MEXCプラットフォームに暗号資産を入金する方法（アプリ）

他のウォレットやプラットフォームに暗号資産をお持ちの場合、それらをMEXCプラットフォームに転送して取引することができます。

MEXCプラットフォームへの暗号資産入金方法


ステップ1: 携帯電話でMEXCアプリを開き、アカウントにログインします。右下の[資産]をタップします。


ステップ2: [入金]をタップします。


検索バーに入金したい暗号資産を入力します。この例では、MX Tokenを選択します。検索結果から[MX Token ]を選択します。


ステップ3: ネットワークを選択します。


選択したネットワークが出金プラットフォームで選択したものと一致していることを確認してください。間違ったネットワークを選択すると、資金が失われ、返却できなくなる可能性があります

ネットワークによって取引手数料が異なります。出金の際には、手数料の安いネットワークを選択することができます。

この例では、ERC20を選択します。[ERC20]をタップします。



Step 4: [タップしてアドレスを生成]をタップし、ネットワークと入金アドレスを確認します。MEXCの入金アドレスをコピーし、出金プラットフォームに貼り付けます。

他の人があなたの代わりに入金する場合は、[画像を保存する]または[アドレスを共有]をタップして、アドレスまたは画像を他の人と共有することもできます。


EOSなど一部のネットワークでは、入金時にアドレスの他にメモが必要です。メモがないとアドレスが検出されません。


MetaMask ウォレットを例に、MEXC プラットフォームへの MX トークンの出金方法を説明します。

ステップ 5: コピーした入金アドレスを MetaMask の出金アドレス欄に貼り付けます。[次へ]をタップします。


ステップ6： 出金額を入力し、[次へ]をタップします。


出金先アドレスとネットワークを確認し、現在のネットワーク取引手数料を確認し、すべての情報が正しいことを確認したら、[送信]をタップしてMEXCプラットフォームへの出金を完了します。まもなくMEXCアカウントに入金されます。



免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


