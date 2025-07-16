MEXCはライトとダークの2つのインターフェイスモードを提供しています。ユーザー様はご自身の好みに応じてモードを切り替えることができます。 1. ウェブサイト MEXC公式サイトの任意のページを開き、右上の[☼] ボタンをクリックして、ダークモードに切り替えます。 ご覧のように、ダークモードではすべてのページが真っ黒になります。 もう一度右上隅にある[☾]をクリックするとライトモードに切り替わり、MEXCはライトとダークの2つのインターフェイスモードを提供しています。ユーザー様はご自身の好みに応じてモードを切り替えることができます。 1. ウェブサイト MEXC公式サイトの任意のページを開き、右上の[☼] ボタンをクリックして、ダークモードに切り替えます。 ご覧のように、ダークモードではすべてのページが真っ黒になります。 もう一度右上隅にある[☾]をクリックするとライトモードに切り替わり、
ダークモードの設定方法

MEXCはライトとダークの2つのインターフェイスモードを提供しています。ユーザー様はご自身の好みに応じてモードを切り替えることができます。

1. ウェブサイト


MEXC公式サイトの任意のページを開き、右上の[☼] ボタンをクリックして、ダークモードに切り替えます。


ご覧のように、ダークモードではすべてのページが真っ黒になります。

もう一度右上隅にある[☾]をクリックするとライトモードに切り替わり、すべてのページが白色に戻ります。


2. アプリ


アプリの左上隅にある人型アイコンをタップします。その後、右上隅にある[☾]をタップしてダークモードに切り替えます。

ダークモードでは取引Kラインチャートページを除くすべてのページの背景が黒色になります。


ダークモードを設定したページに戻り、もう一度右上隅にある[☼]をタップするとライトモードに切り替わります。


ダークモードに設定している状態でKライン取引ページをダークモードに設定する方法についてご説明します。ここでは例として現物のKラインチャートを使用します。先物のKラインチャートの設定方法は現物と同じです。

アプリのトップページ下部にある[市場]をタップし、取引ペアを選択すると、Kラインチャートのページに入ります。ここでは例として[現物取引]の[MX/USDT]を使用しています。

右上隅にある設定アイコンをタップし、[テーマ設定]で[☾ダークモード]を選択すると、Kラインチャートページがダークモードに切り替わります。ライトモードに戻したい場合は再度[☼ライトモード]を選択してください。


システムはデフォルトで[アプリをフォロー]、つまりはあなたのスマートフォン自体のシステム設定に基づき、時間帯に応じてカラーモードが切り替わるように設定されています。

