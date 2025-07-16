MEXCプラットフォームに暗号資産を入金する方法（ウェブサイト）





他のウォレットやプラットフォームに暗号資産をお持ちの場合、それらをMEXCプラットフォームに転送して取引することができます。









ステップ1: ブラウザを開き、右上の[ログイン]をクリックしてMEXC公式ウェブサイトにログインします。ログイン後、右上の[ウォレット]をクリックし、[現物]を選択します。









ステップ2：右側の[入金]をクリックします。









ステップ3: 入金する暗号資産とネットワークを選択し、[こちらをクリックするとアドレスが生成されます]をクリックします。ERC20ネットワークを使用したMXトークンの入金を例に説明します。MEXCの入金アドレスをコピーし、出金プラットフォームに貼り付けます。





選択したネットワークが出金プラットフォームで選択したものと一致していることを確認してください。間違ったネットワークを選択すると、資金が失われ、返却できなくなる可能性があります。





ネットワークによって取引手数料が異なります。出金の際に、手数料の安いネットワークを選択して出金することができます。









EOSなど一部のネットワークでは、入金時にアドレスの他にメモが必要です。メモがないとアドレスが検出されません。









MetaMaskウォレットを例に、MEXC プラットフォームへのMXトークンの出金方法を説明します。





ステップ 4: MetaMaskウォレットで [Send] を選択します。









コピーした入金アドレスをMetaMaskの出金アドレス欄に貼り付け、入金アドレスと同じネットワークを選択してください。









ステップ5: 出金額を入力し、[次へ]をクリックします。









MXトークンの出金額を確認し、現在のネットワーク取引手数料を確認し、すべての情報が正しいことを確認したら、[確認]をクリックしてMEXCプラットフォームへの出金を完了します。まもなくMEXCアカウントに入金されます。







