーム上のトークンアドレスの下5桁がブロックチェーンエクスプローラー上のアドレスと一致していることをご確認ください。









通常、トークンを入金する際には、トークンのコントラクトアドレスを通じて、入金されたトークンが正しいかどうかを確認します。フィッシングの被害に遭わないためにトークン名やアイコンだけで判断せずに注意して識別するようにしてください。





MEXCプラットフォームにトークンを入金する際、暗号資産のコントラクトアドレスがMEXCのサポートするアドレスと一致するかどうかを確認することが重要です。そうでない場合、入金が反映されない可能性があります。



