MEXC：Google Authenticatorのクラウド同期を無効にする方法

MEXCerの皆様へ

GoogleアカウントでGoogle Authenticatorにログインしたことがない場合、クラウド同期機能はデフォルトで無効になっています。無効にするために何かをする必要はありません。

GoogleアカウントでGoogle Authenticatorにログインしたことがある場合、以下の手順でクラウド同期を無効にする必要があります：

1.Google Authenticatorアプリを開きます。

2.右上のアカウントのアバターをクリックし、「Use without an account」を選択し、「Continue」をクリックするとクラウド同期を無効にします。