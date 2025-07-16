MEXCアプリでショートカットをカスタマイズする方法





MEXアプリのホームページのカルーセル広告の下部には、2列のショートカットアイコンがあります。これらのアイコンをタップすると、対応するサービスにアクセスできます。ホームページには、よく使われるサービスのショートカットのみ表示されていますが、[その他]をタップすると、より多くのサービスが表示されます。





MEXCはこれらのショートカットアイコンに対し、カスタマイズ機能を提供しており、ユーザー様は自分の好みに応じて、よく使うサービスをホームページに表示することができます。以下では、例としてiOSモバイルを使用して説明します。





[その他]をタップし、上部の[カスタマイズ機能]の右側にあるペンのアイコンをタップします。









現在のアイコンの上部にある[-]記号をタップすると、ホームページからショートカットが削除されます。次に、下部にあるアプリケーションリストから追加したいサービスを選択し、[+]記号をタップします。





例として、既存の[MXゾーン]と[報酬]を削除し、[ギフト]と[今週の目玉]をショートカットセクションに追加しました。









追加したサービスの配置を変えたい場合は、移動させたいサービスを長押し、ドラッグして位置を変えてください。





例として、先ほど追加した[今週の目玉]を[ギフト]の前に移動させたい場合、[今週の目玉]アイコンを長押して前方にドラッグすると、新しく配置されます。 右上の[確認]をタップし、MEXCアプリのホームページに戻ると、最新のショートカットエリアの配置が確認できます。









よく利用するポータルのショートカットアイコンをデフォルトにカスタマイズしてください。これにより、MEXCを利用する際の時間を節約し、ワンクリックで対応する機能にすばやくアクセスできるようになります。今すぐお試しください！